Trump annonce le retour du blocus naval contre l’Iran à Hormuz

Le retour d’un blocus naval américain contre l’Iran marque un durcissement significatif de la posture de Washington au Moyen-Orient. Donald Trump a confirmé la réactivation d’un dispositif d’interception maritime visant les navires liés à la République islamique, tout en évoquant l’instauration de redevances de transit dans le détroit d’Ormuz. Cette annonce, relayée par la presse arabe, intervient alors que la pression économique et diplomatique sur Téhéran s’intensifie depuis le retour du républicain à la Maison Blanche.

Un blocus maritime réactivé aux portes du Golfe

La mesure annoncée par le locataire du Bureau ovale s’inscrit dans la continuité de la doctrine de « pression maximale » déjà éprouvée entre 2018 et 2020. Le dispositif prévoit une surveillance renforcée des cargaisons soupçonnées de contourner les sanctions internationales, en particulier les exportations d’hydrocarbures iraniennes acheminées vers l’Asie. Les autorités américaines entendent ainsi tarir les recettes en devises qui alimentent le budget de Téhéran et, par ricochet, ses réseaux d’influence régionaux.

Le choix du détroit d’Ormuz comme point d’application n’a rien d’anodin. Ce goulet stratégique, large de moins de 40 kilomètres à son point le plus étroit, voit transiter environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole. Toute perturbation du trafic y provoque immédiatement une réaction des marchés énergétiques, avec des répercussions sur les cours du brut et sur les primes de risque assurantielles des armateurs.

Des redevances de transit à la portée juridique incertaine

L’idée d’imposer des péages sur le passage à Ormuz soulève d’emblée une série d’interrogations juridiques. Le droit international de la mer, codifié par la Convention de Montego Bay de 1982, garantit le régime de passage en transit dans les détroits internationaux, sans possibilité pour un État riverain d’y prélever unilatéralement une taxe. Washington, qui n’a pas ratifié la Convention mais en applique la coutume, s’aventurerait donc sur un terrain contesté en cherchant à monétiser ce couloir.

La formulation retenue par Donald Trump reste à cet égard ambiguë. S’agit-il d’un mécanisme fiscal appliqué aux armateurs bénéficiant de la protection navale américaine, ou d’une redevance imposée aux bâtiments transportant des cargaisons iraniennes ? Le flou entretenu par la Maison Blanche laisse ouvertes plusieurs hypothèses opérationnelles, chacune porteuse de tensions diplomatiques avec les partenaires du Golfe, à commencer par Oman, riverain méridional du détroit.

Téhéran face à un étau maritime renforcé

Pour la République islamique, la réactivation du blocus constitue une épreuve stratégique majeure. Les autorités iraniennes ont, par le passé, riposté aux pressions maritimes par des saisies ciblées de tankers étrangers, notamment dans le cadre de la « guerre des pétroliers » de 2019. Les Gardiens de la révolution disposent d’une capacité d’essaimage naval, articulée autour de vedettes rapides et de drones, qui permet de perturber le trafic sans engager de confrontation frontale.

Reste que l’économie iranienne, déjà fragilisée par une inflation persistante et une dépréciation continue du rial, dispose de marges de manœuvre étroites. Une escalade prolongée à Ormuz pénaliserait en premier lieu les exportations pétrolières nationales, qui constituent la principale source de devises du régime. Pékin, principal acheteur du brut iranien via des circuits parallèles, observe la situation avec une vigilance accrue.

Une onde de choc pour les économies du Golfe

Les monarchies du Conseil de coopération du Golfe se retrouvent en première ligne des retombées d’une éventuelle confrontation. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar et le Koweït exportent l’essentiel de leurs hydrocarbures par cette même voie maritime. Toute élévation des primes de risque ou toute interruption partielle du trafic renchérirait leurs coûts logistiques et exposerait leurs infrastructures portuaires à des représailles indirectes.

Les acteurs africains ne sont pas non plus épargnés. Plusieurs raffineries d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe dépendent d’approvisionnements passant par Ormuz, tout comme les circuits d’importation de produits raffinés vers la façade atlantique. Une flambée durable du baril compliquerait la trajectoire budgétaire de pays importateurs nets, du Sénégal au Kenya, alors même que plusieurs banques centrales du continent viennent d’amorcer un cycle d’assouplissement monétaire.

Le calendrier de mise en œuvre du dispositif annoncé demeure inconnu, tout comme les modalités d’engagement de la Ve Flotte américaine basée à Bahreïn. Selon Al Akhbar, l’annonce présidentielle marque néanmoins une inflexion nette dans la stratégie de Washington vis-à-vis de Téhéran.

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