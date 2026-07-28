Yémen : Sanaa vise le pipeline Est-Ouest et menace le pétrole saoudien

Le pipeline dit Est-Ouest, artère centrale du dispositif pétrolier saoudien, a été visé par une opération revendiquée depuis Sanaa, selon la lecture développée par le quotidien libanais Al Akhbar. Long de plus de 1 200 kilomètres, l’ouvrage relie les champs de la Province orientale du royaume au terminal de Yanbu, sur la mer Rouge. Il permet à Riyad de contourner le détroit d’Ormuz, verrou historique du commerce mondial du brut, en acheminant plusieurs millions de barils par jour vers ses installations d’exportation occidentales. En le prenant pour cible, les forces liées au mouvement Ansar Allah frappent l’un des maillons les plus sensibles de la chaîne énergétique saoudienne.

Une frappe qui rappelle la vulnérabilité du pétrole saoudien

L’opération n’a pas seulement une portée militaire. Elle rouvre un dossier que Riyad s’efforçait de refermer depuis les attaques spectaculaires de septembre 2019 contre les installations d’Abqaiq et de Khurais, qui avaient temporairement amputé la production saoudienne de près de la moitié. Depuis, le royaume a investi massivement dans la défense antiaérienne et antimissile, en particulier autour des sites gérés par Aramco. La frappe visant le pipeline Est-Ouest suggère toutefois que le maillage défensif conserve des angles morts, notamment sur les tronçons longs et exposés du désert saoudien.

Pour Sanaa, l’objectif est double. Il s’agit d’abord de démontrer, dans un contexte régional dominé par la séquence de Gaza et par les échanges de coups en mer Rouge, que le mouvement conserve une capacité de projection au-delà du théâtre yéménite. Il s’agit ensuite de peser sur le calcul politique saoudien, alors que les négociations parrainées par Oman et les Nations unies avancent par à-coups. En touchant une infrastructure d’exportation, les forces de Sanaa envoient un signal directement adressé aux marchés et aux clients asiatiques du royaume, très attentifs à la continuité des flux.

Un axe stratégique pensé pour contourner Ormuz

Le pipeline Est-Ouest, mis en service dans les années 1980 puis réhabilité et étendu à plusieurs reprises, a été conçu précisément pour immuniser les exportations saoudiennes contre un blocage éventuel du détroit d’Ormuz. Sa capacité nominale, régulièrement citée autour de cinq millions de barils par jour, en fait l’une des rares alternatives crédibles à la route du Golfe. Une neutralisation prolongée de l’ouvrage obligerait Riyad à réacheminer une part de sa production vers Ras Tanura, exposant davantage ses tankers aux risques régionaux et alourdissant la prime de sécurité intégrée dans les cours du Brent.

Cette dimension économique n’échappe pas aux analystes cités par la presse arabe. Selon la lecture développée à Beyrouth, la frappe s’inscrit dans une stratégie graduée visant à renchérir le coût politique et financier de toute pression maintenue contre Sanaa. L’usage d’engins volants à long rayon d’action, drones ou missiles de croisière, confirme par ailleurs la sophistication croissante de l’arsenal déployé par les forces houthies, malgré l’embargo formel qui pèse sur elles depuis près d’une décennie.

Riyad face à un dilemme diplomatique et sécuritaire

Pour le royaume, la réponse est délicate. Toute escalade militaire risquerait de compromettre le processus de désengagement discret amorcé depuis 2023, quand Riyad a cherché à sortir du bourbier yéménite pour concentrer ses efforts sur la Vision 2030 et les grands projets de diversification. À l’inverse, l’absence de riposte pourrait être interprétée comme un aveu de vulnérabilité, à un moment où les partenaires du Golfe scrutent la capacité saoudienne à protéger ses actifs stratégiques.

Le dossier interfère également avec la diplomatie énergétique de l’OPEP+, dont l’Arabie saoudite reste le pivot. Toute perception d’un risque durable sur les capacités d’exportation du royaume alimente la volatilité des cours et complique la gestion des quotas. Pour Sanaa, cette caisse de résonance internationale constitue précisément l’un des leviers de sa stratégie asymétrique. Reste à mesurer, dans les prochaines semaines, si la frappe demeurera un signal ponctuel ou marquera l’ouverture d’une séquence plus soutenue contre les infrastructures énergétiques de la péninsule. Selon Al Akhbar.

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