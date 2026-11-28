Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a verrouillé jeudi toute perspective de reprise d’un dialogue sous parrainage d’Alger entre les autorités de transition maliennes et les rebelles du nord du Mali. Évoquant la situation du Front de libération de l’Azawad (FLA), le ministre algérien des Affaires étrangères a estimé que « les conditions ne sont pas du tout réunies pour le moment », avant de reprocher à la rébellion touarègue une double faute : sa coordination militaire avec le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim), affilié à al-Qaïda, et sa recherche d’appuis extérieurs. En filigrane, c’est tout l’édifice bâti par Alger depuis l’accord de paix de 2015 qui s’effondre.

Dix ans après 2015, la médiation algérienne au point mort

Signé en mai et juin 2015 sous l’égide d’Alger, l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger avait fait de la capitale algérienne le passage obligé de toute négociation entre Bamako et les mouvements du nord. Cet édifice n’a pas survécu à la prise de pouvoir des militaires maliens en août 2020 puis en mai 2021. En janvier 2024, la junte du colonel Assimi Goïta avait officiellement dénoncé l’accord, invoquant les « actes d’hostilité » de certains signataires et l’« ingérence » algérienne. La reprise des contacts bilatéraux à l’été 2025 avait laissé espérer une relance du dialogue. Le discours d’Ahmed Attaf en signe l’enterrement.

En qualifiant la coordination opérationnelle entre le FLA et le Jnim de décision « grave » et « pas acceptable pour l’Algérie », le ministre algérien des Affaires étrangères choisit son camp. Depuis la dissolution de la Coordination des mouvements de l’Azawad à la fin de 2024 et la naissance du FLA, la contestation touarègue a perdu ses interlocuteurs institutionnels traditionnels. Le porte-parole du mouvement, Mohamed el Maouloud Ramadane, revendique une alliance de circonstance, strictement tactique, face à l’armée malienne et à ses supplétifs russes. Il rétorque que « le FLA n’a jamais cherché à faire intervenir des forces étrangères sur le territoire ».

Le facteur ukrainien, point de rupture avec Alger

L’autre grief d’Ahmed Attaf vise les parrainages extérieurs du FLA. Sans la nommer, le ministre pointe l’Ukraine, dont un responsable du renseignement militaire, la Direction principale du renseignement (GUR), avait publiquement reconnu à l’été 2024 un soutien aux rebelles touaregs sous forme de partage de renseignement et de formation à l’usage des drones, sans engagement de combattants ukrainiens. Cette présence ukrainienne aux portes sud de l’Algérie, dans une zone frontalière sensible, est devenue intenable pour Alger. « La région souffre déjà d’un trop-plein d’interventions étrangères pour qu’il soit nécessaire de lui infliger en surcroît d’immixtion et d’interférences étrangères », a plaidé le ministre.

La formule vaut autant pour Kiev que pour Moscou. L’Africa Corps, structure placée sous tutelle du ministère russe de la Défense qui a repris, depuis la mort d’Evguéni Prigojine en août 2023, les contrats maliens de l’ex-groupe Wagner, demeure un acteur central des opérations menées contre les mouvements du nord. Après la bataille de Tinzaouatène, en juillet 2024, qui avait vu la coalition russo-malienne subir de lourdes pertes face aux combattants touaregs, les frappes aériennes et de drones se sont intensifiées dans l’Adrar des Ifoghas et le long de la frontière algérienne, provoquant des mouvements de population vers Tinzaouatène et Bordj Badji Mokhtar, côté algérien.

Un Sahel où Alger perd la main

Le repli algérien n’intervient pas dans un vide diplomatique. Rabat a présenté en novembre 2023 son initiative atlantique au bénéfice des États sahéliens enclavés, courtisée par Bamako, Ouagadougou et Niamey, désormais réunis au sein de la Confédération des États du Sahel née en juillet 2024. À l’est, les relais du maréchal Khalifa Haftar en Libye entretiennent des canaux propres avec les groupes armés circulant entre le Fezzan et le nord malien. Alger voit se refermer un à un les leviers dont elle disposait depuis les années 1990 sur la question touarègue.

Reste la question des populations civiles, placée au cœur de la contre-offensive rhétorique du FLA. Son porte-parole dénonce des frappes « presque quotidiennes » visant « les femmes, les enfants et les civils », y compris parmi ceux qui ont fui vers la frontière algérienne. Le silence du ministère malien des Affaires étrangères, sollicité pour commenter ces accusations, laisse entier le débat sur la conduite de la guerre dans le nord du Mali. En choisissant Bamako contre ses anciens protégés touaregs, Alger prend acte d’un Sahel qu’elle ne structure plus, et dont la grammaire se dicte désormais entre Moscou, Kiev et la junte malienne.

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