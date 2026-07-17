Parcelles Assainies : Barthélemy Dias tente un ralliement d’un cadre APR

La scène politique dakaroise s’anime autour d’une initiative de Barthélemy Dias, ancien maire de la capitale sénégalaise, qui multiplie les approches en direction de cadres issus du camp adverse. La commune des Parcelles Assainies, l’une des plus peuplées de l’agglomération, se trouve au cœur de cette stratégie de reconquête. L’opposant tenterait de convaincre une figure locale de l’Alliance pour la République (APR), le parti fondé par l’ancien chef de l’État Macky Sall, de rejoindre son camp.

Un terrain électoral disputé aux Parcelles Assainies

Commune populaire du nord de Dakar, les Parcelles Assainies pèsent lourd dans les équilibres électoraux de la capitale. Le territoire concentre plusieurs centaines de milliers d’habitants et constitue un baromètre du vote urbain sénégalais. Depuis la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle de mars 2024 et la large majorité obtenue par le Pastef aux législatives anticipées de novembre suivant, les cartes ont été rebattues au sein des formations traditionnelles.

Barthélemy Dias, longtemps figure du Parti socialiste avant de rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi, cherche à préserver une capacité d’influence dans les quartiers de la capitale. Sa destitution du fauteuil de maire de Dakar, actée fin 2024 à la suite d’une décision judiciaire, a fragilisé son ancrage institutionnel. L’ancien édile mise désormais sur les ralliements individuels pour reconstituer un maillage militant, en particulier dans les communes où l’APR conserve des réseaux structurés.

Une APR en quête de repositionnement

Depuis sa sortie du pouvoir, l’ancien parti présidentiel traverse une phase de recomposition délicate. Plusieurs de ses cadres se sont éloignés de l’appareil central, tandis que d’autres explorent des alliances de circonstance avec des figures de l’opposition à la nouvelle majorité. La démarche prêtée à Barthélemy Dias s’inscrit dans ce paysage mouvant, où les frontières partisanes se redessinent à mesure que se rapprochent les prochaines échéances locales.

Le cadre visé par la manœuvre disposerait d’une implantation solide dans le tissu associatif et politique des Parcelles Assainies. Ce type de profil, ancré dans les réseaux de proximité, représente une monnaie précieuse pour tout leader cherchant à consolider une base électorale hors des états-majors. Concrètement, un ralliement de cette nature offrirait à l’opposant un relais opérationnel dans une commune où le rapport de force reste indécis.

La bataille pour Dakar déjà engagée

Les prochaines élections locales, dont le calendrier n’a pas encore été formellement arrêté, structurent déjà les stratégies des principaux acteurs politiques sénégalais. La capitale et sa banlieue concentreront une part importante de l’attention, tant leur maîtrise conditionne la visibilité nationale d’une formation. Le Pastef, qui domine la scène depuis 2024, entend étendre son emprise au niveau communal, tandis que les héritiers des coalitions présidentielles précédentes tentent de résister à l’éclatement.

Dans cette configuration, Barthélemy Dias adopte une posture pragmatique. Ses discussions avec des cadres issus de l’ancienne majorité traduisent une volonté de dépasser les clivages traditionnels pour composer un bloc capable de contester la domination des partisans du président Diomaye Faye dans les circonscriptions urbaines. Reste à savoir si cette diplomatie interne parviendra à produire des adhésions publiques ou demeurera au stade des tractations discrètes.

Par ailleurs, ce type d’approche comporte des risques politiques. Pour un cadre de l’APR, franchir le pas vers l’opposition non gouvernementale peut être perçu comme un repli tactique plutôt que comme un choix idéologique. Pour Barthélemy Dias, l’accueil d’anciens responsables de la formation de Macky Sall pourrait susciter des critiques au sein de ses propres soutiens historiques. La cohérence de la démarche dépendra donc de la lisibilité du projet politique porté au-delà des seuls calculs électoraux.

Selon Seneweb, les échanges entre l’ancien maire de Dakar et le cadre visé se poursuivent, sans qu’aucune annonce officielle n’ait pour l’heure été rendue publique.

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