Belife Cameroun reprend la filiale togolaise de Prudential

L’assureur Belife Insurance SA, basé au Cameroun, a repris la participation que Prudential Africa Holdings Limited détenait encore dans sa filiale d’assurance-vie au Togo. La cession a été constatée le 28 novembre 2025 par les actionnaires de la société togolaise, selon une annonce légale diffusée par le Centre de formalités des entreprises (CFE) de Lomé. Un acte notarié du 2 février 2026 a ensuite inscrit l’opération dans les statuts de la compagnie. Dans la foulée, l’entité togolaise a abandonné sa dénomination Prudential Beneficial Life Insurance pour adopter celle de Belife Insurance SA.

La filiale togolaise affiche un capital de 3 milliards de FCFA, réparti en 300 000 actions. Elle est désormais érigée en société anonyme unipersonnelle, détenue par un actionnaire unique. L’avis publié ne mentionne pas le prix payé pour cette prise de contrôle, pas plus qu’il ne détaille les éventuels engagements commerciaux liant les parties. Le mouvement s’inscrit dans le prolongement du retrait du groupe britannique de ses activités au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Togo, finalisé en juillet 2025.

Le Cameroun, pivot historique du dispositif régional

Au-delà de l’effet d’annonce, la transaction togolaise met en lumière une architecture capitalistique déjà très centralisée autour de Yaoundé. Avant même l’arrivée de Prudential, la société camerounaise portait l’essentiel des participations régionales du groupe Beneficial. Un organigramme déposé en 2020 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur boursier américain, l’atteste de manière précise.

Selon ce document, Prudential Beneficial Life Insurance Cameroon contrôlait 98,66 % de l’assureur-vie togolais. Une seconde entité camerounaise, spécialisée dans les branches non-vie, en détenait 1,33 %. La maison mère londonienne, via Prudential Africa Holdings Limited, ne conservait quant à elle qu’une participation résiduelle de 0,00033 %. Autrement dit, la cession enregistrée fin 2025 porte sur une fraction symbolique du capital, mais elle verrouille la pleine propriété au bénéfice du nouveau groupe camerounais.

Le même organigramme attribuait à la filiale camerounaise 67,49 % du capital de Prudential BeLife Insurance en Côte d’Ivoire et 98,11 % de Prudential Beneficial General Insurance au Cameroun. Les ratios de 2020 ne reflètent pas nécessairement la photographie actuelle, la réorganisation de 2025 ayant pu redistribuer les cartes. Reste que le Cameroun apparaît comme le maillon central à partir duquel l’ensemble sous-régional continue d’être piloté.

La famille Brown aux commandes du nouvel ensemble

Derrière la constitution de Belife se dessine le retour aux affaires de la famille Brown, menée par Eddie Ford Brown, ancien dirigeant régional de Prudential pour l’Afrique francophone. Dans sa présentation des résultats semestriels 2025, le groupe britannique a confirmé avoir bouclé en juillet la cession de ses activités camerounaises, ivoiriennes et togolaises. Prudential était entré au capital de Beneficial en 2019, en acquérant notamment 51 % de la société camerounaise d’assurance-vie. Six ans plus tard, son départ ouvre la voie à un acteur indépendant, structuré autour des actifs d’origine.

Au Cameroun, la nouvelle identité a été entérinée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 janvier 2026, qui a transformé Prudential Beneficial Life Insurance SA en Belife Insurance SA. Une annonce légale publiée le 9 octobre 2026 chiffre le capital de la société camerounaise à 6,38 milliards de FCFA. Ce montant, deux fois supérieur à celui de la filiale togolaise, confirme la vocation de holding opérationnelle du véhicule camerounais.

Zones d’ombre persistantes

Plusieurs inconnues subsistent néanmoins. La répartition exacte du capital de Belife Cameroun après la reprise par la famille Brown n’est pas rendue publique. Les documents disponibles établissent la sortie du britannique et la cession togolaise, mais ne précisent ni la valorisation retenue pour l’ensemble sous-régional ni les éventuels partenaires financiers associés au rachat. Pour les régulateurs des marchés de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), l’enjeu portera sur la gouvernance et la solidité prudentielle du nouvel ensemble, appelé à opérer simultanément sur trois marchés francophones.

La trajectoire de Belife illustre un mouvement plus large de reprise, par des investisseurs africains, d’actifs d’assurance abandonnés par les groupes occidentaux. Selon Investir au Cameroun.

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