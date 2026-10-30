Bauxite camerounaise : Canberra fait capoter le rachat de Canyon Resources

Le projet de bauxite de Minim-Martap, dans l’Adamaoua camerounais, se retrouve suspendu à l’arbitrage d’une juridiction boursière située à près de quinze mille kilomètres de Yaoundé. L’autorité australienne de régulation des marchés a interdit la prise de contrôle de Canyon Resources, société cotée à l’ASX et titulaire du permis d’exploitation accordé par les autorités camerounaises. L’information, publiée le 30 octobre 2026, prive temporairement l’un des plus grands gisements inexploités de bauxite au monde du changement d’actionnariat qui devait en accélérer la mise en production.

Un gisement stratégique pour la diversification camerounaise

Minim-Martap figure parmi les ressources de bauxite les mieux dotées de la planète, avec des réserves estimées à plus d’un milliard de tonnes et des teneurs qui dépassent fréquemment 45 % d’alumine. Le gisement, identifié dès les années 1960 par les géologues français puis longtemps laissé en sommeil, a été réactivé au milieu de la décennie 2010 lorsque Yaoundé a cherché à construire une filière minière capable de prendre le relais d’un secteur pétrolier déclinant. La production nationale de brut est tombée sous les 60 000 barils par jour, contre près de 100 000 au tournant des années 2010, imposant au gouvernement d’ouvrir d’autres rentes extractives.

Dans ce contexte, la bauxite camerounaise occupe une place singulière. Le pays ambitionne de rejoindre le cercle restreint des exportateurs africains du minerai, dominé par la Guinée voisine, dont les expéditions ont dépassé 145 millions de tonnes en 2024 selon les données douanières de Conakry. Minim-Martap est présenté par les autorités comme un projet de rang mondial, assorti d’un corridor ferroviaire rénové jusqu’au port en eau profonde de Kribi. Le blocage de l’opération capitalistique visant son opérateur australien introduit une incertitude sur le calendrier d’investissement, estimé à plus d’un milliard de dollars pour la première phase industrielle.

Un veto boursier qui expose la dépendance aux juridictions étrangères

Le refus prononcé en Australie illustre une réalité fréquente des grands projets miniers africains : la décision stratégique se joue hors du continent, dans les enceintes de régulation où sont cotés les opérateurs. Le Takeovers Panel australien, instance quasi judiciaire chargée d’arbitrer les offres publiques contestées, dispose d’un pouvoir d’injonction qui peut suspendre une transaction lorsque les règles d’information des actionnaires minoritaires ne sont pas pleinement respectées. Ce type d’intervention n’est pas inédit : plusieurs juniors cotées à Sydney, actives en Afrique de l’Ouest, ont déjà vu leurs opérations capitalistiques bloquées ou reformulées sous la contrainte du régulateur.

Pour Yaoundé, le précédent rappelle l’épisode guinéen de Simandou, dont le gisement de fer géant a longtemps été otage de batailles actionnariales entre Rio Tinto, Vale et des acquéreurs successifs, avant que l’État ne reprenne la main sur la gouvernance du projet. L’enjeu camerounais est de nature comparable : garantir que la valorisation industrielle d’un gisement national ne soit pas suspendue à des arbitrages boursiers lointains.

Yaoundé face à un calendrier recomposé

La convention minière signée pour l’exploitation de Minim-Martap prévoit des engagements d’investissement et de production assortis d’échéances fermes. Un retard dans le changement de contrôle du titulaire peut, selon les clauses, déclencher des procédures de revue, voire de redistribution partielle des droits. Le ministère camerounais des Mines dispose en théorie d’un levier de rappel à l’ordre, mais toute inflexion trop brutale risquerait de dissuader les investisseurs étrangers alors que la concurrence régionale s’intensifie, notamment du côté guinéen et ghanéen.

Reste la question des infrastructures d’évacuation. Le corridor ferroviaire reliant l’Adamaoua à la côte, long de plus de 900 kilomètres, exige des travaux de réhabilitation lourds dont le financement était adossé à la finalisation du tour de table capitalistique. Un gel prolongé de l’opération repousserait d’autant les décaissements prévus et compliquerait la trajectoire des recettes minières inscrites dans le cadrage budgétaire camerounais à moyen terme. Les prochaines semaines diront si l’acquéreur reformule son offre dans des conditions acceptables par l’autorité boursière, ou si le dossier bascule vers une recomposition plus large de l’actionnariat.

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