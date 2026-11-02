L’Algérie déploie son armée au Niger pour sécuriser le corridor gazier

La décision du Parlement algérien du 25 octobre 2026 met fin à un principe constitutionnel longtemps intangible : l’interdiction d’envoyer l’Armée nationale populaire (ANP) hors du territoire national. Le vote autorisant le déploiement d’un détachement au Niger consacre un basculement stratégique dont les ressorts dépassent la seule solidarité avec Niamey. Il traduit la prise de conscience, à Alger, que la défense des hydrocarbures algériens ne se joue plus sur le seul sol national.

Une rupture doctrinale dictée par la géographie énergétique

L’Algérie partage 956 kilomètres de frontière avec le Niger, un ruban désertique traversé par les routes de contrebande, les flux migratoires et, bientôt, par le tronçon septentrional du projet de gazoduc transsaharien (TSGP). Long de 4 128 kilomètres entre Warri au Nigeria et Hassi R’Mel en Algérie, l’ouvrage prévoit une capacité de 33 milliards de mètres cubes par an pour un coût estimé entre 13 et 15 milliards de dollars. Le segment nigérien, long de 800 à 841 kilomètres, demeure le maillon faible : non réalisé, insuffisamment financé, et dépendant d’une stabilité sécuritaire aléatoire depuis le coup d’État de juillet 2023 à Niamey.

Pour Alger, ce tracé n’est pas une option parmi d’autres. Les hydrocarbures représentent près de 98 % des recettes en devises du pays, et la concurrence du projet alternatif Nigeria-Maroc, promu par Rabat le long de la façade atlantique, impose un calendrier serré. En acceptant que Sonatrach prenne partiellement en charge le tronçon nigérien, l’Algérie s’expose financièrement et doit, mécaniquement, en garantir la protection physique. L’envoi de troupes relève de cette logique assurancielle.

La mémoire de Tiguentourine et le verrou saharien

Le traumatisme du 16 janvier 2013, lorsque le complexe gazier de Tiguentourine, à In Amenas, fut la cible d’une attaque terroriste complexe partie du désert libyen, hante toujours la doctrine sécuritaire algérienne. Ce site, exploité par Sonatrach avec Eni et Equinor, pèse à lui seul environ 9 milliards de mètres cubes par an, soit près de 12 % de la production gazière nationale et 18 % des exportations. La vulnérabilité des installations frontalières a été démontrée : le champ d’Alrar, dans la wilaya d’Illizi, est connecté à celui d’El-Wafa en Libye, pour des réserves transfrontalières évaluées à 132 milliards de mètres cubes.

Dans ce dispositif, le bassin d’Illizi Sud, où Sonatrach opère avec Midad Energy sur environ 125 milliards de mètres cubes récupérables, et les discussions avec Equinor sur In Salah, In Amenas et Timissit au-delà de 2027, confirment que l’extrême sud algérien reste le poumon gazier du pays. La projection militaire au Niger constitue, en creux, un bouclier avancé pour ces actifs.

Un pari économique encore modeste mais à fort potentiel

Les relations commerciales entre Alger et Niamey demeurent sous-dimensionnées : 26,96 millions de dollars d’échanges en 2025, contre 8 millions en 2020. Le Niger n’est que le septième partenaire africain de l’Algérie, dont le commerce extérieur global dépasse les 100 milliards de dollars. L’écart est flagrant au regard du potentiel nigérien : 336 000 tonnes de réserves d’uranium récupérables autour d’Arlit, soit 5 à 7 % des réserves mondiales, 853 millions de barils de pétrole prouvés, des ressources potentielles supérieures à 9,5 milliards de barils dans les bassins de Kafra et occidental, et 24 milliards de mètres cubes de gaz évalués à titre provisoire.

Le Forum d’affaires algéro-nigérien a acté l’ouverture de chantiers structurants : accord commercial préférentiel, modernisation du cadre juridique, relance de la route transsaharienne et du gazoduc. Reste que le pays affiche un indice de développement humain de 0,419, le classant 188e sur 193, à égalité avec le Mali, pour un produit intérieur brut estimé par la Banque mondiale à 21,65 milliards de dollars en 2025. L’enjeu, pour Alger, est de transformer ce voisinage fragile en débouché stable.

L’AES, nouvel écosystème diplomatique d’Alger

Depuis la création de l’Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023, érigée en confédération le 6 juillet 2024 sur la base du pacte de défense mutuelle du Liptako-Gourma, l’Algérie compose avec un bloc sahélien ayant tourné le dos à la CEDEAO et à l’ancienne tutelle sécuritaire française. Le modèle tunisien du Transmed, qui perçoit entre 400 et 600 millions de dollars de recettes annuelles grâce à des redevances de transit de 5,25 à 6 % des volumes, offre à Niamey une référence tangible de ce que pourrait rapporter l’arrimage au TSGP. En déployant son armée, Alger offre bien plus qu’une assistance : elle inscrit l’économie énergétique nigérienne dans sa propre orbite stratégique, et redessine la carte des alliances au sud du Sahara.

Pour aller plus loin

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