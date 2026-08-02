Ceuta : près de 69 500 migrants renvoyés vers le Maroc

Le bilan est désormais posé : près de 69 500 migrants sont retournés au Maroc depuis l’enclave espagnole de Ceuta, théâtre d’un afflux sans précédent lorsque des milliers de personnes avaient franchi en quelques heures la frontière séparant le royaume chérifien de ce territoire ibérique niché sur la rive sud de la Méditerranée. Le chiffre, communiqué par les autorités espagnoles, referme un dossier ouvert de longue date et documente l’ampleur des flux gérés par les deux capitales depuis l’épisode fondateur de mai 2021.

Une crise frontalière qui a rebattu les cartes diplomatiques

L’épisode de Ceuta demeure l’un des points de bascule les plus marquants des relations hispano-marocaines de la dernière décennie. En quelques jours, près de 10 000 personnes avaient traversé, à la nage ou à pied, la frontière située sur la côte nord du Maroc, provoquant une secousse politique majeure à Madrid. Le contexte était alors dominé par un différend diplomatique autour de l’accueil en Espagne du chef du Front Polisario, Brahim Ghali, soigné dans un hôpital espagnol. Rabat avait vivement contesté cette hospitalisation, et l’assouplissement des contrôles à la frontière avait été largement interprété comme un signal politique.

Depuis lors, l’axe Rabat-Madrid a été profondément reconfiguré. Le tournant espagnol de mars 2022, marqué par la reconnaissance du plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental comme base « la plus sérieuse » de règlement, a scellé une nouvelle phase de coopération. La question migratoire, longtemps utilisée comme variable d’ajustement, s’est réinsérée dans un cadre bilatéral plus structuré, où les retours volontaires et les reconduites vers le territoire marocain occupent une place centrale.

Le mécanisme des retours et la mineure des retours

Le total avancé, proche de 69 500 personnes, agrège les retours opérés depuis Ceuta vers le royaume au fil des mois suivant l’épisode de mai 2021. La majorité des candidats à l’exil concernés étaient des ressortissants marocains, dont un grand nombre de jeunes, y compris de mineurs non accompagnés dont le statut a fait l’objet d’un contentieux nourri devant la justice espagnole. Plusieurs décisions ont ainsi invalidé des rapatriements collectifs de mineurs, obligeant Madrid à réviser ses procédures et à renforcer les garanties individuelles avant toute reconduite.

Les autorités marocaines, de leur côté, ont réactivé progressivement les patrouilles maritimes et terrestres le long du littoral septentrional, notamment autour de Fnideq, ville frontalière de Ceuta. Concrètement, les interceptions en amont ont augmenté et les tentatives massives de franchissement se sont raréfiées, sans disparaître. Reste que la pression migratoire n’a pas cédé : elle s’est en partie déplacée vers l’archipel des Canaries et la route atlantique, plus longue et plus périlleuse pour les candidats venus d’Afrique de l’Ouest.

Un enjeu stratégique pour l’Union européenne

Le dossier dépasse le strict cadre bilatéral. Ceuta et Melilla, seules frontières terrestres entre l’Union européenne et le continent africain, concentrent des enjeux financiers et politiques pour Bruxelles, qui finance à travers plusieurs enveloppes le renforcement des capacités marocaines de contrôle. Le royaume est identifié comme un partenaire clé du pacte européen sur la migration et l’asile, adopté en 2024, et son rôle de gestionnaire des flux subsahariens et maghrébins vers la péninsule Ibérique est régulièrement salué par les capitales européennes.

Pour Rabat, la maîtrise du dossier constitue un levier diplomatique majeur, articulé à ses priorités stratégiques, au premier rang desquelles la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Pour Madrid, elle conditionne la stabilité de son flanc sud et la crédibilité de son dispositif Frontex. La consolidation du chiffre publié cette semaine vient rappeler que la crise de mai 2021, largement médiatisée, s’est prolongée par un long travail administratif et policier, encore inachevé.

Par ailleurs, les organisations de défense des droits humains continuent d’alerter sur les conditions de certains retours et sur le sort réservé aux mineurs isolés, dont plusieurs centaines ont été placés dans les centres d’accueil de l’enclave avant transfert. Le sujet demeure judiciairement sensible et politiquement inflammable des deux côtés du détroit. Selon PressAfrik, le bilan actualisé confirme l’ampleur d’un phénomène désormais chiffré, mais dont les prolongements humanitaires restent ouverts.

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