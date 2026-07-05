CGEM : Hicham Tazi recompose la gouvernance du patronat marocain

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) traverse une phase de recomposition profonde. Portée par son président Hicham Tazi, l’organisation faîtière du secteur privé marocain a engagé un renouvellement de ses instances dirigeantes qui redistribue les cartes entre générations, régions et filières. Ce mouvement, largement commenté dans les milieux d’affaires de Casablanca et Rabat, traduit la volonté d’aligner la représentation patronale sur les nouvelles priorités industrielles du royaume.

Une gouvernance patronale en pleine mutation

L’arrivée de Hicham Tazi à la tête de la CGEM avait été perçue, dès son élection, comme l’amorce d’un cycle de réformes internes. Le président entend désormais concrétiser cette promesse par une rotation significative des responsables de commissions et de fédérations sectorielles. Plusieurs figures historiques cèdent la place à des dirigeants issus de la nouvelle génération d’entrepreneurs, souvent formés à l’international et actifs dans des secteurs en forte croissance.

Ce remaniement dépasse le simple ajustement d’organigramme. Il redéfinit les équilibres internes entre grandes entreprises industrielles, PME exportatrices et acteurs de l’économie numérique. La confédération, longtemps dominée par les groupes familiaux historiques de Casablanca, s’ouvre à des profils plus diversifiés, reflet d’un tissu productif marocain qui s’est densifié au cours de la dernière décennie.

Une réponse aux nouvelles ambitions économiques du royaume

La refonte s’inscrit dans un contexte particulier. Le Maroc consolide son positionnement industriel dans l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables, tout en préparant les échéances majeures que constitueront la Coupe d’Afrique des nations et la Coupe du monde 2030 organisée avec l’Espagne et le Portugal. Ces rendez-vous imposent au patronat une capacité de mobilisation renforcée, tant sur le plan des infrastructures que sur celui des chaînes de valeur locales.

Hicham Tazi mise sur des relais capables de dialoguer efficacement avec l’exécutif, dans un moment où le gouvernement d’Aziz Akhannouch multiplie les chantiers structurants. La question du financement de l’investissement privé, la mise en œuvre de la Charte de l’investissement et l’accompagnement des exportateurs vers les marchés africains figurent parmi les dossiers prioritaires. La nouvelle équipe est attendue sur sa capacité à peser dans les arbitrages budgétaires et fiscaux.

Le repositionnement de la CGEM répond aussi à une critique récurrente : celle d’un patronat perçu comme trop concentré autour d’un noyau restreint d’intérêts. En élargissant sa base dirigeante à de nouveaux visages, l’organisation cherche à restaurer sa légitimité représentative auprès des dizaines de milliers d’entreprises qu’elle fédère. La question de la place des femmes chefs d’entreprise et des dirigeants issus des régions au-delà de l’axe Casablanca-Rabat reste, selon plusieurs observateurs, un test décisif.

Un patronat africain en quête d’influence continentale

Au-delà des enjeux nationaux, la CGEM ambitionne de renforcer son rôle de plateforme d’affaires vers le continent. Le Maroc a fait de sa diplomatie économique en Afrique subsaharienne un pilier de sa stratégie, à travers ses banques, ses assureurs, ses opérateurs télécoms et ses groupes de BTP. La confédération patronale accompagne ce déploiement, notamment via ses accords avec les organisations sœurs du continent et sa présence active dans les forums d’affaires régionaux.

Le nouveau tour de table doit permettre de professionnaliser davantage cette action internationale. Plusieurs dirigeants pressentis pour intégrer les commissions stratégiques disposent d’une expérience directe des marchés ouest-africains ou du Golfe, deux zones où le patronat marocain souhaite consolider ses positions. La montée en puissance de Tanger Med comme hub logistique et l’essor des zones industrielles intégrées offrent des arguments concrets à cette diplomatie économique.

Reste à mesurer la profondeur réelle de la rupture annoncée. La cohabitation entre nouveaux entrants et gardiens de la tradition patronale marocaine sera scrutée dans les prochains mois, notamment lors des grandes échéances de dialogue social et de préparation de la loi de finances. Pour Hicham Tazi, l’enjeu est autant symbolique que politique : démontrer que la CGEM peut se réinventer sans perdre son poids d’interlocuteur central de l’État. Selon Financial Afrik, ce renouvellement dessine les contours d’un patronat marocain en révolution.

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