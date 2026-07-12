L’Angola intègre le yuan chinois à ses réserves obligatoires

L’Angola franchit un cap symbolique dans sa politique monétaire. En autorisant l’intégration du yuan chinois dans les réserves obligatoires détenues par ses banques commerciales, Luanda ouvre une brèche dans un dispositif jusqu’ici verrouillé sur le dollar et l’euro. La décision, actée par la Banque nationale d’Angola (BNA), formalise une évolution en gestation depuis plusieurs années, à mesure que Pékin s’imposait comme premier partenaire commercial et créancier bilatéral du pays.

Une réforme monétaire sous influence pétrolière

L’économie angolaise reste structurellement adossée au brut. Le pétrole représente l’essentiel des recettes d’exportation et alimente les réserves de change en devises fortes. Or la Chine absorbe une part déterminante de cette production, faisant du couple Luanda-Pékin l’un des axes commerciaux les plus denses du continent. Dans ce contexte, la libellé d’une partie des réserves en renminbi relève moins d’une posture géopolitique que d’un ajustement comptable à la réalité des flux.

La BNA cherche également à réduire l’exposition du système bancaire angolais aux cycles restrictifs de la Réserve fédérale américaine. Le resserrement monétaire opéré ces dernières années par Washington a asséché la liquidité en dollars sur plusieurs places africaines, pénalisant le kwanza et alourdissant le service de la dette extérieure. En diversifiant la composition des réserves obligatoires, l’autorité monétaire angolaise se donne une marge de manœuvre supplémentaire pour amortir les chocs de change.

Le renminbi, monnaie de facturation d’un partenariat stratégique

La Chine occupe une place singulière dans l’économie angolaise. Depuis le début des années 2000, Pékin a financé infrastructures, logements et travaux publics à travers le mécanisme dit « pétrole contre prêts », adossé à China Development Bank et Eximbank. Le remboursement de ces engagements s’effectue pour partie en cargaisons de brut, ce qui alimente naturellement les caisses de la Banque populaire de Chine en créances angolaises et, symétriquement, place le yuan au cœur des opérations bilatérales.

L’ouverture des réserves obligatoires au renminbi valide donc une pratique déjà largement diffusée dans les circuits de facturation. Elle offre également aux banques commerciales angolaises un outil pour couvrir plus efficacement leurs positions face aux importateurs qui règlent leurs achats de biens d’équipement chinois en devise locale de Pékin. Concrètement, une part des dépôts en yuans pourra désormais servir à satisfaire les exigences prudentielles fixées par la BNA, ce qui allège la contrainte de conversion en dollars.

Un signal envoyé au bloc BRICS+

La démarche angolaise s’inscrit dans un mouvement plus vaste. Plusieurs banques centrales africaines, du Nigeria au Kenya en passant par l’Afrique du Sud, ont déjà signé des accords de swap ou intégré partiellement le renminbi à leur gestion de réserves. L’initiative de Luanda apporte toutefois une profondeur nouvelle, car elle touche au socle réglementaire du système bancaire, et non plus seulement à des opérations ponctuelles de trésorerie.

Reste que la portée de la réforme ne doit pas être surestimée. Le yuan demeure une monnaie partiellement convertible, encadrée par les contrôles de capitaux imposés par Pékin. Sa liquidité sur les marchés africains est encore modeste comparée à celle du dollar, et les instruments de placement libellés en renminbi restent limités. Les banques angolaises devront donc composer avec une profondeur de marché insuffisante pour placer massivement des excédents.

Pour la Banque nationale d’Angola, l’enjeu consiste à calibrer la juste proportion entre les grandes devises de réserve. Un basculement excessif vers le yuan exposerait Luanda à la politique monétaire de Pékin et aux fluctuations d’une monnaie encore administrée. À l’inverse, une intégration trop timide reviendrait à ignorer la réalité des échanges. L’équilibre recherché témoigne d’une souveraineté monétaire pragmatique, davantage soucieuse de résilience que de rupture doctrinale. Selon Financial Afrik, la réforme entre en application selon un calendrier progressif défini par la BNA.

Pour aller plus loin

L’UMOA arbitre dette, stabilité financière et protection sociale · Sénégal : la restructuration de la dette à la recherche d’un pilote · Cameroun : les remboursements de crédits TVA chutent de 45,7% au 1er trimestre

J’aime ça : J’aime chargement…