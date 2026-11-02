Nador West Med entre en service et complète le dispositif portuaire marocain

Avec l’entrée en exploitation de Nador West Med, le Maroc dote sa façade méditerranéenne d’un second grand complexe portuaire, à près de 400 kilomètres à l’est de Tanger Med. Le projet, dont l’enveloppe globale est annoncée à 5,5 milliards de dollars, matérialise une stratégie engagée depuis le milieu des années 2010 pour transformer la rive sud du détroit de Gibraltar et de la mer d’Alboran en un corridor logistique continu. Son ouverture marque un basculement : le royaume ne mise plus sur un seul grand port de transbordement, mais sur un dispositif à deux têtes.

Un deuxième pilier méditerranéen pour désengorger Tanger Med

Tanger Med, entré progressivement en service à partir de 2007, s’est imposé comme la première plateforme à conteneurs de Méditerranée, avec un trafic qui a franchi la barre des 8 millions d’EVP (équivalents vingt pieds) en 2022 puis dépassé les 10 millions d’EVP en 2024, selon les chiffres communiqués par l’autorité portuaire. Cette montée en charge a saturé les terminaux et contraint les armateurs à envisager des routes alternatives. Nador West Med arrive donc comme un relais naturel, capable d’absorber des flux de transbordement additionnels et de prendre en charge les trafics d’hydrocarbures et de vracs que Tanger Med n’a jamais vocation à accueillir.

Le site, bâti dans la baie de Betoya, à l’ouest de la ville de Nador, a été conçu dès l’origine comme un port polyvalent. Il combine un terminal à conteneurs, des quais dédiés aux hydrocarbures et au gaz, et des installations pour les vracs solides et liquides. Cette polyvalence le distingue de Tanger Med, resté très largement spécialisé dans le conteneur et le roulier, et le rapproche davantage du modèle d’Algésiras, en face sur la rive espagnole, qui conjugue conteneurs et pétrole.

Un levier de développement pour la région de l’Oriental

Au-delà de la logistique, Nador West Med porte un pari territorial. La région de l’Oriental, longtemps à l’écart des grands axes industriels du royaume concentrés autour de Casablanca, Kenitra et Tanger, souffre d’un taux de chômage structurellement supérieur à la moyenne nationale, en particulier chez les jeunes diplômés. Le complexe portuaire est adossé à une zone industrielle et logistique de plusieurs centaines d’hectares, destinée à attirer des industries de transformation, de la pétrochimie à l’agroalimentaire, en passant par la métallurgie liée à la future activité sidérurgique régionale.

Les retombées attendues dépassent le seul périmètre du port. Les autorités marocaines ont parié sur un effet d’entraînement comparable à celui observé autour de Tanger Med, où l’écosystème automobile a généré, selon les données publiques du ministère de l’Industrie, plus de 220 000 emplois directs à l’échelle nationale en 2023. Reproduire une partie de cette dynamique à Nador supposerait toutefois d’attirer des investisseurs étrangers dans une zone encore peu dotée en infrastructures de formation et de recherche.

Un positionnement stratégique entre Europe, Afrique et Levant

Nador West Med s’insère dans une compétition portuaire méditerranéenne particulièrement dense. Face à Algésiras, Valence et Barcelone sur la rive nord, à Damiette, Port-Saïd et plus récemment Djen-Djen en Algérie sur la rive sud, le nouveau site marocain devra convaincre les grands armateurs mondiaux d’y positionner des escales régulières. L’enjeu est d’autant plus sensible que les routes maritimes entre l’Asie et l’Europe ont été réorganisées depuis les perturbations en mer Rouge amorcées fin 2023, qui ont contraint plusieurs compagnies à contourner le cap de Bonne-Espérance et à repenser leurs schémas de transbordement.

Pour Rabat, le port répond également à un objectif de souveraineté énergétique. Les terminaux hydrocarbures doivent sécuriser les importations de produits raffinés dans un pays qui, depuis l’arrêt de la raffinerie de la Samir en 2015, dépend intégralement de l’étranger pour ses carburants. Dans le même temps, la proximité avec l’Algérie, dont la frontière terrestre reste fermée, confère au site une dimension géopolitique assumée : le royaume consolide son ancrage sur une portion de littoral stratégique, tournée vers l’Europe du Sud et l’Afrique de l’Ouest.

Reste à mesurer, dans les prochaines années, la capacité réelle du complexe à monter en charge, à attirer les opérateurs mondiaux de terminaux et à transformer l’économie de l’Oriental. L’investissement consenti, l’un des plus lourds jamais engagés par le royaume dans une infrastructure unique, engage une trajectoire de long terme dont les premiers résultats commerciaux donneront le ton.

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