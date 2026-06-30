Eramet : un député français conteste la recapitalisation du Gabon

La recapitalisation d’Eramet, dans laquelle le Gabon a pris une participation, fait l’objet d’une contestation politique inattendue à Paris. Dans une question écrite publiée au Journal officiel du 30 juin 2026, le député insoumis Arnaud Le Gall (LFI-NFP) interpelle le gouvernement français sur la véritable nature de cette opération capitalistique. Selon l’élu, le récit d’un renforcement de la souveraineté minière gabonaise sur les ressources nationales masquerait une autre réalité : celle d’un sauvetage financier du holding familial Duval, actionnaire de référence d’Eramet via la Société de Développement et de Participations Minières et Industrielles (SDPMI).

Une lecture officielle remise en cause

L’opération avait été présentée par les autorités gabonaises comme une avancée stratégique. Le pays, premier producteur mondial de manganèse via la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale historique du groupe Eramet, voyait dans cette entrée au capital de la maison mère un levier pour mieux capter la rente extractive et peser sur la gouvernance du groupe. Libreville assume depuis plusieurs années une trajectoire de reprise en main de ses ressources stratégiques, illustrée par la révision du code minier et le repositionnement de l’État dans plusieurs filières.

Arnaud Le Gall conteste frontalement cette grille de lecture. Pour le député, ce qui est vendu comme un gain de souveraineté pour un État africain s’apparente d’abord à une bouffée d’oxygène pour des actionnaires français en difficulté. La famille Duval, historiquement liée à Eramet, fait face à des tensions financières documentées sur son périmètre patrimonial. Une recapitalisation soutenue par un investisseur souverain extérieur permet mécaniquement de stabiliser la structure actionnariale sans diluer brutalement les positions historiques.

Le manganèse gabonais au cœur des enjeux

L’arrière-plan industriel pèse lourd dans le débat. Le Gabon assure une part déterminante des revenus d’Eramet à travers Comilog, dont les exportations de manganèse alimentent les sidérurgies mondiales et, plus récemment, les chaînes de valeur des batteries. Le groupe développe par ailleurs des projets dans le nickel et le lithium, métaux critiques pour la transition énergétique. Cette dépendance opérationnelle envers le sous-sol gabonais nourrit une asymétrie : Libreville fournit la ressource, mais la valeur ajoutée et la décision stratégique se logent ailleurs.

L’entrée au capital de la holding parisienne visait précisément à corriger cette asymétrie. Reste à savoir, et c’est le sens de la question parlementaire, à quel prix et avec quelles contreparties effectives. Le député LFI s’interroge sur les conditions financières de l’opération, sur les garanties obtenues par l’État gabonais en termes de gouvernance, et sur l’éventuelle implication directe ou indirecte de l’État français dans le montage. Il demande au gouvernement de Paris de clarifier sa position et de préciser si des intérêts publics français ont accompagné la transaction.

Un débat qui dépasse le seul cas Eramet

Au-delà du dossier minier, l’interpellation parlementaire rouvre un débat récurrent sur la relation économique franco-gabonaise. Depuis la transition politique engagée à Libreville après le changement de régime, les autorités gabonaises affichent une volonté de renégocier les équilibres hérités, dans les hydrocarbures comme dans les mines. Plusieurs groupes français, longtemps installés, ont vu leurs positions discutées ou redéfinies. L’épisode Eramet s’inscrit dans cette séquence, mais avec une particularité notable : c’est ici l’État africain qui apporte du capital à un groupe français, et non l’inverse.

Cette inversion explique l’acuité de la controverse. Pour les défenseurs de l’opération, elle marque l’émergence d’un actionnariat souverain africain capable de peser dans les conseils d’administration des majors extractives européennes. Pour ses détracteurs, dont Arnaud Le Gall, elle pose la question de la rationalité financière de l’investissement et du rapport coût-bénéfice pour les finances publiques gabonaises. Le gouvernement français devra apporter une réponse écrite à la question parlementaire dans les délais réglementaires, ce qui pourrait éclairer certains aspects encore opaques du montage.

L’affaire illustre la complexité croissante des relations économiques entre Paris et ses partenaires africains, où chaque opération capitalistique d’envergure cristallise désormais des lectures concurrentes. Selon Gabon Review, le député entend obtenir des précisions sur l’ensemble des paramètres financiers de la recapitalisation et sur les éventuels engagements pris par l’exécutif français.

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