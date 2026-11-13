Le FMI subordonne 2,2 milliards de dollars à des réformes au Sénégal

Le programme financier de 2,2 milliards de dollars discuté entre le Sénégal et le Fonds monétaire international reste suspendu à une série d’exigences préalables. L’institution dirigée par Kristalina Georgieva n’entend pas rouvrir le robinet des décaissements avant d’avoir obtenu des engagements fermes de Dakar sur la trajectoire budgétaire, la vérité des comptes publics et le calendrier des réformes fiscales. Pour le gouvernement sénégalais, l’enjeu dépasse la seule question du cash : il touche à la crédibilité souveraine du pays sur les marchés internationaux.

Un programme FMI gelé depuis la révélation de la dette cachée

La relation entre Dakar et le FMI a basculé à l’automne 2024, lorsque le nouvel exécutif issu de la victoire de Bassirou Diomaye Faye a rendu publics des écarts majeurs entre les chiffres officiels hérités de l’ancienne administration et la réalité des comptes. La Cour des comptes sénégalaise a validé en février 2025 l’existence d’un endettement et de déficits bien supérieurs à ceux communiqués pendant la dernière mandature de Macky Sall, avec une dette publique réévaluée au-delà de 100 % du produit intérieur brut et un déficit 2023 porté à près de 12 % selon les travaux de l’institution de contrôle.

Cette révélation a entraîné la suspension de fait du programme en cours, conclu en juin 2023 au titre du Mécanisme élargi de crédit et de la Facilité élargie de crédit, pour un montant initial d’environ 1,8 milliard de dollars. Les décaissements ont été interrompus après le premier versement, le FMI estimant que les données transmises lors de la négociation ne reflétaient pas la situation réelle. Depuis, les missions du Fonds se succèdent à Dakar sans débloquer de nouvelle tranche, et la discussion porte désormais sur un programme successeur, évalué autour de 2,2 milliards de dollars.

Les conditions posées par le Fonds monétaire international

Les exigences formulées par le FMI s’articulent autour de trois axes désormais classiques dans ce type de situation. Le premier porte sur l’apurement des arriérés et la reconnaissance comptable complète de la dette cachée, préalable à toute nouvelle architecture financière. Le second concerne la mobilisation des recettes intérieures, avec un élargissement attendu de l’assiette fiscale, la révision de certaines exonérations et un renforcement de l’administration des impôts et des douanes. Le troisième vise la soutenabilité de la dépense publique, en particulier la masse salariale et les subventions à l’énergie, dont la révision est régulièrement présentée comme un marqueur de crédibilité auprès des bailleurs multilatéraux.

Ces conditions rejoignent la grille habituellement appliquée aux pays confrontés à un épisode de perte de confiance budgétaire. Le précédent ghanéen offre une référence utile : accablé par une dette insoutenable, Accra a dû accepter en 2023 un programme FMI de 3 milliards de dollars assorti d’une restructuration de sa dette extérieure et d’un ajustement interne sévère. La Zambie, dès 2022, avait ouvert la voie en négociant un traitement de sa dette dans le cadre commun du G20. Dakar, qui n’a pour l’instant pas sollicité de restructuration, cherche à éviter ce scénario mais devra démontrer la viabilité de sa trajectoire sans recours à un rééchelonnement.

Dakar sous pression budgétaire et sur les marchés

Le gouvernement d’Ousmane Sonko joue serré. Le Premier ministre, qui a fait de la rupture avec les pratiques antérieures un axe central de son discours, assume l’exercice de vérité sur les comptes, mais doit composer avec un service de la dette qui absorbe une part croissante des recettes fiscales. L’absence de décaissement du FMI rend plus difficile l’accès aux financements concessionnels de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, dont les appuis budgétaires sont traditionnellement calés sur l’existence d’un programme avec le Fonds.

Sur les marchés, la sanction a été rapide. Les agences Moody’s et S&P ont abaissé à plusieurs reprises la note souveraine du Sénégal depuis fin 2024, repoussant le pays plus profondément dans la catégorie spéculative. Les rendements des eurobonds sénégalais se sont tendus, renchérissant le coût d’un éventuel retour sur les marchés internationaux. Pour contourner cet étranglement, Dakar a multiplié les émissions sur le marché régional de l’Union monétaire ouest-africaine, au risque d’évincer les autres émetteurs souverains de la zone.

La fenêtre de négociation reste ouverte, mais elle se referme à mesure que les échéances de remboursement approchent. Un accord avec le Fonds, même étalé sur plusieurs années, conditionnera la capacité du Sénégal à financer ses projets d’infrastructures, son volet social et la montée en puissance attendue des revenus pétroliers et gaziers du champ Sangomar et du projet Grand Tortue Ahmeyim.

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