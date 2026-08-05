Téhéran et Mascate négocient des couloirs sûrs dans le détroit d’Ormuz

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial, se retrouve une fois encore au cœur d’une négociation diplomatique discrète entre l’Iran et le Sultanat d’Oman. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a confirmé que Téhéran étudiait avec Mascate la définition d’itinéraires maritimes sûrs dans ce goulet stratégique, afin de concilier la libre circulation commerciale, les droits souverains de la République islamique et ses exigences sécuritaires. La déclaration intervient alors que les tensions navales dans le Golfe persique demeurent élevées, sur fond de rivalités régionales et de présence renforcée des forces occidentales.

Un dialogue bilatéral sur la sécurité maritime dans le Golfe

Selon les propos rapportés du porte-parole, les discussions engagées avec le voisin omanais portent sur des mécanismes techniques et opérationnels destinés à encadrer la navigation dans le détroit. Ormuz, large d’à peine 33 kilomètres à son point le plus étroit, constitue la seule porte d’accès maritime au Golfe persique. Ses eaux territoriales sont partagées entre l’Iran, au nord, et le Sultanat d’Oman, au sud, via l’enclave omanaise de Musandam. Cette configuration géographique impose de facto une coordination entre les deux capitales pour tout dispositif de gestion du trafic pétrolier et commercial.

Mascate joue depuis plusieurs années un rôle de médiateur régional privilégié. Le sultanat a facilité des canaux de communication entre Téhéran et Washington, et sert régulièrement de terrain neutre pour des discussions sensibles, y compris sur le dossier nucléaire iranien. Le dialogue actuel sur les couloirs maritimes s’inscrit dans cette tradition de diplomatie feutrée, préférée aux annonces spectaculaires.

Droits souverains et sécurité nationale : la doctrine iranienne

Baghaï a insisté sur le fait que toute architecture de sécurité maritime devait garantir les droits reconnus à l’Iran par le droit international, tout en ne compromettant pas la sécurité nationale de la République islamique. Cette formulation reflète la doctrine constante de Téhéran, qui considère le Golfe persique et Ormuz comme des espaces vitaux relevant d’abord des riverains, à l’exclusion des puissances extra-régionales. Les responsables iraniens rejettent régulièrement les initiatives navales occidentales, telles que la Coalition pour la sécurité maritime internationale ou l’opération européenne EMASOH, qu’ils perçoivent comme des instruments de pression militaire.

Le message adressé à Mascate revêt donc une double dimension. D’un côté, il traduit une volonté d’apaisement et de coopération avec un partenaire arabe modéré. De l’autre, il réaffirme la ligne rouge iranienne concernant toute présence militaire étrangère jugée hostile. Téhéran a plusieurs fois brandi la menace d’une fermeture du détroit en cas d’escalade, notamment lors des épisodes de saisies de pétroliers ou de sanctions renforcées sur ses exportations d’hydrocarbures.

Un enjeu stratégique pour le marché énergétique mondial

Environ 20 millions de barils de pétrole brut et de produits raffinés empruntent chaque jour le détroit d’Ormuz, selon les estimations de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Toute perturbation, même limitée, se répercute immédiatement sur les cours mondiaux et sur les primes d’assurance maritime. Les grands exportateurs du Golfe, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar et Irak, y demeurent structurellement dépendants, malgré les projets d’oléoducs de contournement.

Pour les décideurs africains, en particulier ceux des économies importatrices nettes d’hydrocarbures, la stabilité d’Ormuz reste un paramètre critique. Les chocs pétroliers récents ont montré la vulnérabilité des balances commerciales face à toute volatilité prolongée. Une entente irano-omanaise sur des couloirs sécurisés, si elle se concrétise, pourrait offrir un facteur de prévisibilité utile aux marchés.

Reste que les modalités opérationnelles n’ont pas été détaillées. Ni le calendrier des discussions, ni le format éventuel d’un accord n’ont été rendus publics. La diplomatie iranienne se contente pour l’heure de baliser le terrain, en soulignant que le dossier avance dans un cadre strictement bilatéral avec Oman. Selon Al Akhbar, cette approche traduit la préférence de Téhéran pour des arrangements régionaux, en dehors de toute supervision extérieure.

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