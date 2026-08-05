Trump menace l’Iran d’une frappe si Ormuz reste fermé

Le président américain Donald Trump a évoqué des pourparlers en cours avec l’Iran, qu’il décrit comme constructifs, tout en assortissant ce message diplomatique d’une menace explicite : Washington répondra par une frappe puissante si Téhéran n’assure pas la libre circulation dans le détroit d’Ormuz. Cette déclaration, relayée par la presse arabophone, cristallise la logique de pression maximale qui caractérise la doctrine iranienne du locataire de la Maison-Blanche depuis son retour au pouvoir. Elle intervient dans un environnement régional déjà tendu, marqué par la reconfiguration des rapports de force au Levant et la fragilité persistante du dossier nucléaire.

Une diplomatie sous menace militaire assumée

La formule employée par Donald Trump juxtapose deux registres qui, en apparence, s’opposent. D’un côté, l’affirmation que les échanges avec les autorités iraniennes se déroulent dans de bonnes conditions laisse entrevoir la possibilité d’un compromis négocié. De l’autre, l’évocation d’une riposte militaire calibrée sur le dossier stratégique d’Ormuz signale que la voie diplomatique reste adossée à un rapport de force explicite. Ce mode opératoire n’est pas inédit chez l’ancien homme d’affaires devenu président : il l’avait déjà mobilisé lors de son premier mandat, notamment après le retrait unilatéral de l’accord nucléaire conclu à Vienne en 2015.

La menace pèse sur un point névralgique de la géographie énergétique mondiale. Le détroit d’Ormuz, corridor étroit reliant le Golfe persique à la mer d’Oman, voit transiter une part substantielle du pétrole et du gaz naturel liquéfié exportés depuis les monarchies du Golfe, l’Iran et l’Irak. Toute entrave à la navigation dans cette voie maritime déclencherait une secousse immédiate sur les marchés pétroliers et affecterait en cascade les importateurs asiatiques, européens et africains.

Le détroit d’Ormuz, verrou stratégique du Golfe

Téhéran a, à plusieurs reprises depuis les années 2010, agité l’hypothèse d’une fermeture du détroit en cas d’escalade avec les États-Unis ou d’aggravation des sanctions. La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) y déploie régulièrement des vedettes rapides et des exercices d’interception, entretenant une capacité de nuisance asymétrique redoutée par les états-majors occidentaux. La Ve Flotte américaine, basée à Bahreïn, patrouille en permanence dans la zone, aux côtés de coalitions maritimes ad hoc constituées pour sécuriser le trafic commercial.

Pour les capitales arabes du Golfe, la perspective d’un affrontement direct autour d’Ormuz constitue un scénario redouté. Riyad, Abou Dhabi et Doha ont amorcé, ces dernières années, un rapprochement pragmatique avec Téhéran, sous médiation chinoise pour l’Arabie saoudite. Une escalade militaire américano-iranienne compromettrait cette architecture de désescalade régionale, en plus de menacer directement leurs infrastructures pétrolières et gazières. Le précédent des attaques contre les installations d’Aramco en 2019 reste, à cet égard, dans les mémoires.

Répercussions attendues sur l’Afrique et les marchés énergétiques

Pour l’Afrique francophone, importatrice nette de produits raffinés dans plusieurs de ses économies, une tension durable sur Ormuz se traduirait par un renchérissement mécanique de la facture énergétique. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou encore le Cameroun, dont les balances commerciales demeurent sensibles aux cours du brut, verraient leurs équilibres budgétaires sous pression. À l’inverse, les producteurs du continent, Angola, Nigeria, Congo, Gabon, pourraient bénéficier d’une prime de risque sur les marchés, à condition que la crise n’entraîne pas un effondrement de la demande mondiale.

Le calcul de Donald Trump repose sur une équation connue : faire peser sur Téhéran une menace crédible pour obtenir des concessions sur le programme nucléaire et le soutien iranien aux groupes armés régionaux, du Hezbollah libanais aux milices irakiennes en passant par les Houthis yéménites. Reste à savoir si l’appareil sécuritaire iranien, échaudé par plusieurs années de frappes ciblées et par l’affaiblissement de ses relais au Levant, choisira la voie de la négociation ou celle d’une démonstration de force. Dans les chancelleries européennes, l’inquiétude porte sur l’absence de cadre multilatéral capable d’encadrer une éventuelle escalade.

Le message présidentiel s’inscrit enfin dans une séquence intérieure américaine où la fermeté à l’égard de l’Iran constitue un marqueur politique consensuel. Concrètement, la capacité de la Maison-Blanche à moduler cette posture entre menace et ouverture déterminera la trajectoire des semaines à venir. Selon Al Akhbar.

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