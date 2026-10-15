Belgique : la justice vise l’entourage familial de Félix Tshisekedi

La justice belge a conduit des perquisitions visant des membres de la famille du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. L’information, qui n’a pas encore donné lieu à une communication officielle détaillée du parquet, suffit à inscrire le chef de l’État congolais dans une séquence politique inconfortable. Les opérations se sont déroulées sur le territoire belge, pays qui conserve avec Kinshasa une relation historique dense, faite de coopération, de contentieux mémoriels et d’une diaspora congolaise estimée à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la seule région bruxelloise.

Un signal judiciaire lourd pour la présidence congolaise

Que la justice d’un État européen cible le cercle familial d’un chef d’État en exercice n’est jamais un acte anodin. Les perquisitions supposent, en droit belge, l’existence d’indices sérieux et l’intervention d’un juge d’instruction ou d’un magistrat du parquet fédéral, seule juridiction compétente pour les dossiers transnationaux à forte sensibilité politique. Sans que la nature exacte des faits reprochés soit à ce stade publique, le périmètre familial retenu rappelle les enquêtes financières conduites ces dernières années en Europe contre des proches de dirigeants africains, du dossier des « biens mal acquis » instruit à Paris aux investigations suisses visant certains cercles d’Afrique centrale.

Pour Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir en janvier 2019 puis réélu en décembre 2023 au terme d’un scrutin contesté par l’opposition, l’effet politique est immédiat. Le président s’était présenté lors de son premier mandat comme un rempart contre la prédation étatique associée aux années Kabila, promettant un « État de droit » dont la coopération judiciaire avec l’Union européenne constituait l’un des marqueurs. La séquence actuelle met cette promesse à l’épreuve, en déplaçant la question de l’intégrité du pouvoir du débat politique interne vers une enceinte judiciaire étrangère difficile à instrumentaliser.

Bruxelles, place centrale des contentieux financiers congolais

Le choix de la Belgique comme théâtre des opérations n’a rien de fortuit. L’ancienne puissance coloniale demeure l’un des principaux points d’ancrage patrimonial des élites congolaises, qu’il s’agisse d’immobilier à Uccle, à Woluwe-Saint-Lambert ou dans le centre de Bruxelles, de participations financières ou de comptes bancaires. Plusieurs enquêtes ouvertes depuis le milieu des années 2010 ont déjà visé des figures politiques congolaises ou leur entourage, parfois en lien avec les flux issus du secteur minier, premier contributeur aux recettes publiques de la RDC avec une production de cuivre portée à près de 3 millions de tonnes en 2024, selon les données de la Chambre des mines.

Le cadre bilatéral s’est par ailleurs tendu depuis 2024. Kinshasa reproche à certains partenaires européens leur lecture jugée complaisante du soutien rwandais au Mouvement du 23 mars (M23) dans le Nord-Kivu. La Belgique, qui a suspendu une partie de sa coopération gouvernementale avec Kigali en mars 2025, s’est pourtant alignée sur une position plus ferme à l’égard du Rwanda, sans que ce rapprochement protège la présidence congolaise d’une action judiciaire conduite en toute indépendance par ses propres magistrats.

Un calendrier politique défavorable au chef de l’État

Les perquisitions tombent au pire moment pour le pouvoir en place. Depuis la chute de Goma en janvier 2025, puis celle de Bukavu en février, l’armée congolaise a perdu le contrôle de pans entiers du Nord et du Sud-Kivu au profit de l’AFC-M23, coalition dans laquelle l’ancien président Joseph Kabila a assumé publiquement un rôle politique. Félix Tshisekedi doit déjà composer avec une contestation militaire structurée à l’Est, un procès en haute trahison engagé contre son prédécesseur et une opinion publique urbaine lasse de la crise sécuritaire.

À cette pression intérieure s’ajoute désormais une exposition judiciaire extérieure que la présidence maîtrise mal. Dans un pays où la question des patrimoines dirigeants demeure explosive, chaque élément versé au dossier belge sera scruté par l’opposition, par la société civile et par les partenaires financiers du Congo, à commencer par le Fonds monétaire international, engagé depuis janvier 2025 dans un nouveau programme de 2,8 milliards de dollars sur trois ans. Reste à mesurer, dans les prochaines semaines, la capacité de Kinshasa à circonscrire politiquement une procédure qui, par construction, lui échappe.

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