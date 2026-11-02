Zenith Bank entre au capital de Paramount Bank au Kenya

En portant son dévolu sur Paramount Bank, le groupe Zenith Bank franchit une étape stratégique dans son déploiement hors du Nigeria. L’opération, chiffrée à 26,7 millions de dollars, reste limitée au regard de la taille du bilan de l’acquéreur, mais elle marque l’entrée d’un poids lourd du secteur bancaire nigérian sur l’un des marchés les plus matures du continent. Le Kenya, qui compte une quarantaine d’établissements de crédit agréés par la banque centrale, devient ainsi le nouveau terrain d’expansion d’une banque jusqu’ici concentrée sur l’Afrique de l’Ouest, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis.

Un marché kényan sous pression de consolidation

L’arrivée de la banque nigériane à Nairobi intervient alors que la Central Bank of Kenya (CBK) a engagé un vaste chantier de relèvement du capital minimum exigé des établissements bancaires. Le régulateur kényan a confirmé en 2024 un calendrier progressif visant à porter ce seuil à 10 milliards de shillings à horizon 2029, contre 1 milliard auparavant, soit une multiplication par dix. Cette exigence met sous tension les petites structures comme Paramount Bank, classée parmi les établissements de catégorie III, c’est-à-dire les plus modestes du système, avec un bilan historiquement inférieur à 20 milliards de shillings.

Dans ce contexte, la cession à un acteur disposant d’une capacité de recapitalisation forte apparaît comme une issue cohérente pour les actionnaires de la cible. Le mouvement s’inscrit dans une séquence déjà engagée au Kenya, où plusieurs opérations récentes ont rebattu les cartes : rachat de National Bank par KCB en 2019, prise de contrôle de Transnational Bank par Access Bank en 2020, acquisition de Sidian Bank par Access Bank plus récemment. Le marché kényan sert ainsi, depuis plusieurs années, de laboratoire à l’expansion est-africaine des géants nigérians.

Zenith Bank, un acteur du Top 5 nigérian en quête d’empreinte continentale

Fondée en 1990 et cotée à la Bourse de Lagos, Zenith Bank figure parmi les cinq plus grands groupes bancaires du Nigeria par le total de bilan, aux côtés d’Access Holdings, UBA, GTCO et First Bank. L’établissement affiche un total d’actifs supérieur à 20 000 milliards de nairas selon ses derniers états financiers publiés, et dispose déjà de filiales au Ghana, en Sierra Leone, en Gambie, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. Jusqu’ici, le groupe était resté en retrait du mouvement d’expansion vers l’Afrique de l’Est, laissé à ses concurrents directs.

Access Bank, en particulier, a construit en quelques années un réseau continental couvrant une vingtaine de pays, pendant qu’UBA affichait déjà une présence dans près de la moitié des États africains. En rachetant Paramount, Zenith Bank comble donc un retard et pose un jalon pour servir le corridor commercial qui relie Lagos, Nairobi et, plus largement, les hubs d’affaires de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Ce bloc régional, qui regroupe désormais huit États membres, représente un produit intérieur brut cumulé de l’ordre de 345 milliards de dollars et un marché bancaire en forte croissance, porté par le mobile money et la finance digitale.

Un prix modeste pour un ticket d’entrée stratégique

À 26,7 millions de dollars, le montant de la transaction traduit la taille réduite de la cible plus qu’il ne reflète les ambitions de l’acquéreur. Pour mémoire, les acquisitions bancaires récentes au Kenya se sont nouées à des multiples de fonds propres compris entre 1 et 1,5 fois, un niveau qui place le marché local en dessous des valorisations observées en Égypte ou au Maroc. L’opération reste subordonnée au feu vert de la CBK, de la Banque centrale du Nigeria et, probablement, du régulateur de la concurrence COMESA, dont le délai d’instruction oscille habituellement entre six et douze mois.

Reste à savoir quelle stratégie commerciale la nouvelle filiale déploiera. Deux options classiques se présentent : conserver temporairement la marque Paramount pour préserver la clientèle historique, ou procéder rapidement à un rebranding sous l’enseigne Zenith, à l’image de ce qu’Access Bank avait fait avec Transnational. Dans tous les cas, la question du maintien des effectifs et du réseau d’agences, concentré principalement à Nairobi et Mombasa, constituera un signal politique sensible pour le régulateur kényan, soucieux de préserver l’emploi local dans un secteur qui pèse près de 7 % du PIB du pays.

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