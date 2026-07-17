Helios Towers investit 150 millions de dollars au Sénégal

Le groupe britannique Helios Towers s’apprête à injecter 150 millions de dollars dans le secteur des télécommunications au Sénégal, à l’issue d’une audience accordée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au directeur général de la société. Cette enveloppe, annoncée depuis le Palais de la République à Dakar, vise à consolider la présence du gestionnaire d’infrastructures passives sur un marché sénégalais en pleine mutation, où la densification des réseaux mobiles conditionne désormais l’essor de l’économie numérique.

Un pari industriel sur la densification des réseaux mobiles

Spécialiste de la construction, de l’acquisition et de l’exploitation de pylônes télécoms, Helios Towers fournit à des opérateurs comme Orange, Free ou Expresso les supports physiques indispensables au déploiement de la 2G, 3G, 4G et, désormais, de la 5G. L’engagement de 150 millions de dollars traduit une confiance renouvelée dans la trajectoire économique du pays, alors que le nouvel exécutif sénégalais met l’accent sur la souveraineté numérique et la modernisation des infrastructures.

Concrètement, ces fonds devraient permettre au groupe d’étendre son parc de tours, de rénover les sites existants et de renforcer leur alimentation énergétique, souvent hybride entre réseau électrique et solaire. La mutualisation des infrastructures passives constitue un levier majeur de compétitivité pour les opérateurs mobiles, qui externalisent de plus en plus la gestion des pylônes afin de concentrer leurs investissements sur les services et la couverture. Ce modèle, éprouvé dans plusieurs marchés africains, permet aussi de réduire l’empreinte carbone du secteur en évitant la multiplication de sites concurrents sur une même zone.

Dakar mise sur les infrastructures pour crédibiliser sa stratégie numérique

L’audience présidentielle intervient dans un moment charnière pour la politique numérique sénégalaise. Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2024, le tandem Faye-Sonko a affiché l’ambition de faire du numérique un pilier de la transformation économique, avec en toile de fond la stratégie « New Deal Technologique » et la volonté d’attirer des capitaux étrangers dans les infrastructures critiques. L’attribution récente de licences 5G à Sonatel et Free a par ailleurs relevé le niveau d’exigence en matière de couverture et de qualité de service.

Dans ce contexte, l’engagement d’Helios Towers apparaît complémentaire des efforts publics. Sans pylônes densifiés et fiabilisés, les promesses de la 5G resteraient largement théoriques hors des grands centres urbains. Le gouvernement voit également dans ces investissements un vecteur de création d’emplois qualifiés, de retombées fiscales et de transferts de compétences vers les entreprises locales de génie civil et de maintenance.

Reste que le groupe britannique, coté à la Bourse de Londres, opère dans un environnement concurrentiel de plus en plus dense. Sur le continent, il fait face à des acteurs de premier plan comme IHS Towers, ATC Africa ou encore le sud-africain Vulatel. Le Sénégal, marché de taille intermédiaire mais réputé pour la solidité de son cadre réglementaire, représente pour Helios une vitrine régionale susceptible de renforcer sa crédibilité auprès des investisseurs institutionnels.

Un signal envoyé aux capitaux internationaux

Au-delà du volet purement industriel, cette annonce revêt une portée diplomatique et financière. Elle intervient alors que Dakar cherche à rassurer les milieux d’affaires internationaux, après une période marquée par la renégociation de plusieurs contrats hérités du régime précédent et par la publication d’un audit accablant des finances publiques. Voir un groupe britannique coté engager une somme de cette ampleur constitue un signe tangible que le climat des affaires demeure attractif, en dépit des turbulences.

Pour l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), l’enjeu sera d’accompagner ce déploiement en veillant à ce que la densification des infrastructures profite effectivement aux consommateurs, en termes de couverture et de tarifs. La question du partage équitable des sites entre opérateurs, ainsi que celle de la résilience énergétique des pylônes, figureront parmi les points de vigilance des prochains mois.

Reste à connaître le calendrier précis de déploiement des 150 millions de dollars, ainsi que la répartition entre construction de nouveaux sites, acquisitions éventuelles et modernisation du parc existant. Le contrat, une fois formalisé, devrait fournir des indicateurs plus fins sur l’ambition réelle du groupe au Sénégal et sur son horizon d’amortissement. Selon PressAfrik, l’annonce a été formalisée à l’issue de l’audience présidentielle tenue à Dakar.

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