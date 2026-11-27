Le Conseil des ministres ivoirien a entériné, mercredi 25 novembre 2026 à Abidjan, un accord de financement conclu le 18 juillet précédent avec l’Association internationale de développement (IDA), institution du groupe de la Banque mondiale. Doté de 5,2 millions d’euros, soit un peu plus de 3,4 milliards de francs CFA, ce concours vient abonder un volet jusqu’ici peu commenté du Projet régional d’accès à l’électricité : le stockage stationnaire par batteries, désigné sous l’acronyme BEST pour Battery Energy Storage Technology. La ratification a été annoncée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Un système de 205 MW pour fiabiliser le réseau ivoirien

La cible technique affichée est ambitieuse : une capacité totale de 205 mégawatts raccordée au jeu de barres 225 kilovolts de plusieurs sous-stations. Une première tranche de 105 MW est fléchée vers trois postes du nord du pays, à Korhogo, Boundiali et Odienné, assortie des équipements de protection associés. La fonction principale est le contrôle de fréquence, c’est-à-dire la capacité à injecter ou absorber de la puissance en quelques millisecondes pour maintenir le réseau autour de 50 hertz.

Ce choix n’est pas anodin. Le parc de production ivoirien, de l’ordre de 2 900 mégawatts installés à fin 2024 selon les données publiques de CI-Energies, repose encore majoritairement sur le thermique à gaz et sur l’hydroélectricité. L’intégration progressive de capacités solaires, dont la centrale de Boundiali mise en service en 2023 pour 37,5 MW et celles en préparation à Laboa et Ferkessédougou, crée un besoin nouveau de flexibilité. Sans réserve rapide, chaque mégawatt photovoltaïque supplémentaire fragilise la stabilité du système lorsque la ressource solaire varie.

Le stockage, pièce manquante du hub électrique ouest-africain

Au-delà du périmètre national, le projet s’inscrit dans la logique du Système d’échange d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA, ou WAPP en anglais), le pool régional qui interconnecte quatorze pays de la Cédéao. La Côte d’Ivoire y occupe une place singulière : elle exporte depuis plus de deux décennies vers le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin et, plus récemment, la Sierra Leone et le Liberia via la dorsale CLSG inaugurée en 2021. Chaque perturbation sur le réseau ivoirien se propage ainsi à l’échelle sous-régionale.

Le stockage par batteries de grande capacité reste pourtant une rareté dans la zone. Le Sénégal a été pionnier avec un contrat signé en 2022 pour environ 30 MW de BESS financés par l’Allemagne via la KfW, suivi par des projets au Nigeria et un appel d’offres au Togo. Avec 205 MW visés, le programme ivoirien se hisserait, à sa mise en service, parmi les plus importants du continent, derrière les parcs sud-africains d’Eskom qui dépassent 500 MW cumulés et devant la plupart des initiatives sahéliennes.

Un prêt concessionnel au service de la souveraineté énergétique

Le recours à l’IDA, guichet concessionnel de la Banque mondiale, traduit une logique budgétaire assumée. Les prêts de ce guichet se caractérisent habituellement par des maturités longues, un différé d’amortissement de plusieurs années et des taux très inférieurs à ceux du marché, ce qui permet d’absorber le coût d’une technologie dont les retours ne sont pas immédiatement monétisables. Le montant ratifié, 5,2 millions d’euros, correspond vraisemblablement à une tranche additionnelle, les équipements BESS de cette envergure se chiffrant plutôt en centaines de millions de dollars sur le marché international.

Reste que l’enjeu dépasse la seule ingénierie financière. Les sites de Korhogo, Boundiali et Odienné dessinent un arc septentrional où convergent la poussée du solaire, la croissance de la demande liée à l’électrification rurale et les lignes d’interconnexion vers le Mali et le Burkina Faso. Y installer de la capacité de stockage, c’est à la fois sécuriser l’alimentation des zones les plus exposées aux délestages et préserver un flux d’exportation stratégique pour la balance commerciale ivoirienne.

Le calendrier précis de mise en service des batteries n’a pas été rendu public, pas plus que la répartition finale des 100 mégawatts complémentaires. Ces paramètres conditionneront l’effet réel sur le taux de pénétration des renouvelables, qui demeure l’un des indicateurs suivis par la Banque africaine de développement dans son suivi annuel du secteur énergétique ivoirien.

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