Washington sanctionne la Défense rwandaise et la banque Zigama pour le M23

Le département du Trésor des États-Unis a décidé de porter le fer contre deux piliers de l’État rwandais, en visant à la fois le ministère de la Défense et la banque Zigama, soupçonnés d’appuyer le Mouvement du 23 mars (M23) actif dans l’est de la République démocratique du Congo. L’annonce, émise par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), franchit une ligne jusqu’ici préservée : celle de la sanction directe de l’appareil d’État rwandais, et non plus seulement d’individus ou de commandants rebelles. Pour Kigali, l’onde de choc dépasse la simple question réputationnelle.

Une inflexion stratégique de la politique américaine à l’égard de Kigali

Washington entretenait depuis plus de deux décennies une relation à géométrie variable avec le Rwanda, tour à tour partenaire de sécurité en Afrique centrale et point de friction sur le dossier congolais. En octobre 2023, le Trésor américain avait déjà sanctionné James Kabarebe, figure historique de l’armée rwandaise, pour son rôle présumé dans le soutien au M23. La nouvelle décision change toutefois d’échelle : elle ne vise plus un individu, mais une institution régalienne et une banque adossée à la clientèle militaire. Ce basculement intervient alors que la rébellion a étendu son emprise sur de larges portions du Nord-Kivu et pris le contrôle de Goma début 2025, aggravant une crise humanitaire qui touche plusieurs millions de déplacés.

La portée diplomatique est d’autant plus forte que la mesure émane du cœur du dispositif financier américain. L’OFAC administre une cinquantaine de régimes de sanctions à travers le monde et inscrit habituellement ses cibles sur la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, laquelle entraîne le gel des avoirs sous juridiction américaine et l’interdiction, pour toute entité utilisant le dollar, de traiter avec les personnes visées. Un ministère de la Défense placé sous un tel régime se retrouve isolé des circuits d’approvisionnement en équipements militaires financés en devises occidentales.

Zigama Credit and Saving Society, maillon bancaire sous pression

La banque Zigama, officiellement Zigama Credit and Saving Society (Zigama CSS), occupe une place singulière dans le paysage financier rwandais. Fondée pour servir les militaires et les corps en uniforme, elle gère les salaires, les pensions et les crédits d’une partie des forces de défense. En la plaçant sous sanction, Washington touche un rouage sensible du financement de l’institution militaire rwandaise. Les conséquences pratiques se joueront d’abord au niveau des banques correspondantes : tout établissement international qui maintiendrait un lien avec Zigama s’exposerait à des sanctions secondaires, un mécanisme redouté par les trésoreries des grandes banques européennes et asiatiques.

Ce schéma a déjà été observé ailleurs. En 2017, les sanctions américaines contre certaines banques nord-coréennes avaient entraîné un retrait massif des correspondants étrangers, isolant de facto les circuits visés. Plus récemment, les mesures prises contre des établissements liés à la junte malienne ou aux Forces de soutien rapide soudanaises ont rappelé la rapidité avec laquelle une inscription OFAC peut tarir les flux en devises. Pour un pays dont l’ouverture financière constitue un argument d’attractivité, le signal envoyé par Washington est particulièrement coûteux.

Un levier sur un conflit qui échappe aux médiations régionales

La décision américaine s’inscrit dans un contexte de panne des processus diplomatiques régionaux. Les pourparlers conduits successivement sous les auspices de Luanda, de Nairobi, puis de Doha n’ont pas permis d’enrayer la progression du M23 ni d’obtenir un retrait vérifiable des forces étrangères du territoire congolais. Les rapports successifs du Groupe d’experts des Nations unies ont documenté la présence de militaires rwandais aux côtés de la rébellion, estimés à plusieurs milliers d’hommes selon les évaluations onusiennes publiées en 2024. Faute d’avancée politique, Washington semble désormais privilégier l’outil coercitif financier.

Reste à mesurer l’effet concret sur le terrain. Les sanctions sectorielles produisent rarement un résultat immédiat : elles agissent par érosion des marges budgétaires, renchérissement des importations et fragilisation des partenariats bancaires. Pour les capitales africaines qui observent cette séquence, le message est double. D’une part, l’instrumentalisation du dollar comme levier politique continue de s’étendre au continent. D’autre part, la question du financement des groupes armés dans la région des Grands Lacs entre dans une phase où les écrans comptables entre un État et une rébellion sont désormais scrutés par le Trésor américain avec une attention nouvelle.

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