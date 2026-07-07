Tony Elumelu quitte la présidence de United Bank for Africa

Le milliardaire nigérian Tony Elumelu quitte la présidence du conseil d’administration de United Bank for Africa (UBA), groupe qu’il a transformé en l’un des piliers de la finance panafricaine. L’information, révélée début juillet, referme un chapitre ouvert au milieu des années 2000, lorsque l’homme d’affaires avait pris le contrôle d’un établissement lagosien de taille moyenne pour en faire un opérateur transcontinental. Le départ intervient à un moment charnière pour le secteur bancaire nigérian, engagé dans un cycle de recapitalisation exigeant imposé par la Banque centrale du Nigeria (CBN).

Une trajectoire indissociable de l’expansion panafricaine d’UBA

Tony Elumelu n’est pas seulement un actionnaire de référence. Il incarne, aux yeux de nombreux investisseurs, la doctrine de l’« africapitalisme » qu’il théorise depuis plus d’une décennie, plaidant pour un capital privé long endogène au service du développement. Sous sa présidence, UBA a essaimé du Sénégal au Kenya, du Cameroun à la Zambie, tout en ouvrant des guichets à Londres, Paris, New York et Dubaï. Peu de groupes africains peuvent revendiquer un maillage comparable, avec une clientèle qui dépasserait, selon les communications du groupe, les 45 millions de comptes.

Le président sortant laisse une banque à la rentabilité solide, régulièrement citée parmi les premiers contributeurs aux bénéfices agrégés du secteur nigérian. Les exercices récents ont été portés par la dévaluation du naira, qui a mécaniquement gonflé la contribution en devises des filiales africaines et internationales à la maison mère. Reste que ce dividende de change s’estompe et que la relève devra composer avec un environnement plus contraint.

Une succession sous contrainte réglementaire

Le retrait de Tony Elumelu intervient alors que la CBN, dirigée depuis 2023 par Olayemi Cardoso, a relevé de manière drastique les seuils de fonds propres pour les banques opérant à l’international. Les établissements de la catégorie d’UBA doivent porter leur capital minimum à 500 milliards de nairas d’ici mars 2026, un palier qui bouleverse la hiérarchie du secteur et pousse tous les acteurs à mobiliser leurs marchés d’actions et de dette.

Dans ce contexte, la stabilité de la gouvernance devient un actif stratégique. Le message adressé aux marchés porte donc autant sur l’identité du successeur que sur la continuité de la ligne définie par le président sortant. UBA a construit son différentiel sur trois piliers : la banque de détail à grande échelle, la banque de correspondance dollar au bénéfice des flux intra-africains, et la présence sélective sur les grandes places financières mondiales. Toucher à cette architecture reviendrait à modifier l’équation de valeur qui a séduit les investisseurs institutionnels.

Quel héritage pour la finance africaine ?

Au-delà d’UBA, le retrait de Tony Elumelu interroge la génération qui a incarné l’émergence des champions bancaires nigérians après la consolidation de 2005. Aliko Dangote a cédé la présidence de Dangote Cement, Jim Ovia demeure la figure tutélaire de Zenith Bank, Herbert Wigwe est décédé en 2024. Le paysage se recompose autour de dirigeants exécutifs plus jeunes et de conseils d’administration où les investisseurs étrangers pèsent davantage.

Le président sortant ne se retire pas pour autant du champ économique. À travers Heirs Holdings et sa fondation, il conserve une exposition majeure à l’énergie, avec Heirs Energies, opérateur du champ OML 17, à l’assurance et à la santé. La Tony Elumelu Foundation a par ailleurs distribué, depuis 2015, des dotations à plus de 20 000 jeunes entrepreneurs africains, un levier d’influence qui prolonge son magistère au-delà des conseils d’administration.

Pour les partenaires ouest-africains d’UBA, notamment dans la zone UEMOA où la filiale sénégalaise et ivoirienne pèsent significativement, le principal enjeu tient à la lisibilité de la stratégie régionale. Les régulateurs, à commencer par la Commission bancaire de l’UMOA, surveilleront de près la manière dont la nouvelle gouvernance articule solidité prudentielle et appétit d’expansion. Selon Financial Afrik, l’annonce ouvre officiellement la séquence de transition à la tête du groupe.

Pour aller plus loin

Dette publique sénégalaise : ce que disent les derniers chiffres · Cameroun : la Chambre des comptes ne trace que 3% des subventions publiques · Le Cameroun capte 623 milliards FCFA de financements AFD en 2025

J’aime ça : J’aime chargement…