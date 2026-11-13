Bargny : Dakar met fin à la concession de Leduc Sénégal

La décision frappe l’un des chantiers portuaires les plus stratégiques du Sénégal. Les autorités de Dakar ont prononcé la fin du contrat de concession qui liait Leduc Sénégal au port minéralier de Bargny, assortie d’une facture de 4,752 milliards de francs CFA, soit environ 7,2 millions d’euros. L’opérateur, filiale d’un groupe aux intérêts industriels diversifiés dans la sous-région, perd ainsi ses droits d’exploitation sur un site appelé à jouer un rôle central dans la logistique minière ouest-africaine.

Bargny, maillon clé de la nouvelle façade portuaire sénégalaise

Situé à une quarantaine de kilomètres à l’est de Dakar, sur la Petite Côte, le site de Bargny-Sendou a été pensé dès le début des années 2010 comme un complément indispensable au port de la capitale, saturé et contraint par son enclavement urbain. Le projet, lancé officiellement en 2012 et estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA, devait accueillir en priorité le trafic de vracs solides, les hydrocarbures et les minerais destinés à l’exportation, notamment le zircon et le phosphate.

Le pays mise aussi sur cette infrastructure pour capter une part du trafic régional, dans un contexte où le port d’Abidjan et celui de Nouakchott investissent massivement pour étendre leurs capacités. Selon les données publiées ces dernières années par l’Autorité portuaire, le Port autonome de Dakar traite autour de 20 millions de tonnes de marchandises par an, un volume qui bute sur les limites physiques de la darse historique. Le basculement d’une partie du vrac vers Bargny est donc présenté depuis une décennie comme une nécessité stratégique.

Un dossier emblématique de la méthode Diomaye Faye

La résiliation prononcée à l’encontre de Leduc Sénégal s’inscrit dans une séquence politique plus large. Depuis son installation au palais de la République en avril 2024, le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont fait de la révision des contrats hérités un marqueur de leur action. Les audits lancés dans les hydrocarbures, les mines et les concessions publiques visent explicitement à récupérer, selon les termes du pouvoir, des recettes considérées comme indûment perdues par l’État.

Le cas Bargny présente plusieurs similitudes avec d’autres dossiers régionaux récents. Au Niger, la junte au pouvoir depuis juillet 2023 a dénoncé plusieurs permis miniers accordés à des opérateurs étrangers. Au Mali, le gouvernement de transition a renégocié en 2023 et 2024 ses conventions avec les majors de l’or, à commencer par Barrick Gold, pour obtenir des arriérés fiscaux évalués à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. La démarche sénégalaise se distingue par son cadre plus institutionnel, mais elle procède d’une même logique de reprise en main souveraine des rentes d’infrastructure.

Un signal envoyé aux concessionnaires étrangers

Au-delà de la seule société Leduc, c’est l’ensemble des opérateurs sous contrat avec l’État sénégalais ou ses démembrements qui sont visés par le message. La pénalité de près de 4,8 milliards de francs CFA n’a rien d’anodin : elle correspond, à titre de comparaison, à plusieurs fois le chiffre d’affaires annuel d’une PME portuaire moyenne de la sous-région. Elle sanctionne, selon la grille habituellement retenue dans ce type de dossiers, un manquement aux obligations contractuelles, qu’il s’agisse de redevances impayées, d’investissements non réalisés ou d’un non-respect du cahier des charges d’exploitation.

Les enjeux pour la façade atlantique ouest-africaine

Le contentieux arrive à un moment charnière pour la compétition portuaire entre Dakar, Abidjan, Conakry et Nouakchott. Le groupe DP World a étendu en 2024 ses activités à Dakar via le futur port de Ndayane, dont la première pierre a été posée en janvier 2022 pour un investissement annoncé de plus de 1 100 milliards de francs CFA. Reste que la cohérence de la stratégie portuaire sénégalaise suppose désormais de clarifier la place dévolue à Bargny, à Ndayane et au Port autonome de Dakar dans un même ensemble.

Pour Leduc Sénégal, les voies de recours restent ouvertes, qu’il s’agisse d’un arbitrage commercial ou d’un contentieux administratif devant les juridictions sénégalaises. L’issue de cette procédure sera scrutée par les autres concessionnaires de la zone, qui y liront le degré de fermeté réelle de l’État face à ses partenaires privés, et par les bailleurs engagés dans le financement des nouvelles infrastructures portuaires de la région.

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