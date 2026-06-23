Le Qatar ouvre une médiation indirecte sur le retrait israélien du Liban

Le Qatar engage une nouvelle médiation sur le dossier libanais, en ouvrant un canal de négociations indirectes entre Beyrouth et Israël en vue d’un retrait des forces israéliennes encore déployées dans le Sud du pays. D’après les informations diffusées par le quotidien Al Akhbar, l’émirat travaille à formaliser une séquence diplomatique baptisée Doha-2, du nom de la capitale qui en accueillerait les pourparlers. L’initiative intervient alors que la cessation des hostilités entre l’armée israélienne et le Hezbollah, négociée fin 2024, reste fragile et entachée de violations répétées.

Une médiation qatarie qui s’élargit au théâtre libanais

Doha ne découvre pas le terrain libanais. L’émirat finance depuis plusieurs années des programmes de soutien à l’armée libanaise et s’est posé en bailleur récurrent lors des crises politiques de Beyrouth. La nouveauté tient au format : un dialogue indirect, sans contact public entre les parties, dont l’objectif déclaré est d’arracher un calendrier de retrait des positions encore tenues par l’armée israélienne au sud du fleuve Litani. Ce schéma s’inspire directement de la méthode éprouvée par les diplomates qataris sur le dossier de Gaza, où Doha a tenu le rôle d’intermédiaire entre le Hamas et le gouvernement israélien aux côtés de l’Égypte et des États-Unis.

Pour le pouvoir libanais, ce canal offre une voie de sortie politique sans engagement de reconnaissance ni négociation frontale. Le président de la République et le chef du gouvernement, soumis à la pression conjointe de Washington et de Paris pour accélérer le redéploiement de l’armée libanaise dans le Sud, voient dans la séquence qatarie un cadre alternatif moins exposé que l’actuel mécanisme de supervision piloté par l’émissaire américain.

Doha-2, prolongement assumé du modèle gazaoui

L’appellation Doha-2 trahit l’ambition de l’émirat : reproduire au Liban la mécanique de médiation déployée sur Gaza, en y associant à terme les questions de prisonniers, de démarcation frontalière terrestre et, éventuellement, le sort des points contestés sur la Ligne bleue. Selon Al Akhbar, le format envisagé permettrait d’élargir progressivement l’ordre du jour au-delà du seul retrait militaire, en intégrant des volets sécuritaires et économiques qui touchent à la reconstruction des localités frontalières dévastées par treize mois d’affrontements.

Cette approche heurte une partie de la scène politique libanaise, hostile à toute négociation perçue comme une normalisation rampante. Le Hezbollah, en première ligne, reste attaché au principe d’un règlement encadré par la résolution 1701 du Conseil de sécurité et par le mécanisme tripartite préexistant. Les promoteurs du canal qatari soutiennent à l’inverse que l’enlisement du dispositif onusien justifie une voie parallèle, plus souple, capable de produire des résultats tangibles sur le terrain.

Un repositionnement stratégique pour l’émirat

Sur le plan régional, l’initiative confirme la stratégie qatarie d’occupation de l’espace de médiation laissé partiellement vacant par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sur le théâtre du Levant. Doha capitalise sur ses liens parallèles avec Téhéran, Washington et Ankara pour se présenter comme un interlocuteur acceptable de toutes les parties. La méthode lui a déjà valu un rôle central dans le dossier afghan, dans les pourparlers sur Gaza et dans plusieurs échanges de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine.

Le succès de la démarche dépendra toutefois de la disponibilité réelle du gouvernement israélien à discuter d’un calendrier de retrait, alors que les autorités militaires entendent maintenir une présence dans plusieurs points élevés du Sud-Liban pour des motifs sécuritaires. La fenêtre politique reste étroite, à l’heure où la diplomatie américaine entend conserver la main sur l’architecture de la trêve. Pour Beyrouth, l’arrivée d’un acteur arabe disposant de ressources financières et d’un accès direct aux capitales occidentales modifie néanmoins le rapport de forces autour de la table.

Reste la question de la séquence : les premières discussions indirectes pourraient précéder de plusieurs semaines la conférence formelle Doha-2, dont la tenue n’est pas encore confirmée. Selon Al Akhbar, les contacts préparatoires sont déjà engagés.

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