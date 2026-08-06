Glencore confirme Marie-Chantal Kaninda à la tête de sa filiale en RDC

La direction de Glencore en République démocratique du Congo (RDC) reste entre les mains de Marie-Chantal Kaninda. Le groupe basé à Baar, en Suisse, a confirmé la reconduction de la dirigeante congolaise à la présidence de sa filiale locale, un poste hautement stratégique compte tenu du poids du pays dans la production mondiale de cobalt et de cuivre. Cette décision s’accompagne de la promotion de deux cadres nationaux à des fonctions clés au sein de l’organisation minière, signal d’une accélération de la localisation du management.

Une confirmation qui consolide la ligne congolaise de Glencore

Figure connue du secteur extractif, Marie-Chantal Kaninda pilote depuis plusieurs années la représentation du groupe helvétique dans un environnement minier réputé exigeant. Sa reconduction traduit la volonté de Glencore d’inscrire ses opérations congolaises dans la continuité, alors que le pays fait face à un durcissement de son cadre réglementaire et à des tensions récurrentes autour du partage de la rente minière. La dirigeante conserve ainsi la main sur le dialogue avec les autorités de Kinshasa, la Gécamines et les administrations provinciales du Haut-Katanga et du Lualaba.

Le portefeuille congolais de Glencore repose principalement sur deux actifs majeurs, Kamoto Copper Company (KCC) et Mutanda Mining (MUMI), tous deux implantés dans le sud-est du pays. Ces sites comptent parmi les principaux producteurs mondiaux de cobalt, minerai devenu incontournable pour les batteries de véhicules électriques et l’électronique grand public. La stabilité au sommet de la filiale répond à un impératif opérationnel autant qu’à un signal politique adressé à Kinshasa.

La congolisation des cadres, une réponse aux exigences locales

La promotion simultanée de deux cadres congolais illustre une tendance de fond observée depuis plusieurs années chez les majors implantées dans le Copperbelt africain. Sous la pression du contenu local et d’une opinion publique attentive à la place des nationaux dans les postes de direction, les multinationales du cuivre et du cobalt accélèrent la montée en responsabilité de profils formés localement ou dans les grandes écoles africaines et internationales. Glencore s’inscrit dans cette dynamique, à l’instar de ses concurrents chinois et anglo-saxons présents dans la région.

Concrètement, cette évolution répond aussi à un calcul stratégique. Les cadres congolais disposent d’une connaissance fine des rouages administratifs, des équilibres communautaires autour des sites d’exploitation et des enjeux syndicaux propres au bassin minier katangais. Dans un contexte où la RDC entend rééquilibrer ses relations avec les investisseurs étrangers, disposer d’une équipe dirigeante largement locale constitue un atout de négociation et un facteur d’acceptabilité sociale.

Un actif clé dans la stratégie mondiale du cobalt

La RDC concentre à elle seule plus de 70 % de la production mondiale de cobalt, une position dominante que Glencore exploite depuis l’acquisition progressive de ses actifs katangais. La filière est toutefois traversée par une forte volatilité des cours, alimentée par les variations de la demande automobile et par la concurrence des chimies de batteries sans cobalt. Dans ce contexte, la gouvernance locale du groupe devient un levier essentiel de gestion du risque, notamment sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance qui pèsent de plus en plus lourd dans les décisions des acheteurs européens et nord-américains.

Le maintien de Marie-Chantal Kaninda intervient également alors que Glencore poursuit, à l’échelle globale, une réorganisation de ses activités et un désengagement progressif du charbon au profit des métaux dits de la transition énergétique. La RDC, avec le Chili et le Pérou, figure parmi les géographies prioritaires pour le cuivre. La stabilité de la direction à Kinshasa apparaît, à cet égard, cohérente avec la trajectoire industrielle affichée par le groupe.

Un signal envoyé aux autorités et au marché

Au-delà des nominations individuelles, la séquence traduit un positionnement politique. En confortant une dirigeante congolaise et en élargissant le cercle des responsables nationaux, Glencore désamorce en partie les critiques sur la faible représentation locale au sommet des multinationales minières. La démarche pourrait servir de référence à d’autres opérateurs présents dans le pays, à l’heure où le gouvernement pousse pour une redistribution plus équitable des bénéfices tirés du sous-sol congolais.

Reste à observer comment ces nominations se traduiront dans les résultats opérationnels des sites de KCC et de Mutanda, et dans la relation contractuelle avec la Gécamines. Selon Financial Afrik, l’annonce a été formalisée par le siège du groupe dans le cadre de sa politique de renforcement du leadership local.

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