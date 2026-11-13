Côte d’Ivoire : Bouaké valide un succès 2-1 contre la Gambie

La Côte d’Ivoire a signé une troisième étape utile dans sa campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2027, en s’imposant 2-1 face à la Gambie, le 12 novembre 2026 au Stade de la paix de Bouaké. Portés par Malick Yalcouyé, auteur de l’ouverture du score à la 17e minute, puis par Elie Wahi, buteur dès la 24e, les Éléphants ont pris les devants avant la demi-heure de jeu. La réduction du score inscrite par Moussa Barrow à la 38e a toutefois rappelé que les Scorpions n’étaient pas venus en spectateurs dans la capitale du centre-nord ivoirien.

Un premier quart d’heure décisif pour les Éléphants d’Hervé Renard

La physionomie du match s’est jouée dans le premier acte. Trois buts marqués avant la pause, dont deux par la sélection ivoirienne, ont donné au vainqueur une marge qu’il n’a plus lâchée. Malick Yalcouyé, milieu formé dans le circuit européen, confirme une dynamique offensive qui s’étend désormais au milieu de terrain, longtemps réputé pour sa fonction de récupération. Elie Wahi, attaquant international, a converti dès sa première occasion franche, illustrant la logique d’efficacité imposée par Hervé Renard depuis sa reprise en main de la sélection.

Côté gambien, Moussa Barrow a rappelé pourquoi les Scorpions comptent parmi les sélections ouest-africaines à surveiller depuis leur percée à la CAN 2021 au Cameroun, où ils avaient atteint les quarts de finale pour leur toute première participation. Sa réalisation, à sept minutes du retour aux vestiaires, a maintenu le suspense jusqu’au coup de sifflet final. Yan Diomandé, entré dans la rotation ivoirienne, aura été l’un des éléments chargés de verrouiller un match que les visiteurs ont tenté de relancer après la pause.

Un capital points stratégique avant le retour à Banjul

Au-delà du score, cette victoire a une valeur comptable et symbolique. Comptable, parce qu’elle apporte trois points dans une phase éliminatoire où la Confédération africaine de football (CAF) qualifie les deux premiers de chaque groupe, un format qui laisse peu de marge aux faux pas à domicile. Symbolique, parce que la Côte d’Ivoire défend le titre conquis le 11 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, face au Nigeria, lors d’une CAN organisée à domicile. Un champion en titre qui trébuche dès les qualifications enverrait un signal difficile à corriger.

Le choix de Bouaké, deuxième ville du pays et pôle du centre, n’est pas anodin. La Fédération ivoirienne de football a fait tourner ses sites depuis l’ouverture de l’Alassane Ouattara d’Ebimpé en 2020, et le Stade de la paix, rénové pour la CAN 2023, fait partie des enceintes homologuées de la nouvelle génération d’infrastructures sportives ivoiriennes. Ce choix participe d’une stratégie d’ancrage territorial du football national, dans un pays où le sport reste un vecteur d’unité politique assumé par les autorités depuis la sortie de crise.

Un déplacement piège se profile en Gambie

La quatrième journée des éliminatoires, programmée le 17 novembre 2026 en Gambie, offrira un contre-test immédiat. Le stade de l’Indépendance de Bakau, principale enceinte homologuée du pays, a souvent été désigné comme une pelouse exigeante pour les sélections africaines de premier plan. Les précédents sont nombreux : le Mali, le Gabon ou la Tunisie ont concédé des contre-performances sur les terrains ouest-africains de petite capacité, où l’intensité physique et la ferveur locale compensent l’écart théorique de niveau.

Pour Hervé Renard, deux fois vainqueur de la CAN avec la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015, le défi dépasse le résultat de novembre. Le technicien français, revenu à la tête des Éléphants après son passage à la sélection féminine française et à l’Arabie saoudite, doit consolider un socle de titulaires et intégrer la nouvelle génération incarnée par Yalcouyé ou Diomandé. La CAN 2027, dont l’organisation a été confiée au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie, marquera la première édition disputée en Afrique de l’Est depuis 1976, un contexte géographique et logistique inédit pour les sélections d’Afrique de l’Ouest. Banjul, mardi, en sera la prochaine mesure.

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