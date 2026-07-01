La RDC s’allie au suisse ADEX pour tailler ses diamants sur place

La République démocratique du Congo ouvre un nouveau chapitre de sa politique minière. Le gouvernement congolais a conclu un accord avec la société helvétique ADEX pour bâtir une capacité industrielle de taille et de polissage du diamant sur le territoire national. L’initiative, présentée comme un jalon de la stratégie de valorisation des ressources, entend renverser une équation ancienne : celle d’un pays parmi les premiers producteurs mondiaux de diamant brut, mais quasi absent des maillons rémunérateurs de la chaîne mondiale.

Une filière diamantaire longtemps cantonnée à l’export brut

La RDC figure historiquement dans le peloton de tête des producteurs africains de diamant, aux côtés du Botswana, de l’Angola et de la Namibie. Pourtant, la quasi-totalité de sa production quitte le pays sans transformation, expédiée vers les grands centres de négoce et de taille que sont Anvers, Dubaï, Mumbai ou Tel-Aviv. Ce schéma prive l’État de recettes fiscales substantielles et empêche l’émergence d’un écosystème local d’artisans, de tailleurs et de gemmologues. La création de valeur, estimée à plusieurs multiples du prix du brut une fois la pierre polie et certifiée, échappe intégralement aux économies productrices.

Le partenariat avec ADEX s’inscrit dans une inflexion assumée par les autorités congolaises. Depuis plusieurs années, Kinshasa multiplie les signaux en faveur d’une industrialisation minière plus intégrée, à l’image des débats menés autour du cobalt et du cuivre. Le diamant, longtemps traité comme un actif à part, bénéficie désormais de la même logique : conserver localement une part accrue de la chaîne de valeur, générer de l’emploi qualifié et diversifier une base industrielle encore embryonnaire.

ADEX, un acteur suisse au service d’une ambition industrielle

Le choix d’un partenaire helvétique n’est pas anodin. La Suisse occupe une position singulière dans l’écosystème mondial des matières précieuses, entre plateformes de négoce, expertise gemmologique et savoir-faire de raffinage. En s’adossant à ADEX, la partie congolaise cherche à sécuriser un transfert de compétences techniques que le pays ne possède pas en interne. Taille, polissage, certification, traçabilité : autant de métiers exigeants qui supposent des équipements de précision et une main-d’œuvre formée sur plusieurs années.

Le montage devra également répondre aux exigences internationales de conformité. Depuis le processus de Kimberley, mis en place au début des années 2000 pour endiguer le commerce des diamants de conflit, toute filière crédible doit démontrer une traçabilité irréprochable. Pour la RDC, dont certaines zones de production ont par le passé alimenté la défiance des acheteurs, l’appui d’un opérateur suisse constitue aussi un gage de réputation vis-à-vis des marchés européens et asiatiques.

Un test pour la stratégie de contenu local

Au-delà de l’aspect technique, l’accord soulève des questions structurelles. La rentabilité d’une industrie de taille suppose un approvisionnement régulier en pierres de qualité, un environnement fiscal compétitif face aux hubs établis et une logistique fiable. Kinshasa devra arbitrer entre la tentation de capter une rente immédiate et la nécessité d’offrir aux investisseurs un cadre stable sur la durée. L’expérience du Botswana, qui a progressivement rapatrié une part de la taille de ses diamants via un partenariat de long terme avec De Beers, sert souvent de référence continentale.

Reste la question du calendrier et des volumes. Aucune information publique ne précise à ce stade le montant de l’investissement, la localisation exacte des futures unités ni le nombre d’emplois attendus. Le succès du projet dépendra de la capacité des deux parties à traduire rapidement l’accord-cadre en réalisations tangibles, dans un secteur où les annonces politiques précèdent souvent de plusieurs années les mises en service industrielles. Pour les autorités congolaises, l’enjeu est aussi symbolique : démontrer qu’un partenariat public-privé structurant peut aboutir dans le domaine des pierres précieuses, après plusieurs tentatives inabouties. Selon Financial Afrik.

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