Bénin : Nicolas Simel Ndiaye dirigera le Bureau d’appui stratégique

Romuald Wadagni continue de poser les pierres de son organisation présidentielle. Par le décret n° 2026-340 du 1er juin 2026, le chef de l’État béninois a nommé Nicolas Simel Ndiaye coordonnateur du Bureau d’appui stratégique du président de la République, communément désigné par l’acronyme BASE-PR. Cette structure, créée la veille par un décret distinct, dépend directement de la présidence et incarne la volonté du successeur de Patrice Talon d’imprimer un rythme soutenu à l’action publique. Le choix d’un profil technocratique pour piloter ce dispositif éclaire la méthode du nouveau président.

Un Bureau d’appui stratégique au service de l’exécution des réformes

Le BASE-PR ne se substitue ni au secrétariat général de la présidence ni au cabinet. Sa vocation, telle qu’elle ressort du décret n° 2026-339 portant création de l’entité, consiste à appuyer le chef de l’État dans l’arbitrage et le suivi rapproché des dossiers stratégiques. L’instance doit jouer un rôle de tour de contrôle pour les projets prioritaires, à la croisée des ministères techniques et des bailleurs. Concrètement, il s’agit d’éviter les goulots d’étranglement administratifs qui freinent souvent la transformation des promesses politiques en livrables tangibles.

Cette ingénierie institutionnelle rappelle les pratiques en vigueur dans plusieurs présidences ouest-africaines, où des unités dédiées à la performance gouvernementale ont fleuri depuis une décennie. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou encore le Togo ont expérimenté des structures comparables, avec des fortunes diverses. Pour Cotonou, l’enjeu consiste à préserver la dynamique réformatrice héritée de la décennie Talon, tout en imprimant la marque personnelle du nouveau locataire de la Marina. La continuité de la doctrine économique, dont Wadagni a été l’un des principaux artisans en tant que ministre des Finances, plaide pour un dispositif resserré et opérationnel.

Nicolas Simel Ndiaye, un profil financier rodé aux dossiers panafricains

Le choix de Nicolas Simel Ndiaye pour piloter le BASE-PR n’est pas anodin. Le coordonnateur est connu des milieux financiers ouest-africains pour son parcours dans la banque d’affaires et la conseil stratégique. Sa désignation à Cotonou illustre la circulation accrue des cadres entre les capitales de la sous-région, à mesure que les administrations africaines s’ouvrent à des profils issus du secteur privé. Le nouveau coordonnateur devra composer avec des dossiers lourds : finalisation de la stratégie industrielle, montée en charge de la zone économique spéciale de Glo-Djigbé, financement des infrastructures et arbitrages budgétaires dans un contexte régional sous tension.

La proximité supposée entre Ndiaye et plusieurs cercles décisionnels d’Abidjan ajoute une dimension régionale au profil. Pour un président lui-même réputé pour sa rigueur de gestionnaire, formé à la finance internationale avant d’occuper le portefeuille des Finances pendant près d’une décennie, recruter un coordonnateur de cette trempe envoie un signal clair aux investisseurs et aux partenaires multilatéraux. Le message est celui de la prévisibilité et de la technicité.

Une présidence en cours de structuration accélérée

Investi le 24 mai 2026, Romuald Wadagni dispose d’une fenêtre étroite pour imprimer sa marque. Les premiers décrets pris depuis sa prise de fonction esquissent une présidence ramassée autour de quelques cellules opérationnelles, plutôt qu’un organigramme pléthorique. Cette préférence pour l’agilité s’aligne avec la culture de gestion par objectifs qui a structuré l’action gouvernementale béninoise sous la précédente mandature.

La création du BASE-PR pose toutefois la question de l’articulation avec les autres organes de conseil, notamment le Bureau d’analyse et d’investigation et la cellule de suivi des programmes. La cohérence de l’ensemble dépendra de la capacité du nouveau coordonnateur à délimiter son périmètre sans empiéter sur les prérogatives ministérielles. Reste que la lisibilité du dispositif est attendue dans les prochaines semaines, à mesure que le gouvernement précisera sa feuille de route. Selon Financial Afrik, la nomination s’inscrit dans la dynamique de structuration accélérée engagée depuis l’investiture présidentielle.

Pour aller plus loin

Gabon : 700 millions de FCFA de primes fantômes secouent l’Éducation · Congrès du Pastef : Dame Mbodj clarifie sa position politique · Bassirou Diomaye Faye à Touba : déférence au khalife des mourides

J’aime ça : J’aime chargement…