Dette publique sénégalaise : ce que disent les derniers chiffres

La dette publique du Sénégal s’est imposée comme l’un des dossiers les plus sensibles du quinquennat entamé par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition Diomaye Président en avril 2024, la question du niveau réel de l’endettement, de sa soutenabilité et des responsabilités politiques dans son évolution occupe le devant de la scène économique. Les derniers chiffres officiels rendus publics à Dakar viennent nourrir un débat déjà vif entre l’exécutif et les partisans de l’ancien régime de Macky Sall.

Un héritage budgétaire au cœur de la controverse

Depuis plusieurs mois, le gouvernement sénégalais met en avant l’existence d’une dette bien supérieure aux estimations officiellement communiquées avant l’alternance. L’audit des finances publiques commandé par l’exécutif Pastef avait mis en évidence des écarts substantiels entre les données transmises aux partenaires internationaux et la réalité comptable. Cette révélation, largement relayée depuis Dakar, a contribué à geler temporairement le programme conclu avec le Fonds monétaire international (FMI), qui exige désormais des clarifications avant tout nouveau décaissement.

La question centrale porte sur le point de départ de la comparaison. Les partisans du pouvoir en place soulignent que la hausse apparente du stock de dette sous Sonko et Diomaye Faye reflète en réalité l’intégration d’engagements antérieurs jusque-là dissimulés ou sous-évalués. À l’inverse, les cadres de l’ancienne majorité contestent cette lecture et dénoncent une instrumentalisation politique des chiffres, en pointant les nouveaux emprunts contractés depuis l’alternance pour honorer les échéances courantes.

Ce que révèlent les indicateurs récents

Les données diffusées ces dernières semaines confirment une progression du ratio dette sur produit intérieur brut, désormais supérieur aux seuils communautaires fixés par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le Sénégal, qui affichait officiellement un endettement autour de 73 % du PIB fin 2023 selon les communications de l’époque, se retrouve aujourd’hui dans une fourchette nettement plus élevée après retraitement des engagements omis. Cette révision a conduit les principales agences de notation à dégrader la signature souveraine du pays, avec des conséquences directes sur le coût des futures émissions.

Concrètement, le service de la dette absorbe une part croissante des recettes budgétaires, réduisant les marges de manœuvre pour l’investissement public. Les autorités ont dû procéder à plusieurs émissions sur le marché régional de l’UEMOA à des taux plus élevés que par le passé. Reste que le gouvernement défend une trajectoire de redressement, articulée autour d’une meilleure mobilisation des ressources intérieures, d’une rationalisation des dépenses de fonctionnement et d’une renégociation attendue avec les créanciers extérieurs.

Un enjeu de crédibilité pour Dakar

Au-delà de la joute politique intérieure, l’enjeu se joue sur la scène financière internationale. La suspension du programme avec le FMI prive momentanément le Sénégal d’un ancrage précieux, dans un contexte où les besoins de financement du plan de transformation économique baptisé Vision Sénégal 2050 restent considérables. Les émissions eurobonds antérieures continuent par ailleurs de peser sur les échéanciers, avec des remboursements importants attendus dans les prochaines années.

Dans le même temps, l’exécutif tente de rassurer les investisseurs en insistant sur la transparence retrouvée des comptes publics et sur la volonté d’assainissement. Le ministère des Finances et du Budget a multiplié les publications techniques destinées à documenter la nouvelle trajectoire budgétaire. Cette pédagogie chiffrée vise à convaincre les partenaires que la révision à la hausse du stock de dette relève d’un exercice de sincérité et non d’une dérive récente des finances publiques sous le tandem Sonko-Diomaye.

Reste la dimension politique. À l’approche des prochaines échéances électorales locales et alors que l’opposition tente de se restructurer, la bataille des chiffres autour de la dette publique sénégalaise continuera de rythmer le débat national. La capacité du gouvernement à démontrer, données à l’appui, que la hausse constatée résulte d’un héritage plutôt que d’une gestion défaillante conditionne largement son crédit auprès de l’opinion et des marchés. Selon Seneweb, les derniers indicateurs publiés éclairent d’un jour nouveau une controverse loin d’être refermée.

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