L’exposition au plomb des enfants sénégalais via les peintures domestiques est désormais chiffrée à près de deux millions de personnes affectées, selon l’estimation qui circule à Dakar. Le poison concerne les murs des logements, des écoles, des crèches, mais aussi les jouets peints et les meubles. Pour un pays dont la population a moins de 19 ans en moyenne, l’ampleur du phénomène touche de plein fouet la génération censée porter la transition démographique et économique du Sénégal.

Un risque sanitaire aux effets neurologiques durables

Le saturnisme, nom médical de l’intoxication au plomb, agit à bas bruit. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle depuis 2021 qu’il n’existe aucun seuil de plombémie considéré comme sûr chez l’enfant, et que des concentrations aussi faibles que 3,5 microgrammes par décilitre justifient déjà une intervention. Les effets documentés incluent une baisse mesurable du quotient intellectuel, des troubles de l’attention, une anémie et, aux niveaux élevés, des atteintes rénales et cardiovasculaires à l’âge adulte.

Le coût macroéconomique est loin d’être théorique. Une étude de la Banque mondiale publiée en 2023 dans la revue The Lancet Planetary Health évaluait à plus de 1 200 milliards de dollars par an les pertes de productivité mondiales liées à l’exposition au plomb, dont une part croissante dans les pays à revenu intermédiaire et faible. Pour le Sénégal, dont le produit intérieur brut avoisinait 31 milliards de dollars en 2023 selon le Fonds monétaire international, une partie non négligeable du capital humain de demain se joue sur la composition des peintures appliquées aujourd’hui.

Un vide réglementaire persistant sur les peintures

La question centrale reste celle de la norme. L’OMS et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), à travers l’Alliance mondiale pour l’élimination des peintures au plomb lancée en 2011, recommandent de plafonner la teneur en plomb des peintures décoratives à 90 parties par million (ppm). À la fin de 2023, le PNUE recensait moins de 50 pays dans le monde ayant transposé cette limite dans un texte contraignant, et la grande majorité des États d’Afrique de l’Ouest n’y figuraient pas, le Sénégal n’étant pas, à cette date, dans la liste des pays dotés d’une réglementation complète.

Le contraste avec la trajectoire d’autres États du continent est révélateur. Le Cameroun a adopté en 2019 un arrêté interministériel limitant à 90 ppm la teneur en plomb des peintures. La Côte d’Ivoire, le Kenya et l’Éthiopie ont engagé des démarches similaires au cours de la dernière décennie, souvent avec l’appui du réseau International Pollutants Elimination Network (IPEN), qui a conduit dans plusieurs capitales africaines des achats-tests démontrant que des peintures contenant plus de 10 000 ppm étaient encore commercialisées. Sans texte équivalent, le marché sénégalais demeure structurellement exposé aux importations et productions non conformes.

Le Sénégal face à ses responsabilités industrielles

La filière peinture pèse localement. Plusieurs industriels installés dans la zone de Rufisque et de Diamniadio produisent pour le marché intérieur et sous-régional, dans un secteur du bâtiment porté par la livraison de logements sociaux et les grands chantiers liés à la zone économique spéciale. Un encadrement crédible supposerait, outre une norme nationale, des capacités de contrôle au port autonome de Dakar et dans les laboratoires publics, aujourd’hui limitées pour la chimie des métaux lourds.

Les autorités disposent pourtant d’un cadre d’action. Le Sénégal est partie à la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et à la Convention de Minamata sur le mercure, deux instruments qui démontrent sa capacité à transposer des engagements environnementaux internationaux. L’extension de ce savoir-faire administratif à la question du plomb dans les peintures relève désormais d’un arbitrage politique entre le ministère de la Santé et de l’Action sociale, celui de l’Environnement et celui de l’Industrie.

Reste que la bataille ne se gagnera pas uniquement par décret. Les stocks de peintures déjà appliquées dans les logements anciens, les écoles et les équipements publics continueront, pendant des décennies, à libérer des poussières contaminées lors des travaux de rénovation. Les expériences menées en Amérique latine et en Asie du Sud montrent que les programmes de dépistage de la plombémie infantile, couplés à une interdiction stricte à la source, constituent la seule séquence capable d’enrayer durablement le saturnisme pédiatrique.

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