Gaza commémore mille jours de guerre sous les frappes israéliennes

La bande de Gaza a franchi le seuil des mille jours de guerre, un cap symbolique que les habitants de l’enclave palestinienne ont marqué par des rassemblements de commémoration, alors que les frappes israéliennes n’ont pas cessé. Ce décompte, entamé le 7 octobre 2023 avec l’offensive du Hamas et la riposte de grande ampleur lancée par Israël, cristallise désormais l’un des conflits les plus meurtriers du Proche-Orient contemporain. Les scènes rapportées depuis le territoire dépeignent une population épuisée, prise entre le deuil, la survie quotidienne et l’attente d’un règlement politique qui tarde à se concrétiser.

Un millième jour sous les bombes à Gaza

Sur le terrain, la journée de commémoration n’a offert aucun répit. Les opérations militaires israéliennes se sont poursuivies sur plusieurs axes de la bande de Gaza, ajoutant de nouvelles victimes à un bilan humain déjà considérable. Les organisations humanitaires présentes dans l’enclave décrivent des conditions de vie devenues extrêmes, marquées par la destruction massive des infrastructures civiles, l’effondrement du système sanitaire et la difficulté d’acheminer l’aide alimentaire. La perspective du millième jour a été vécue par de nombreux Gazaouis moins comme un anniversaire que comme la confirmation d’un enlisement.

Les habitants interrogés par la presse locale évoquent des trajectoires familiales bouleversées, des déplacements successifs et l’usure psychologique d’une guerre sans horizon lisible. Dans plusieurs quartiers, des veillées symboliques ont été organisées à la mémoire des disparus, tandis que les frappes se poursuivaient à quelques kilomètres. Cette dissociation entre le geste commémoratif et la violence en cours illustre la spécificité d’un conflit où le temps semble suspendu, mais où l’attrition, elle, ne l’est jamais.

Une guerre régionale aux ramifications diplomatiques

Le conflit de Gaza a dépassé de longue date le seul cadre bilatéral entre Israël et le Hamas. Il s’est diffusé, par ondes successives, à l’ensemble du théâtre régional, mobilisant le Hezbollah libanais, les houthis yéménites et une série d’acteurs alignés sur l’axe iranien. La question d’un cessez-le-feu durable dans l’enclave palestinienne reste ainsi articulée à un jeu diplomatique plus vaste, dans lequel Washington, Le Caire et Doha jouent le rôle de médiateurs principaux, sans être parvenus à ce jour à imposer une architecture stable de sortie de crise.

Les capitales arabes suivent l’évolution avec une inquiétude croissante. Le prolongement du conflit fragilise les processus de normalisation engagés avant octobre 2023 et complique la position des gouvernements confrontés à des opinions publiques massivement mobilisées en soutien à la population de Gaza. Pour plusieurs chancelleries de la région, la question centrale n’est plus seulement celle des combats, mais celle de la reconstruction future, de la gouvernance de l’enclave à l’issue des hostilités et du financement d’un plan de relèvement dont l’ordre de grandeur se chiffrera en dizaines de milliards de dollars.

Un bilan humain qui redéfinit l’après-guerre

Au fil des mille jours écoulés, le bilan humain communiqué par les autorités sanitaires locales n’a cessé de s’alourdir, plaçant Gaza parmi les théâtres de guerre les plus dévastateurs pour les populations civiles depuis le début du XXIe siècle. La destruction du bâti, estimée par plusieurs agences onusiennes à une part majoritaire du parc immobilier de l’enclave, redéfinit d’ores et déjà les paramètres de toute reconstruction. La question du retour des déplacés internes, celle du déminage et celle du rétablissement des services essentiels s’imposent comme des chantiers pluriannuels.

Reste que la trajectoire politique conditionne tout. Sans accord clair sur la gouvernance post-conflit, sans engagement des bailleurs internationaux et sans mécanisme de vérification robuste, les projets de reconstruction risquent de rester lettre morte. Les acteurs régionaux, en particulier les monarchies du Golfe, conditionnent leur engagement financier à des garanties politiques que ni Israël ni les factions palestiniennes ne semblent aujourd’hui en mesure d’offrir. Le millième jour de guerre s’inscrit donc dans une temporalité longue, où le décompte des victimes se double d’un décompte, tout aussi accablant, des occasions diplomatiques manquées.

Selon Al Akhbar, les commémorations organisées dans la bande de Gaza se sont tenues alors que les attaques israéliennes continuaient de frapper l’enclave.

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