Mondial U17 : le Maroc sort les Pays-Bas et défiera le Canada

La sélection marocaine des moins de 17 ans a validé son billet pour les huitièmes de finale du Mondial U17 en éliminant les Pays-Bas. Le prochain adversaire des Lionceaux de l’Atlas sera le Canada, sur un tableau qui place désormais le Royaume parmi les nations à suivre dans cette compétition réservée à la relève. Cette qualification confirme la dynamique enclenchée ces dernières saisons par le football marocain, qui multiplie les performances dans les catégories d’âge.

Une nouvelle démonstration des Lionceaux de l’Atlas

Face à une formation néerlandaise réputée pour sa rigueur tactique et la qualité technique de ses jeunes pousses, le Maroc a su imposer son rythme. La victoire des Marocains illustre la maturité acquise par une génération formée dans le sillage de la performance historique des A en Coupe du monde 2022 au Qatar. Le travail mené par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), avec l’académie Mohammed VI comme pierre angulaire, irrigue désormais toutes les sélections de jeunes.

Le match contre les Oranje s’inscrit dans une série de résultats de référence pour le football marocain en catégories de formation. Sortir une nation européenne d’envergure à ce stade d’un Mondial U17 n’est plus un exploit isolé : c’est le prolongement d’une trajectoire construite avec méthode. Les Lionceaux ont su conjuguer organisation défensive et capacité de projection rapide, deux marqueurs désormais identifiables de l’école marocaine.

Un huitième de finale piège face au Canada

Le rendez-vous suivant opposera le Maroc au Canada. Sur le papier, les Marocains partiront favoris, mais la sélection nord-américaine ne devra pas être sous-estimée. Le football canadien investit lourdement dans la détection et la formation depuis la décennie écoulée, avec la perspective de l’organisation conjointe du Mondial 2026 chez les seniors. Les U17 canadiens, qui se sont hissés à ce stade de la compétition, disposent de profils athlétiques et d’une expérience internationale précieuse.

Pour le staff marocain, l’enjeu consistera à maintenir le niveau de concentration affiché contre les Pays-Bas. Les pièges classiques d’un huitième de finale, où la moindre approximation peut coûter la qualification, imposeront une approche méthodique. Le Maroc a déjà démontré sa capacité à négocier ce type de scénarios couperets, notamment lors de ses précédents parcours en Coupe d’Afrique des nations U17, où le Royaume s’est imposé comme un titulaire régulier du podium.

Une politique sportive devenue argument diplomatique

Au-delà du résultat sportif, ces performances participent à la stratégie d’influence portée par Rabat à travers le sport. Le football est devenu un vecteur d’image et un instrument de soft power pour le Royaume, qui co-organisera la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, et accueillera la Coupe d’Afrique des nations 2025. La structuration des sélections de jeunes alimente le réservoir de talents qui devra porter ces échéances majeures.

Les retombées dépassent le seul cadre footballistique. L’investissement consenti dans les infrastructures, l’encadrement technique et la détection précoce constitue un modèle observé avec attention par plusieurs fédérations africaines. Le Sénégal, l’Égypte ou la Côte d’Ivoire suivent des trajectoires comparables, mais le Maroc impose un standard de continuité entre les générations.

Reste à transformer cet élan en résultat tangible. Une qualification pour les quarts de finale du Mondial U17 prolongerait la séquence victorieuse et renforcerait le statut du football marocain comme référence continentale. Les Lionceaux de l’Atlas devront néanmoins se méfier d’un Canada déterminé à profiter de la vitrine offerte par cette compétition pour exister sur la scène mondiale. Selon Seneweb, le huitième de finale entre le Maroc et le Canada constitue le prochain rendez-vous décisif de cette campagne mondiale.

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