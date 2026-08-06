Stanbic Bank Ghana connecte le pays au système chinois CIPS

Stanbic Bank Ghana vient d’ouvrir à ses clients l’accès direct au Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), la plateforme chinoise dédiée aux règlements transfrontaliers en yuans. La décision, annoncée depuis Accra, positionne l’établissement comme l’un des rares canaux bancaires ghanéens capables de traiter des paiements libellés en renminbi sans passer par le circuit du dollar américain. Elle s’inscrit dans la stratégie plus large du groupe Standard Bank, actionnaire de référence de la filiale, qui multiplie depuis plusieurs années les passerelles opérationnelles avec la finance chinoise.

Le CIPS, colonne vertébrale de l’internationalisation du yuan

Lancé en 2015 par la Banque populaire de Chine, le CIPS constitue l’équivalent fonctionnel de SWIFT pour les transactions en yuans. Le système règle en temps réel les opérations commerciales et financières entre banques participantes, sans nécessiter d’intermédiaire en devises tierces. Sa montée en puissance accompagne l’effort méthodique de Pékin pour faire du renminbi une monnaie de facturation crédible sur les grandes routes commerciales, particulièrement celles reliant la Chine à l’Afrique subsaharienne.

Pour Stanbic Bank Ghana, le raccordement à cette infrastructure signifie que les entreprises importatrices et exportatrices locales peuvent désormais régler leurs contreparties chinoises directement en yuans. L’opération réduit le nombre d’intermédiaires bancaires, comprime les délais de traitement et, dans bien des cas, allège la facture de change. Les importateurs ghanéens de biens manufacturés, de matériel électronique ou d’équipements industriels constituent la première cible commerciale de cette offre.

Un levier stratégique pour le commerce Ghana-Chine

La Chine figure parmi les principaux partenaires commerciaux du Ghana, aussi bien en valeur d’importations qu’en présence d’investissements dans les infrastructures et le secteur minier. Jusqu’ici, la quasi-totalité des règlements bilatéraux transitait par le dollar américain, exposant les entreprises ghanéennes à un double risque de change et à des coûts de conversion parfois substantiels. La disponibilité du yuan comme devise de règlement direct offre une alternative concrète, particulièrement précieuse dans un contexte où le cedi ghanéen subit une pression persistante et où les réserves en devises restent surveillées de près par les autorités monétaires.

Concrètement, un importateur ghanéen d’équipements chinois pourra désormais négocier ses contrats en yuans, sécuriser une couverture de change adaptée et exécuter le paiement via Stanbic sans détour par une place financière tierce. Pour les exportateurs de cacao, d’or ou de matières premières vers la Chine, le mécanisme fonctionne dans les deux sens, avec la possibilité d’encaisser des recettes en renminbi et de les convertir ou de les conserver selon la stratégie financière retenue.

Dédollarisation partielle et souveraineté monétaire

L’initiative de Stanbic Bank Ghana s’inscrit dans un mouvement continental plus large. Plusieurs banques africaines, du Nigeria à l’Afrique du Sud en passant par le Kenya et l’Égypte, ont progressivement rejoint le CIPS ou signé des accords de correspondance avec des établissements chinois de premier rang. Ce maillage bancaire traduit une reconfiguration silencieuse des flux financiers Sud-Sud, où la dépendance historique au billet vert cède du terrain, sans être frontalement remise en cause.

Pour Accra, l’enjeu dépasse la simple facilitation commerciale. Diversifier les devises de règlement permet de mieux absorber les chocs externes, notamment lors des épisodes de resserrement monétaire américain qui pénalisent traditionnellement les économies frontières. Le gouvernement ghanéen, engagé dans un programme de stabilisation économique, observe avec attention toute initiative capable de soulager la pression sur les réserves de change et d’ouvrir de nouveaux instruments de politique monétaire.

Reste que l’usage effectif du yuan par les acteurs privés ghanéens dépendra de plusieurs paramètres : la profondeur du marché de couverture proposé par Stanbic, la volonté des fournisseurs chinois d’accepter cette monnaie comme unité de facturation, et les orientations que la Banque du Ghana prendra en matière de réserves obligatoires et de gestion des devises. Le raccordement au CIPS constitue un point d’entrée technique majeur, mais son impact macroéconomique se mesurera dans la durée. Selon Financial Afrik, cette ouverture confirme la place croissante du yuan dans les circuits bancaires africains.

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