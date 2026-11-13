L’Algérie confie à CHEC l’extension des ports d’Annaba et Skikda

L’Algérie et le groupe chinois CHEC (China Harbour Engineering Company) poursuivent la montée en puissance de deux projets portuaires d’envergure, à Annaba et à Skikda, pensés comme des maillons logistiques des grands programmes miniers et hydrocarbures du pays. Ces aménagements, dont l’exécution s’accélère selon les parties, s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à transformer la façade nord-est du pays en débouché principal des gisements de l’intérieur.

Deux ports, une même logique d’exportation

Annaba et Skikda ne sont pas choisis au hasard. Le premier abrite depuis des décennies le complexe sidérurgique d’El Hadjar, racheté par ArcelorMittal puis renationalisé en 2016, et dispose d’un arrière-pays industriel déjà structuré. Le second est, avec Arzew, l’un des deux grands hubs d’hydrocarbures du pays : son complexe gazier, opéré par Sonatrach, concentre une part substantielle des exportations algériennes de GNL vers l’Europe, estimées à plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel en 2023 tous conditionnements confondus.

En confiant à CHEC des travaux d’infrastructure dans ces deux sites, Alger prépare la montée en charge attendue sur deux fronts. D’un côté, la mise en exploitation progressive du gisement de fer de Gara Djebilet, dans l’extrême sud-ouest, dont les réserves sont estimées autour de 3,5 milliards de tonnes et dont la première phase doit atteindre 2 à 3 millions de tonnes par an avant une montée vers 40 à 50 millions de tonnes à horizon 2030. De l’autre, le projet intégré de phosphate de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, destiné à alimenter des unités de transformation d’engrais à Oued Keberit et à exporter via la façade est.

CHEC, un acteur familier du littoral nord-africain

La compagnie chinoise, filiale du groupe public China Communications Construction Company (CCCC), est déjà présente en Algérie depuis plus d’une décennie. Elle a notamment été associée à l’un des chantiers les plus emblématiques du pays, le Port du Centre d’El Hamdania, à Cherchell, dont le protocole d’accord initial avait été signé en 2016 avec Shanghai Ports et CSCEC, pour un investissement un temps évalué autour de 3,3 milliards de dollars. Le projet, plusieurs fois reporté, illustre la patience requise dans ces partenariats, mais aussi la place désormais acquise par les groupes chinois dans la réflexion portuaire algérienne.

Dans la région, CHEC a bâti sa réputation sur de gros chantiers de quais, de dragage et de terminaux à conteneurs. Le groupe figure parmi les intervenants réguliers des ports de la rive sud de la Méditerranée et du Golfe de Guinée, où il a participé, entre autres, à des extensions à Lagos, Lekki, Kribi ou Lomé. Cette implantation progressive donne à Pékin une connaissance fine des chaînes logistiques africaines, précieuse au moment où l’Union européenne tente, avec le programme Global Gateway doté de 300 milliards d’euros annoncés en 2021, de proposer une offre alternative.

Un ancrage chinois en Méditerranée occidentale

Au-delà du cas algérien, les chantiers d’Annaba et de Skikda participent d’une recomposition plus vaste. Depuis le rachat du Pirée par COSCO, finalisé en 2016, la Chine a multiplié les prises de position dans les terminaux méditerranéens, de Valence à Vado Ligure. L’arrivée confirmée de CHEC sur la côte est algérienne densifie ce dispositif, en reliant les futures routes minérales sahariennes à des quais rénovés directement tournés vers les marchés sud-européens et asiatiques.

Pour Alger, l’enjeu est aussi diplomatique. Membre fondateur du partenariat stratégique global signé avec la Chine en 2014 et intégré au mécanisme des BRICS+ comme partenaire depuis 2024, le pays cherche à diversifier ses adossements industriels sans rompre avec ses clients européens du gaz. La commande portuaire adressée à CHEC traduit ce double mouvement : consolider une relation éprouvée avec Pékin, tout en se dotant d’une capacité d’exportation autonome, indispensable si les objectifs affichés pour Gara Djebilet et le phosphate de l’Est se concrétisent dans les prochaines années.

Reste à savoir à quel rythme les quais, terminaux minéraliers et dragages livreront effectivement leurs capacités. C’est à cette aune, et non aux annonces, que se mesurera la portée réelle du partenariat algéro-chinois sur la Méditerranée occidentale.

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