La Côte d’Ivoire impose le paquet neutre pour les cigarettes

La Côte d’Ivoire s’apprête à imposer le paquet neutre aux cigarettes et produits du tabac vendus sur son territoire, franchissant une étape déterminante de sa politique de santé publique. La mesure, portée par les autorités sanitaires ivoiriennes, vise à standardiser l’emballage de tous les produits du tabac en supprimant les éléments de marketing visuel qui contribuent à leur attractivité commerciale, notamment auprès des jeunes consommateurs.

Un dispositif inspiré des standards internationaux

Concrètement, le paquet neutre impose une couleur uniforme, généralement un vert olive terne identifié comme le moins séduisant par les études comportementales, et bannit logos, couleurs distinctives et typographies propres à chaque marque. Seul le nom du fabricant subsiste, dans une police standardisée, aux côtés d’avertissements sanitaires graphiques occupant l’essentiel de la surface visible. Ce modèle a été introduit pour la première fois par l’Australie en 2012, avant d’être adopté par la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Norvège ou encore la Nouvelle-Zélande.

En rejoignant ce club encore restreint, la Côte d’Ivoire se positionne comme un précurseur en Afrique subsaharienne. Sur le continent, seules quelques législations avancées, dont celle du Burkina Faso, avaient jusqu’ici engagé une démarche comparable. La réforme ivoirienne s’inscrit dans les orientations de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT), ratifiée par Abidjan et qui recommande explicitement le conditionnement neutre parmi les leviers les plus efficaces pour réduire la prévalence tabagique.

Un enjeu sanitaire lourd pour l’Afrique de l’Ouest

Le tabagisme constitue une préoccupation croissante en Afrique de l’Ouest, où l’industrie du tabac déploie des stratégies commerciales agressives pour compenser le recul de ses marchés historiques. L’Organisation mondiale de la santé estime que le tabac est responsable de plus de huit millions de décès annuels dans le monde, dont une part croissante dans les pays à revenu intermédiaire. La Côte d’Ivoire n’échappe pas à cette dynamique : la consommation y progresse notamment chez les jeunes adultes urbains, ciblés par un marketing visuel encore très permissif jusqu’à présent.

Les autorités ivoiriennes misent sur l’effet dissuasif éprouvé du paquet neutre. Les données australiennes, souvent citées en référence, indiquent une baisse mesurable de la prévalence tabagique dans les années qui ont suivi l’entrée en vigueur du dispositif, sans effet inflationniste sur la contrebande contrairement aux arguments avancés par les cigarettiers. Reste que la portée de la mesure dépendra de l’effectivité des contrôles aux frontières et de la coordination sous-régionale, dans un espace CEDEAO où les flux transfrontaliers de produits du tabac demeurent significatifs.

Un signal politique adressé à l’industrie

La réforme ivoirienne intervient dans un contexte où les grands groupes du secteur, British American Tobacco, Philip Morris International ou Japan Tobacco International en tête, contestent régulièrement ce type de législation devant les juridictions nationales et internationales. Ces contentieux, portés notamment sur le terrain de la propriété intellectuelle et des accords commerciaux bilatéraux, ont jusqu’ici échoué à faire reculer les États pionniers. Abidjan doit donc anticiper une phase de résistance juridique et de lobbying, classique dans ce type de bascule réglementaire.

Par ailleurs, la mesure aura un impact opérationnel sur les circuits de distribution et sur les recettes fiscales. Les buralistes et importateurs devront écouler leurs stocks d’anciens conditionnements dans un délai transitoire dont les modalités précises restent à préciser. La fiscalité spécifique du tabac, régulièrement citée comme levier complémentaire par la Banque mondiale et l’OMS, pourrait être ajustée en parallèle pour amplifier l’effet du paquet neutre sur la demande.

À moyen terme, la décision ivoirienne pourrait faire école dans la sous-région, où plusieurs États observent attentivement les résultats d’Abidjan avant d’engager leurs propres réformes. Le Sénégal, le Bénin ou le Togo disposent déjà d’un arsenal antitabac partiel qu’un alignement sur le modèle ivoirien viendrait consolider. Selon Seneweb, la Côte d’Ivoire franchit ainsi un cap symbolique et opérationnel dans sa politique de santé publique.

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