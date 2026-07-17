Côte d’Ivoire-UE : ouverture du 8e Comité conjoint de l’APE à Abidjan

La Côte d’Ivoire et l’Union européenne ont ouvert à Abidjan la huitième session de leur Comité conjoint de mise en œuvre de l’Accord de partenariat économique (APE). Ce rendez-vous institutionnel réunit les négociateurs des deux parties pour dresser le bilan opérationnel d’un dispositif commercial entré en vigueur à titre intérimaire en 2016, et devenu depuis l’un des piliers de la relation économique entre Abidjan et Bruxelles.

Un rendez-vous stratégique pour l’APE ivoiro-européen

Le Comité conjoint constitue l’instance formelle de suivi de l’accord. Il examine la trajectoire du démantèlement tarifaire côté ivoirien, les flux commerciaux bilatéraux, ainsi que les points de friction techniques susceptibles d’entraver l’exécution du texte. Pour Abidjan, cette huitième édition intervient dans une séquence où le pays consolide son statut de première économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et poursuit sa montée en gamme industrielle.

L’APE ivoiro-européen fonctionne sur un principe d’asymétrie assumée. L’Union européenne accorde depuis l’origine un accès sans droits ni quotas au marché unique pour l’essentiel des produits originaires de Côte d’Ivoire. En contrepartie, Abidjan ouvre progressivement son propre marché aux exportations européennes, avec des périodes de transition destinées à protéger les filières jugées sensibles. Cette architecture concerne près des trois quarts des lignes tarifaires ivoiriennes, étalées sur plus d’une décennie.

Cacao, transformation locale et souveraineté commerciale

La cérémonie d’ouverture s’inscrit dans un contexte où la question de la valeur ajoutée locale traverse tous les échanges commerciaux entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe. Premier producteur mondial de cacao avec plus de 40 % de l’offre planétaire, la Côte d’Ivoire cherche à sortir du rôle de simple fournisseur de matière première. Abidjan pousse au relèvement du taux de transformation domestique, aujourd’hui estimé autour du tiers de la production nationale, et négocie parallèlement les implications du règlement européen sur les produits issus de la déforestation, dit RDUE, qui doit encadrer les importations de cacao, café, huile de palme, caoutchouc et bois.

Ce texte, adopté par Bruxelles, impose aux importateurs de démontrer que les matières premières mises sur le marché européen ne proviennent pas de terres déboisées après décembre 2020. Pour la filière cacao ivoirienne, dont l’Europe absorbe une part majoritaire des exportations, la mise en conformité représente un chantier logistique et financier considérable. Le Comité conjoint offre un espace de discussion sur les modalités pratiques d’application, la traçabilité, la reconnaissance des efforts déjà engagés par la Côte d’Ivoire et l’accompagnement technique susceptible d’être mobilisé au titre de l’APE.

Convergence régionale et perspective ZLECAf

La huitième session s’ouvre également sur fond de recomposition régionale. L’accord ivoirien reste un APE bilatéral, faute d’aboutissement du texte régional englobant l’ensemble de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le Ghana dispose d’un dispositif similaire à titre individuel, tandis que la plupart des autres États bénéficient soit du régime « Tout sauf les armes », soit du Système de préférences généralisées. Cette mosaïque complique la mise en cohérence des politiques commerciales à l’échelle sous-régionale.

Dans le même temps, l’entrée en phase opérationnelle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) redistribue les cartes. Les autorités ivoiriennes doivent articuler leurs engagements vis-à-vis de Bruxelles avec les préférences continentales, tout en préservant les recettes douanières qui financent une part significative du budget de l’État. Concrètement, chaque nouvelle tranche de libéralisation vers l’Europe pèse sur les rentrées fiscales et nécessite des mesures d’accompagnement budgétaire.

Les échanges bilatéraux entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire dépassent plusieurs milliards d’euros par an, l’Europe demeurant le premier partenaire commercial d’Abidjan devant l’Asie. Le pays exporte principalement du cacao, des produits pétroliers, du caoutchouc, des fruits et des noix de cajou, et importe des biens d’équipement, produits chimiques et véhicules. Reste que la balance commerciale bilatérale, structurellement favorable à Abidjan, dépend fortement du cours mondial du cacao, extrêmement volatil depuis dix-huit mois.

Les conclusions de cette huitième session doivent alimenter la feuille de route commune pour 2025, avec un accent attendu sur la conformité environnementale, l’appui aux petites et moyennes entreprises exportatrices et la modernisation douanière. Selon Abidjan.net.

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