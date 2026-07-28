Bandar Abbas sous tension : la vie iranienne à l’ombre de la guerre

Bandar Abbas concentre à elle seule une part décisive des enjeux économiques et sécuritaires de la République islamique. Située face au détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial, la métropole du sud iranien est à la fois un poumon logistique et une cible potentielle en cas d’escalade régionale. Le reportage publié par le quotidien libanais Al Akhbar dépeint une ville qui apprend à vivre sous la menace, sans céder à la panique.

Une métropole portuaire au cœur du dispositif iranien

Chef-lieu de la province d’Hormozgan, Bandar Abbas abrite le complexe portuaire de Shahid Rajaee, principale porte d’entrée des marchandises destinées au marché intérieur iranien. Les terminaux à conteneurs, les zones franches et les installations pétrochimiques y forment un tissu industriel dense, essentiel à la résilience d’une économie soumise depuis des années à des sanctions internationales. La ville est également adossée à des bases navales du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et de la marine régulière, chargées de sécuriser la façade méridionale du pays.

Cette concentration d’infrastructures stratégiques explique la sensibilité particulière de Bandar Abbas dans le calcul militaire iranien. Toute atteinte au port perturberait immédiatement les flux d’importations, notamment de biens de consommation et d’intrants industriels. Elle affecterait aussi la capacité de projection navale de Téhéran dans le Golfe et la mer d’Oman. Le journal souligne que les autorités locales s’efforcent de maintenir un fonctionnement normal des activités civiles, tout en renforçant discrètement les dispositifs de protection autour des sites sensibles.

Une population entre habitude et vigilance

Le reportage d’Al Akhbar restitue le climat qui règne dans les quartiers commerçants et sur le front de mer. Les marchés continuent de fonctionner, les pêcheurs prennent la mer, les liaisons maritimes vers l’île de Qeshm et Kish demeurent actives. Cette apparente normalité masque toutefois une inquiétude sourde. Les habitants scrutent l’actualité régionale, en particulier les échanges entre Téhéran, Tel-Aviv et Washington, conscients que leur ville figure parmi les premières cibles évoquées en cas de conflit ouvert.

Plusieurs témoignages recueillis par le quotidien évoquent une forme de fatalisme, mêlée à un attachement revendiqué à la cause nationale. Des commerçants racontent avoir constitué des stocks de denrées de base, tandis que des familles disent avoir identifié des zones de repli dans l’arrière-pays montagneux. Le souvenir de la guerre Iran-Irak, dans les années 1980, reste vif chez les générations les plus âgées et façonne une culture locale de la résistance, faite de sobriété et de patience.

Le détroit d’Ormuz, ligne rouge économique

Au-delà du récit humain, l’article rappelle la portée géoéconomique de la région. Le détroit d’Ormuz, large d’une quarantaine de kilomètres dans sa partie la plus étroite, constitue un point de passage incontournable pour les exportations d’hydrocarbures du Golfe. Toute perturbation prolongée y provoquerait une flambée immédiate des cours du brut et une onde de choc sur les marchés énergétiques mondiaux, y compris pour les pays africains importateurs nets de produits raffinés.

Les autorités iraniennes ont, à plusieurs reprises, laissé planer la possibilité d’une fermeture du détroit en cas d’agression contre leur territoire. Cette hypothèse, régulièrement débattue par les analystes, demeure un levier de dissuasion majeur pour Téhéran. Elle place également les monarchies riveraines, au premier rang desquelles les Émirats arabes unis et Oman, dans une position d’exposition directe. Bandar Abbas apparaît ainsi comme le point où convergent les enjeux militaires, énergétiques et diplomatiques du golfe Persique.

Un miroir des tensions régionales

La ville sert de baromètre aux relations entre l’Iran et ses adversaires. Chaque hausse de tension avec Israël, chaque frappe attribuée à l’un ou l’autre camp au Levant, se traduit à Bandar Abbas par une vigilance accrue et des rumeurs sur d’éventuelles frappes préventives. Le reportage insiste sur la capacité des habitants à distinguer les alertes crédibles des campagnes d’intimidation, forgée par des décennies d’exposition à la pression extérieure.

Reste que le fragile équilibre observé dans le port peut basculer rapidement. Une escalade sur le théâtre libanais, yéménite ou syrien suffirait à transformer cette façade méridionale en zone de première ligne. Selon Al Akhbar, Bandar Abbas offre aujourd’hui l’image d’une ville lucide, qui prépare l’éventualité du pire tout en refusant de suspendre le cours ordinaire de la vie.

Pour aller plus loin

Le Koweït dément toute participation à des frappes contre l’Iran · Trump temporise sur de nouvelles frappes majeures contre l’Iran · Riyad pousserait Washington à sanctionner Saad Hariri

J’aime ça : J’aime chargement…