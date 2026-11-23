La saisie d’armement revendiquée par l’Armée nationale populaire (ANP) le 21 novembre 2026 dans la bande frontalière avec le Mali s’inscrit dans une séquence devenue familière pour les unités déployées dans l’extrême sud algérien. Depuis plusieurs années, les régions de Tamanrasset, d’In Guezzam et de Bordj Badji Mokhtar concentrent l’essentiel des opérations de ratissage menées par la sixième région militaire. L’annonce, succincte, ne détaille ni l’unité engagée ni le volume précis des matériels récupérés, mais elle confirme la permanence d’un flux d’armes circulant à rebours entre le théâtre sahélien et le territoire algérien.

Une frontière sud sous tension logistique continue

La ligne de contact entre l’Algérie et le Mali court sur près de 1 400 kilomètres, pour l’essentiel en terrain désertique difficilement contrôlable. Depuis la chute du régime libyen en 2011, cet espace est traversé par des circuits d’armes légères et d’explosifs qui ont nourri successivement les insurrections touarègues, la nébuleuse jihadiste sahélienne et une économie de contrebande transnationale. Les saisies périodiques annoncées par l’ANP, de kalachnikovs, de munitions, de ceintures explosives ou de lance-roquettes, dessinent en creux la topographie de ces routes clandestines qui relient le nord du Mali, le sud libyen et, par ricochet, le Sahel occidental.

Le communiqué militaire algérien ne précise pas si la cache découverte ce 21 novembre est reliée à une filière identifiée. Les précédents récents orientent toutefois les soupçons vers les mouvances affiliées au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), actif dans la région de Kidal et de Ménaka, ou vers des réseaux de trafiquants opérant pour le compte de commanditaires multiples. La capacité des forces algériennes à neutraliser ces dépôts repose sur un dispositif de surveillance renforcé depuis 2013, année de l’attaque djihadiste contre le site gazier de Tiguentourine, qui avait fait plus de quarante morts parmi les expatriés.

Alger-Bamako, un dialogue au point mort

La saisie intervient dans un climat diplomatique durablement détérioré entre les deux capitales. Depuis le rappel réciproque des ambassadeurs intervenu fin 2023, après la rupture par la junte malienne de l’Accord d’Alger de 2015, les canaux de coopération sécuritaire directe se sont taris. Le Comité d’état-major opérationnel conjoint, qui réunissait autrefois les armées des pays du champ, n’a plus de traduction opérationnelle depuis le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger des mécanismes régionaux antérieurs et leur regroupement au sein de l’Alliance des États du Sahel formalisée en 2024.

Dans ce contexte, chaque annonce de saisie prend une dimension politique. Alger entend démontrer qu’elle assume seule la sécurisation de son flanc sud, sans dépendre d’une coordination avec les autorités militaires de Bamako, désormais appuyées par des opérateurs russes. Le message vise aussi un auditoire intérieur, alors que la question sécuritaire reste un indicateur sensible pour l’exécutif. Reste que l’absence de coopération transfrontalière structurée accroît mécaniquement le risque de redéploiement des caches côté malien, hors de portée des unités algériennes.

Un symptôme de la recomposition sahélo-maghrébine

La découverte de ce dépôt d’armement illustre une recomposition plus large. Le Sahel occidental connaît depuis 2022 une intensification des attaques attribuées au JNIM et à l’État islamique au Sahel, avec une extension documentée vers les zones frontalières de la Mauritanie, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. La porosité de la frontière algéro-malienne s’inscrit dans ce mouvement : elle alimente, par le nord, un marché d’armement dont les débouchés se multiplient au sud.

Pour l’Algérie, dont le budget de défense a franchi en 2024 la barre des 25 milliards de dollars selon les données du Stockholm International Peace Research Institute, le défi n’est plus seulement opérationnel mais stratégique. Il s’agit de contenir, sans partenaire malien crédible, une menace diffuse qui combine djihadisme armé, trafics et instabilité politique chronique. La saisie du 21 novembre 2026, aussi modeste soit-elle dans son détail, rappelle que cette frontière sud demeure la ligne de front la plus exposée du pays.

Pour aller plus loin

Mauritanie : 1,7 tonne de cocaïne interceptée près du Hodh Ech Chargui · Ségou visée : le JNIM frappe FAMa et Africa Corps au Mali · Pêche : Nouakchott ne reconduit pas son protocole avec l’UE

J’aime ça : J’aime Chargement…