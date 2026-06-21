Le Gabon prend la présidence du Cames et cible l’employabilité

Le Gabon a pris la tête du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames), organisation intergouvernementale qui rassemble dix-neuf pays d’Afrique francophone et l’océan Indien. Cette accession à la présidence place Libreville au cœur d’un dispositif chargé d’harmoniser les diplômes, d’évaluer les enseignants-chercheurs et de garantir la qualité académique dans l’espace francophone africain. Les autorités gabonaises ont d’emblée fixé un cap : faire de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés un axe structurant du mandat.

Une présidence gabonaise sous le signe de l’employabilité

L’annonce intervient alors que les systèmes d’enseignement supérieur africains affrontent une équation devenue critique. Les effectifs étudiants explosent, les filières classiques saturent, et le taux d’absorption des diplômés par le marché du travail demeure préoccupant. En érigeant l’employabilité en priorité absolue, le Gabon entend orienter les travaux du Cames vers une réforme plus assumée des curricula, en lien avec les besoins concrets des économies nationales.

Cette orientation rejoint des préoccupations partagées par plusieurs ministres de l’enseignement supérieur de la zone. La question de l’adéquation formation-emploi traverse l’ensemble des États membres, qu’il s’agisse des grandes universités sénégalaises et ivoiriennes ou des établissements plus modestes du Sahel. Le défi consiste à transformer une institution longtemps perçue comme un organe de validation académique en levier opérationnel de politique économique.

Le Cames, instrument méconnu d’une intégration académique

Créé en 1968, le Cames assure plusieurs missions structurantes pour ses États membres. Il organise notamment les concours d’agrégation, gère la reconnaissance mutuelle des diplômes et pilote des programmes thématiques de recherche. Son influence dépasse le cadre strictement universitaire : en validant les carrières des enseignants-chercheurs, l’institution conditionne de fait le rayonnement scientifique de toute une génération d’académiciens francophones.

Le Gabon hérite ainsi d’une présidence aux leviers réels, mais aussi aux contraintes lourdes. Le Cames souffre depuis plusieurs années de difficultés budgétaires liées à l’irrégularité des contributions de certains États membres. Les arriérés pèsent sur la conduite des programmes, retardent les sessions et fragilisent la planification pluriannuelle. Libreville devra composer avec cet héritage financier tout en imprimant sa marque réformatrice.

Un mandat qui engage la crédibilité régionale du Gabon

Pour les autorités de la transition gabonaise, cette présidence représente une opportunité diplomatique notable. Depuis le changement de régime intervenu en août 2023, Libreville s’efforce de consolider sa réinsertion dans les enceintes multilatérales africaines. Prendre la tête du Cames offre une tribune institutionnelle pour démontrer une capacité de pilotage régional sur un dossier sectoriel sensible.

Reste que les attentes seront élevées. Les universités africaines francophones font face à une concurrence croissante des offres anglophones et asiatiques, qui captent une part grandissante des étudiants les plus mobiles. Le débat sur la souveraineté éducative gagne du terrain dans les capitales de la sous-région, à mesure que les diasporas qualifiées s’installent durablement hors du continent. Inscrire l’employabilité au sommet de l’agenda revient à affronter cette fuite des compétences par le haut.

Concrètement, la feuille de route gabonaise devra préciser plusieurs chantiers : la modernisation des nomenclatures de diplômes, l’intégration des compétences numériques dans les cursus, la place des sciences de l’ingénieur, et le rapprochement avec les fédérations patronales nationales. Les premiers arbitrages de la présidence donneront la mesure de l’ambition réelle de Libreville pour cette institution discrète mais stratégique. Selon Info241, le Gabon entend ériger l’employabilité des jeunes en priorité absolue de son mandat à la tête du Cames.

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