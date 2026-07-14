L’ONU somme Bamako de localiser l’opposant Mountaga Tall

Le Comité des disparitions forcées des Nations unies a formellement demandé aux autorités maliennes de localiser et protéger Maître Mountaga Tall, avocat et figure politique de premier plan, dont la famille est sans nouvelles depuis son interpellation par la Sécurité d’État. La démarche onusienne intervient près de deux mois et demi après l’enlèvement de cet opposant, dans un contexte de raidissement du pouvoir issu de la transition militaire à Bamako.

La saisine de l’organe onusien marque une internationalisation du dossier. Le Comité, instance rattachée au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, a exhorté Bamako à fournir des informations précises sur le lieu de détention de l’ancien ministre et à garantir son intégrité physique. La démarche s’appuie sur la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle le Mali est partie depuis 2009.

Un avocat et opposant historique aux mains de la Sécurité d’État

Mountaga Tall n’est pas un inconnu de la scène politique malienne. Président du Congrès national d’initiative démocratique (CNID), il a été député pendant plusieurs législatures et a occupé le portefeuille de l’Enseignement supérieur. Bâtonnier respecté, il incarne une génération de juristes ayant contribué à l’ouverture démocratique des années 1990. Son arrestation par les services de renseignement, sans qu’aucune inculpation publique ne soit formulée, a suscité l’inquiétude du barreau et de plusieurs organisations de défense des droits humains.

Depuis son interpellation, ses proches affirment ignorer où il est retenu. Cette absence prolongée de contact, sans notification officielle ni accès à un avocat, correspond à la définition juridique de la disparition forcée retenue par le droit international. Le Comité onusien a précisément été conçu pour intervenir dans ce type de situation, à travers un mécanisme d’action urgente activable par les familles.

Bamako sous pression diplomatique

La démarche de Genève place les autorités de transition dans une position délicate. Depuis le double coup d’État de 2020 et 2021, le pouvoir militaire dirigé par le général Assimi Goïta a multiplié les gestes de rupture avec les partenaires traditionnels, notamment la France et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), dont le Mali s’est retiré aux côtés du Burkina Faso et du Niger. La suspension des activités des partis politiques, annoncée au printemps, a accentué le rétrécissement de l’espace civique.

Plusieurs voix critiques ont été réduites au silence ces derniers mois. Journalistes, magistrats, cadres de partis et anciens ministres figurent parmi les personnalités interpellées ou contraintes à l’exil. Le cas Tall condense ces inquiétudes en raison de la stature de l’intéressé et de son parcours institutionnel. La saisine onusienne pourrait ouvrir la voie à d’autres démarches similaires si le silence des autorités persistait.

Un test pour les engagements internationaux du Mali

Sur le plan juridique, la réponse attendue de Bamako engagera la crédibilité du pays vis-à-vis des instruments onusiens qu’il a ratifiés. Le Comité peut demander des mesures provisoires, formuler des observations publiques et transmettre le dossier à l’Assemblée générale en cas de manquement caractérisé. Ces leviers, sans force coercitive directe, pèsent néanmoins sur la réputation diplomatique et sur les relations avec les bailleurs multilatéraux encore actifs dans le pays.

Le contexte régional accentue la portée de l’affaire. Au sein de la Confédération des États du Sahel, formée par Bamako, Ouagadougou et Niamey, les mécanismes de contrôle démocratique et de protection des libertés individuelles se sont considérablement affaiblis. Les partenaires internationaux, y compris certains États du Golfe qui ont accru leur présence économique dans la zone, observent de près la trajectoire institutionnelle malienne. La manière dont le dossier Tall sera traité constituera un signal envoyé aux investisseurs comme aux partenaires diplomatiques.

À ce stade, aucune réaction officielle n’a émané du gouvernement de transition. Le silence prolongé sur le sort de l’avocat contraste avec la médiatisation d’autres procédures judiciaires ouvertes contre des personnalités civiles. Reste à savoir si la pression onusienne suffira à obtenir, à défaut d’une libération, une clarification sur la situation juridique du détenu. Selon PressAfrik.

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