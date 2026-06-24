Bennett admet avoir introduit des terminaux Starlink en Iran

L’aveu est venu de l’intéressé lui-même. Naftali Bennett, ancien Premier ministre israélien, a reconnu publiquement avoir orchestré l’introduction clandestine de terminaux Starlink en Iran afin de soutenir les manifestations qui ont secoué la République islamique. Ces déclarations, rapportées par le quotidien libanais Al Akhbar, jettent une lumière crue sur les méthodes hybrides employées par Tel-Aviv pour peser sur la contestation intérieure iranienne, à un moment où la confrontation entre les deux États a basculé dans l’affrontement direct.

Une opération clandestine assumée au sommet de l’État israélien

Selon les propos attribués à l’ancien chef du gouvernement, Israël aurait pris l’initiative de faire entrer sur le sol iranien des terminaux d’accès à la constellation satellitaire opérée par SpaceX. L’objectif affiché : contourner les coupures d’internet imposées par les autorités de Téhéran lors des vagues de protestations, en particulier celles qui ont suivi la mort de Mahsa Amini à l’automne 2022. En revendiquant cette opération, Naftali Bennett confirme ce que de nombreux analystes soupçonnaient depuis plusieurs mois, sans qu’aucune source officielle ne l’ait jusque-là validé.

L’intéressé présente cette manœuvre comme un acte de soutien direct aux contestataires iraniens. Le récit qu’il livre s’inscrit dans une logique de communication politique assumée, à l’heure où l’ancien dirigeant cherche à valoriser son bilan sécuritaire. Reste que l’aveu pose une question diplomatique sensible : celle de la participation, même indirecte, d’un opérateur privé américain à une opération de pénétration technologique sur un territoire souverain placé sous régime de sanctions.

Starlink, arme géopolitique d’un nouveau type

La constellation déployée par la société d’Elon Musk s’est imposée, en quelques années, comme un instrument à part entière des bras de fer géopolitiques. Déjà éprouvée sur le théâtre ukrainien, où elle a permis aux forces de Kiev de maintenir leurs communications face aux frappes russes, la technologie démontre désormais sa pertinence dans les stratégies dites de contournement numérique. Dans le cas iranien, l’enjeu ne relève pas du champ de bataille, mais de la guerre informationnelle.

L’introduction de terminaux Starlink en territoire iranien permet en effet de restituer aux utilisateurs locaux un accès à internet lorsque les autorités décident de couper les réseaux nationaux. Or, le régime iranien a fait de la maîtrise des flux numériques un pilier de sa gestion des troubles intérieurs. Toute brèche dans ce dispositif fragilise mécaniquement sa capacité à contenir la rue. La portée stratégique d’un tel outil dépasse donc largement la dimension technique.

Pour Washington, la question est plus délicate qu’il n’y paraît. L’administration américaine avait certes assoupli, dès 2022, certaines restrictions liées aux sanctions pour permettre la fourniture de services de communication aux Iraniens. Mais l’aveu israélien introduit une nouvelle variable : celle d’un État tiers utilisant une infrastructure privée américaine pour mener une opération offensive contre un adversaire régional. La frontière entre soutien humanitaire à la liberté d’expression et action de déstabilisation s’en trouve singulièrement brouillée.

Un aveu qui s’inscrit dans la séquence du conflit ouvert

Le timing des révélations n’est pas anodin. Elles surviennent alors qu’Israël et l’Iran ont franchi, au cours des derniers mois, plusieurs seuils dans leur confrontation, avec des frappes directes échangées entre les deux territoires. Dans ce contexte, la révélation par un ancien Premier ministre d’opérations clandestines passées vaut autant aveu historique que message politique adressé à Téhéran : la guerre menée par Tel-Aviv contre le régime iranien ne se limite pas aux raids aériens ou aux assassinats ciblés, elle inclut aussi la subversion technologique du contrôle social.

Pour les capitales du Moyen-Orient, ces déclarations renforcent l’idée que les opérateurs satellitaires privés sont devenus des acteurs centraux des équilibres régionaux. La dépendance croissante à l’égard d’infrastructures détenues par quelques firmes occidentales, au premier rang desquelles SpaceX, soulève des questions de souveraineté numérique qui dépassent largement le seul cas iranien. Les États du Golfe, comme ceux d’Afrique du Nord, observent avec attention la manière dont ces outils peuvent être instrumentalisés dans des contextes de crise intérieure.

L’ancien Premier ministre israélien ne précise ni le volume des terminaux acheminés, ni les canaux logistiques mobilisés. Mais l’aveu lui-même, par sa charge symbolique, marque un précédent dans la manière dont les responsables politiques revendiquent désormais publiquement des opérations qui relevaient hier du registre du déni. Selon Al Akhbar.

Pour aller plus loin

Israël dénonce les restrictions militaires imposées par Trump dans la région · Ghalibaf révèle les coulisses d’une négociation Iran-Occident en Suisse · Le Qatar ouvre une médiation indirecte sur le retrait israélien du Liban

J’aime ça : J’aime chargement…