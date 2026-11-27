La Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) a procédé à l’envoi d’une centrale de production électrique à destination de la Côte d’Ivoire, selon les informations rendues publiques par le groupe algérien. L’équipement, conçu pour être installé et raccordé directement par les équipes du fournisseur, s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation que le holding public déploie depuis plusieurs années sur le continent africain. Pour Abidjan, l’arrivée de ce matériel participe à l’effort continu de renforcement de la base de production, dans un pays où la demande d’électricité progresse d’environ 7 % par an depuis une décennie.

Une diplomatie industrielle algérienne tournée vers le Sud

L’exportation d’une unité de production électrique complète représente, pour l’économie algérienne, un changement de registre. Historiquement cantonnée à la vente de gaz naturel et d’hydrocarbures bruts, l’Algérie cherche depuis le milieu des années 2010 à valoriser son appareil industriel public, construit autour de Sonatrach dans les hydrocarbures et de Sonelgaz dans l’électricité. Le groupe électrique, qui emploie plus de 90 000 personnes et opère un parc national d’une capacité installée supérieure à 25 000 mégawatts, dispose de filiales d’ingénierie, de fabrication d’équipements et de construction de centrales héritées des grands programmes d’équipement des années 2000.

Cette architecture industrielle lui permet aujourd’hui de proposer une offre intégrée, de l’étude à la mise en service. L’orientation vers l’Afrique subsaharienne répond à une instruction politique explicite des autorités d’Alger, qui ont fait de la reconquête économique du continent un axe de la diplomatie engagée depuis 2020. La Banque algérienne pour le commerce extérieur a été mobilisée pour accompagner les exportateurs publics, et une ligne de crédit d’un milliard de dollars dédiée aux projets africains a été annoncée en 2023 lors du sommet sur l’investissement de l’État algérien.

Le marché ivoirien, cible stratégique de la production thermique

La Côte d’Ivoire constitue, pour un fournisseur de matériel électrique, l’une des cibles les plus attractives de la sous-région. Avec un parc installé qui a franchi le seuil des 2 900 mégawatts en 2023, le pays s’est fixé un objectif de 6 000 mégawatts à l’horizon 2030, dans le cadre d’un plan d’investissement piloté par le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie et son opérateur CI-Énergies. Le mix national reste dominé par les centrales thermiques à gaz, qui assurent près des deux tiers de la production, les barrages hydroélectriques fournissant le reste.

Dans ce paysage, les contrats de fourniture d’équipements sont habituellement captés par les grands turbiniers occidentaux, General Electric et Siemens Energy en tête, ainsi que par des groupes turcs spécialisés dans les solutions modulaires et par des industriels chinois comme Dongfang. L’arrivée d’un acteur algérien sur ce terrain introduit une nouvelle variable concurrentielle, susceptible d’intéresser les décideurs ivoiriens par la proximité géographique relative, la rapidité de livraison et des conditions financières potentiellement adossées à un soutien étatique.

Un signal pour les coopérations énergétiques Sud-Sud

La relation énergétique entre Alger et Abidjan reste modeste, comparée aux liens tissés par l’Algérie avec la Mauritanie, le Niger ou le Mali, où Sonelgaz a déjà conduit des projets d’interconnexion et de fourniture. L’opération ivoirienne élargit donc la carte des débouchés et vient compléter les discussions engagées avec plusieurs capitales de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la transformation locale et l’accès à l’électricité. Elle intervient alors que le Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA) s’étend et que les besoins en capacités additionnelles deviennent prioritaires pour les gouvernements de la zone.

Pour Sonelgaz, l’enjeu dépasse la seule transaction. Démontrer qu’un opérateur public d’Afrique du Nord peut fournir une centrale complète à un pays côtier de la CEDEAO, sans passer par un intégrateur tiers, consolide un positionnement de fournisseur alternatif dans un secteur où la souveraineté industrielle reste un impensé africain. Pour la Côte d’Ivoire, c’est un fournisseur supplémentaire dans un marché où la diversification des sources d’approvisionnement en équipements lourds devient un paramètre de résilience, à mesure que les programmes d’extension du réseau mobilisent plusieurs milliards de dollars sur la décennie en cours.

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