Iran : le chef de la justice salue la riposte militaire face à Israël

Le plus haut magistrat de la République islamique d’Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, a estimé que les forces armées iraniennes étaient parvenues à imposer un repli à leur adversaire lors du dernier cycle d’hostilités opposant Téhéran à Israël. La déclaration, relayée par les médias d’État, s’inscrit dans la séquence de communication officielle qui suit la confrontation directe de juin, présentée par les autorités iraniennes comme une démonstration de leurs capacités de dissuasion.

Une lecture officielle de la confrontation avec Israël

Selon les propos rapportés du chef du pouvoir judiciaire, la réponse militaire iranienne aurait mis en échec les objectifs affichés par l’ennemi et démontré la solidité de l’appareil de défense national. Le magistrat a insisté sur la cohésion entre les différentes branches des forces armées, à savoir l’armée régulière et le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), ainsi que sur la mobilisation de la société iranienne durant les hostilités. Cette lecture consacre le narratif d’une résistance victorieuse, indépendamment des dégâts subis par les infrastructures ciblées par les frappes israéliennes et américaines de juin.

La séquence militaire à laquelle il est fait référence, désormais qualifiée à Téhéran de guerre des Douze Jours, a vu Israël frapper des sites nucléaires et militaires iraniens, avant que Washington ne procède à des bombardements ciblés contre les installations de Fordo, Natanz et Ispahan. La riposte iranienne, sous forme de tirs de missiles balistiques et de drones, a touché plusieurs positions en territoire israélien, y compris à proximité de zones densément peuplées. Le cessez-le-feu, annoncé le 24 juin, a figé un rapport de force dont chaque camp revendique aujourd’hui la maîtrise.

Le pouvoir judiciaire, relais du récit stratégique

La prise de parole d’un responsable judiciaire sur un sujet militaire n’est pas anodine dans l’architecture institutionnelle iranienne. Le chef de la justice, nommé par le Guide suprême, s’exprime en pilier du régime davantage qu’en administrateur des tribunaux. Ses déclarations participent d’une communication coordonnée visant à consolider la légitimité du système face aux pressions extérieures et à décourager toute contestation interne. En attribuant explicitement le repli adverse aux forces armées, Mohseni-Ejei entérine la doctrine officielle d’une dissuasion qui aurait fonctionné.

Cette rhétorique s’accompagne d’une intensification de l’action judiciaire contre les personnes accusées de collaboration avec les services étrangers, en particulier israéliens. Depuis juin, plusieurs exécutions ont été prononcées pour espionnage au profit du Mossad, et des centaines d’arrestations ont été rapportées. Le discours de fermeté militaire s’articule ainsi à un tour de vis sécuritaire à l’intérieur, dont le pouvoir judiciaire est le principal instrument.

Une posture de dissuasion sous surveillance

Sur le plan stratégique, la revendication d’une victoire iranienne masque un bilan plus contrasté. Le programme nucléaire national a subi des dommages significatifs sur ses sites d’enrichissement, dont l’ampleur reste discutée entre les évaluations américaines, israéliennes et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Plusieurs commandants militaires de haut rang, dont des figures du CGRI, ont été éliminés durant les frappes israéliennes. La reconstitution des chaînes de commandement et la remise en état des installations constituent désormais un chantier prioritaire pour Téhéran.

Reste que la capacité iranienne à maintenir des tirs de missiles sur la durée du conflit, malgré la supériorité aérienne adverse, a rebattu certaines cartes régionales. Elle nourrit la thèse d’une dissuasion asymétrique fonctionnelle, susceptible d’imposer un coût politique et humain à toute nouvelle escalade. Les capitales du Golfe, l’Irak et la Turquie observent avec attention la manière dont Téhéran capitalise diplomatiquement sur ce nouveau rapport de force, alors que les discussions indirectes avec Washington sur le dossier nucléaire demeurent au point mort.

Dans ce contexte, la déclaration du chef de la justice fonctionne comme un signal à double destination. Elle rassure une opinion intérieure éprouvée par les frappes et les difficultés économiques, tout en adressant aux capitales adverses un message de continuité doctrinale. Selon PressTV, le magistrat a explicitement associé la retraite de l’ennemi au sacrifice des forces armées et du peuple iranien.

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