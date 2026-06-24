Midad Energy engage 5,4 milliards de dollars dans l’énergie algérienne

L’annonce d’un investissement de 5,4 milliards de dollars par Midad Energy en Algérie marque un tournant pour le paysage énergétique du Maghreb. L’opération, dont les contours ont été révélés en juin 2026, place l’opérateur parmi les acteurs majeurs appelés à structurer la nouvelle vague d’investissements dans les hydrocarbures algériens. Pour Alger, qui cherche à consolider son rang de fournisseur stratégique sur le marché européen du gaz, l’arrivée d’un capital privé de cette ampleur conforte la stratégie d’ouverture engagée depuis l’adoption de la loi sur les hydrocarbures de 2019.

Un projet pharaonique au cœur de la stratégie énergétique algérienne

L’enveloppe annoncée par Midad Energy figure parmi les plus significatives jamais mobilisées par un acteur privé dans le secteur énergétique algérien. Le montant traduit une volonté de déploiement sur plusieurs segments de la chaîne de valeur, des activités amont jusqu’aux infrastructures de transformation. Cette intervention s’inscrit dans un contexte où Sonatrach, l’opérateur national, multiplie les partenariats pour soutenir la production et préserver les parts de marché conquises sur le continent européen depuis la reconfiguration des flux gaziers de 2022.

Les autorités algériennes ont fait de la diversification des partenaires un axe explicite de leur diplomatie économique. Après les accords scellés avec des majors occidentales et asiatiques, l’apparition d’un acteur disposant d’une telle capacité financière atteste de la profondeur de l’attractivité retrouvée du pays. Le ministère de l’Énergie et des Mines table sur une remontée durable des volumes exportés, alimentée notamment par les gisements du sud-est saharien et par les projets de boucle gazière reliant Hassi R’Mel aux terminaux côtiers.

Un signal pour les investisseurs du Golfe et du Moyen-Orient

Au-delà de l’opération industrielle, l’annonce envoie un signal politique. Elle confirme la perméabilité croissante du marché algérien aux capitaux issus du Moyen-Orient, dans la continuité des rapprochements diplomatiques noués ces dernières années avec plusieurs capitales du Golfe. Pour les décideurs de la région, l’engagement de Midad Energy fait figure de test grandeur nature pour évaluer la fluidité du cadre réglementaire algérien, longtemps perçu comme rigide par les investisseurs étrangers.

La réforme de 2019, complétée par des textes d’application progressifs, a introduit de nouveaux régimes contractuels jugés plus compétitifs. Le contrat de partage de production et le contrat de participation y figurent comme leviers privilégiés pour attirer les capitaux longs. Concrètement, les opérateurs étrangers bénéficient d’une fiscalité ajustée et de procédures d’arbitrage international. Reste que la lisibilité opérationnelle dépendra de la mise en œuvre effective des engagements pris par les deux parties.

Retombées industrielles et arbitrages locaux

Sur le plan macroéconomique, l’arrivée d’un tel ticket d’investissement devrait nourrir la balance des paiements et soutenir la création d’emplois qualifiés, particulièrement dans le sud algérien où la question de l’insertion économique demeure sensible. Les autorités escomptent un effet d’entraînement sur le tissu de sous-traitance locale, en cohérence avec les exigences de contenu local inscrites dans la législation sectorielle.

Par ailleurs, l’opération intervient au moment où plusieurs économies européennes reconfigurent leur mix énergétique de transition. Le gaz algérien, acheminé par le gazoduc Transmed vers l’Italie ou via Medgaz vers l’Espagne, conserve une place déterminante dans les approvisionnements continentaux. Un accroissement durable de la capacité de production en amont consolidera la position d’Alger dans les négociations contractuelles à venir, notamment celles portant sur les renouvellements de contrats à long terme arrivant à échéance d’ici 2030.

Pour Midad Energy, le pari algérien représente une étape structurante de son expansion internationale. La capacité du groupe à exécuter dans les délais un investissement de cette magnitude conditionnera sa crédibilité auprès des bailleurs et des partenaires régionaux. À court terme, les regards se tournent vers la signature des accords définitifs, la désignation des partenaires industriels et le calendrier de mise en production. Selon Financial Afrik, le projet entre désormais dans une phase opérationnelle décisive.

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