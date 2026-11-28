En retenant Dakar comme ville hôte du sommet MSGBC 2026, les organisateurs consacrent la montée en puissance du bassin Mauritanie-Sénégal-Gambie-Guinée Bissau-Conakry comme nouvelle frontière des hydrocarbures atlantiques. L’évènement réunira des ministres de l’Énergie de la zone et des hauts responsables sectoriels, mais sa portée politique tient surtout à la présence confirmée de deux poids lourds de la gouvernance énergétique mondiale : l’OPEP+, qui pilote les quotas de brut, et le GECF, l’organisation sœur dédiée au gaz naturel basée à Doha depuis 2008.

Un sommet MSGBC 2026 adossé à deux cartels énergétiques

La configuration est inédite pour la sous-région. L’OPEP+, née en 2016 du rapprochement entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et dix producteurs alliés dont la Russie, contrôle encore près de la moitié de l’offre mondiale de brut. Le GECF, de son côté, fédère douze membres pleins parmi lesquels le Qatar, l’Algérie, la Russie, l’Iran et le Nigeria, et revendique environ 70 % des réserves prouvées de gaz de la planète. Leur présence simultanée à Dakar en 2026 signale qu’aucune de ces deux structures ne veut laisser à l’autre le monopole du dialogue avec la nouvelle province d’hydrocarbures ouest-africaine.

Pour le Sénégal, la mécanique est délicate. Ni Dakar ni Nouakchott ne sont aujourd’hui membres de l’un ou l’autre de ces forums, et leurs volumes initiaux de production restent modestes : le projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim, opéré par BP et Kosmos Energy, a livré ses premières molécules de gaz naturel liquéfié début 2025, avec une capacité de phase 1 autour de 2,3 millions de tonnes par an. Le champ pétrolier de Sangomar, exploité par Woodside, plafonne quant à lui à 100 000 barils par jour. Des volumes trop limités pour peser dans un cartel, suffisants toutefois pour attiser la courtoisie de ses animateurs.

Prix du gaz atlantique et souveraineté tarifaire sénégalaise

La vraie question qui se posera à Dakar est celle du prix. Depuis la crise énergétique européenne de 2022, le marché spot du GNL s’est fragmenté entre un bassin atlantique tiré par l’Europe et un bassin Pacifique dominé par l’Asie. Les producteurs MSGBC se trouvent géographiquement arbitrables entre les deux, ce qui constitue leur premier atout commercial. Le GECF, qui milite pour l’indexation des contrats longs sur le pétrole et pour une discipline d’offre, cherchera à inscrire Dakar dans sa doctrine. À l’inverse, les acheteurs européens, Allemagne et Italie en tête, poussent depuis trois ans pour des volumes désindexés et des contrats plus courts.

Le gouvernement sénégalais, qui a engagé depuis 2024 une renégociation des contrats pétroliers et gaziers hérités, devra arbitrer entre la tentation d’une solidarité cartellaire et la logique de diversification des débouchés. La Mauritanie, co-propriétaire du champ GTA via son accord intergouvernemental avec le Sénégal de 2018, n’a pas non plus tranché publiquement. Reste que l’accueil conjoint de l’OPEP+ et du GECF offre à Dakar une forme de reconnaissance diplomatique que ni Abuja ni Luanda, pourtant producteurs historiques, n’ont obtenue dans un format aussi resserré.

Dakar, laboratoire d’une diplomatie énergétique ouest-africaine

L’édition 2026 s’inscrit dans une séquence politique particulière. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024 sur une ligne de renégociation des contrats extractifs, a besoin de vitrines internationales pour crédibiliser sa doctrine de souveraineté énergétique sans effaroucher les majors engagées dans le pays. Convier les cartels tout en conservant la main sur l’ordre du jour relève d’un exercice d’équilibre comparable à celui qu’avait tenté le Ghana à l’ouverture de son champ Jubilee en 2010, avec des résultats mitigés en matière de retombées fiscales.

Par ailleurs, le sommet sera un test pour la capacité du bassin MSGBC à parler d’une seule voix. La Guinée-Bissau et la Gambie, dont les eaux recèlent des indices sérieux mais aucune découverte commerciale confirmée, abordent le dossier en position de spectateurs intéressés. La Guinée, plus avancée sur le segment minier, voit dans l’évènement une passerelle vers une diversification énergétique. Dakar jouera donc un rôle de chef d’orchestre régional, sans disposer encore des volumes qui permettraient d’imposer sa partition aux organisations invitées.

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