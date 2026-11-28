Le Gabon a procédé, sur cinq mois, à l’une des plus importantes opérations de reprofilage de sa dette intérieure depuis le changement de régime d’août 2023. Entre juin et octobre 2026, Libreville a transformé 407 milliards de francs CFA de créances, l’équivalent de près de 680 millions de dollars, en titres obligataires émis par son Trésor. Les statistiques de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) confirment l’ampleur du mouvement, réparti en cinq opérations successives sur le marché régional des titres publics.

Une opération de reprofilage adossée au marché régional de la CEMAC

Le véhicule retenu, l’obligation du Trésor assimilable (OTA), permet à un émetteur souverain de regrouper plusieurs lignes de dette sous un même instrument standardisé, négociable auprès des investisseurs institutionnels de la zone. Dans le cas gabonais, cette technique sert avant tout à repousser des échéances rapprochées, en substituant à des créances exigibles à court terme des titres dont la maturité s’étire sur plusieurs années. L’opération s’apparente ainsi à une gestion active du passif, et non à une levée de fonds nouveaux.

Le marché des titres publics de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), animé par la BEAC depuis 2011, constitue un terrain familier pour Libreville. Le Gabon y est, avec le Cameroun, l’un des émetteurs les plus actifs. En 2024 déjà, le Trésor gabonais avait multiplié les émissions de bons et d’obligations assimilables pour couvrir ses besoins de trésorerie, dans un contexte où l’accès aux marchés internationaux restait contraint par les suites de la transition militaire et par la vigilance des agences de notation.

La stratégie financière du régime Oligui Nguema sous contrainte

La conversion menée en 2026 doit se lire à l’aune de la trajectoire budgétaire du pays. Selon les données du Fonds monétaire international, la dette publique gabonaise évoluait autour de 70 % du PIB au cours des exercices récents, un niveau qui place le pays au-dessus du seuil de convergence communautaire fixé à 70 % par la CEMAC. L’étalement des maturités devient, dans ces conditions, un instrument central pour desserrer la contrainte du service de la dette, dont le poids a continué de croître avec la remontée des taux depuis 2022.

Cette opération intérieure s’inscrit dans un dispositif plus large. En parallèle, les autorités de la transition sollicitent des partenaires extérieurs, dont la France, pour mobiliser des financements évalués à 113 milliards de francs CFA. La combinaison des deux démarches dessine une stratégie à deux étages : refinancer en interne le stock existant, chercher à l’extérieur la liquidité fraîche nécessaire aux projets d’investissement. Pour un État dont la signature souveraine reste fragilisée par l’épisode d’août 2023, le marché régional offre un refuge précieux, moins exigeant sur la prime de risque politique que les marchés eurobond.

Un précédent camerounais qui éclaire le choix gabonais

Le recours aux OTA pour absorber des créances arrivées à échéance n’est pas une première régionale. Le Cameroun a utilisé des techniques comparables au cours des dernières années pour lisser le remboursement de ses engagements envers les banques commerciales et certains fournisseurs. Le succès relatif de ces opérations auprès des établissements de la zone a nourri l’appétit des investisseurs régionaux pour la dette souveraine de la CEMAC, dont les rendements oscillent le plus souvent entre 6 et 8 % pour les maturités longues.

Signal envoyé aux créanciers et aux partenaires

Au-delà de la mécanique financière, l’opération gabonaise constitue un signal politique. Elle montre que le gouvernement de transition, puis les autorités issues de l’élection présidentielle d’avril 2025, assument la continuité des engagements de l’État et cherchent à préserver la crédibilité de la signature souveraine. Pour les banques commerciales créancières, souvent camerounaises, gabonaises ou panafricaines, l’échange de créances contre des OTA se traduit par une amélioration de la qualité comptable de leurs actifs, les titres publics étant éligibles au refinancement auprès de la BEAC.

Reste que la soutenabilité du dispositif dépendra du prochain cycle budgétaire. Un reprofilage réussi n’allège le fardeau que si les recettes, notamment pétrolières et minières, suivent, et si le déficit primaire est maîtrisé. À défaut, l’opération ne ferait que déplacer dans le temps une contrainte que la hausse des taux régionaux pourrait rattraper.

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