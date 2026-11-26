La décision est désormais calée dans le calendrier budgétaire gabonais. Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a confirmé le 25 novembre 2026, lors d’une audience accordée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, que la suppression de la subvention aux carburants prendra effet le 1er janvier 2027. L’information figure dans la note d’audience diffusée par la présidence de la République. Pour un pays producteur d’hydrocarbures dont la rente pétrolière a longtemps servi d’amortisseur social, l’annonce marque une rupture assumée avec un modèle hérité des années 1970.

Une facture mensuelle de 35 milliards de francs CFA

Le mécanisme actuel pèse lourdement sur le Trésor. Chaque mois, le soutien aux prix à la pompe mobilise 35 milliards de francs CFA, un effort que les autorités jugent incompatible avec la trajectoire de rigueur engagée depuis la transition politique d’août 2023. Ramenée à l’année, cette enveloppe représente un ordre de grandeur de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, soit une part significative des marges de manœuvre budgétaires du pays. À titre de comparaison, le budget général de l’État gabonais a été exécuté autour de 4 000 milliards de francs CFA ces dernières années, ce qui place la subvention carburants parmi les postes les plus structurants de la dépense publique courante.

La question du coût rejoint celle de l’équité. Les dispositifs de soutien aux prix des hydrocarbures bénéficient d’abord, mécaniquement, aux ménages motorisés et aux secteurs intensifs en énergie, moins aux foyers ruraux qui cuisinent au bois ou au gaz butane. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale plaident de longue date, sur le continent, pour le remplacement de ces subventions généralisées par des transferts ciblés. Le Gabon, engagé dans un dialogue nourri avec ses partenaires multilatéraux depuis la reprise en main politique, s’inscrit dans cette grille de lecture.

Le précédent nigérian plane sur la réforme gabonaise

Libreville n’avance pas en terrain vierge. En mai 2023, le président nigérian Bola Tinubu avait supprimé, dès son discours d’investiture, la subvention à l’essence, provoquant un triplement quasi immédiat des prix à la pompe, une poussée d’inflation à plus de 30 % et des mouvements sociaux récurrents. L’Angola a engagé en 2023 un relèvement progressif, également sous pression du FMI. Le Cameroun, voisin de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), a relevé par paliers les prix de l’essence et du gasoil depuis février 2023. Le Gabon dispose donc d’un échantillon de cas récents dont il peut tirer les enseignements, tant sur la méthode que sur le séquencement.

La différence tient à la taille du marché et au profil de la population. Avec environ 2,4 millions d’habitants et un revenu par tête parmi les plus élevés d’Afrique subsaharienne, le Gabon présente une démographie plus concentrée et une base urbaine captive, notamment à Libreville et Port-Gentil. Le risque social reste réel : toute hausse des prix du gasoil se diffuse rapidement dans les coûts du transport, de la pêche artisanale et des produits importés, dans un pays qui achète à l’étranger l’essentiel de son alimentation.

Compagnie nationale des transports et paniers alimentaires en première ligne

Conscient de cette sensibilité, l’exécutif prévoit deux filets. Le premier passe par la Compagnie nationale des transports (CNT), que le gouvernement entend rendre pleinement fonctionnelle avec une grille tarifaire réduite, afin d’offrir une alternative aux usagers des taxis et minibus privés exposés au renchérissement du carburant. Le second consiste en un dispositif de soutien à l’acheminement des produits de première nécessité, destiné à contenir l’effet second tour sur les denrées alimentaires de base.

Reste que les contours de ces deux mesures demeurent flous. Ni le financement, ni les bénéficiaires, ni les modalités opérationnelles n’ont été rendus publics à ce stade. La CNT, structure dont la flotte et les lignes effectivement desservies restent limitées, devra monter en puissance en treize mois pour absorber une part crédible du report de demande. Les autorités devront également préciser si la réforme passe par la loi de finances 2027, un vecteur juridique qui conditionne la lisibilité du dispositif pour les opérateurs économiques et les bailleurs.

Le pari de Brice Clotaire Oligui Nguema consistera à convertir une économie budgétaire massive en gains de crédibilité auprès des marchés et des partenaires, sans fracture sociale majeure. L’exercice, réussi nulle part dans la région sans turbulences, se jouera dans les premières semaines de janvier 2027.

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