Côte d’Ivoire : 180 millions de dollars mobilisés pour le nickel

La Côte d’Ivoire poursuit sa montée en puissance dans le secteur minier avec la mobilisation de 180 millions de dollars destinés à financer l’exploitation d’un projet de nickel sur le sol ivoirien. Ce tour de table, dévoilé fin juin, marque une étape supplémentaire dans la stratégie de diversification minière engagée par Abidjan depuis une décennie. Jusqu’ici dominée par l’or, le manganèse et le diamant, l’industrie extractive ivoirienne entend désormais s’appuyer sur les métaux de la transition énergétique pour élargir sa base de revenus.

Un financement aligné sur la demande mondiale de nickel

Le nickel figure parmi les matières premières les plus convoitées de la décennie. Composant clé des batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques, il a vu sa demande exploser sous l’effet des politiques de décarbonation menées en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. La levée de 180 millions de dollars en faveur d’un projet ivoirien témoigne de cet appétit, mais aussi de la confiance accordée par les bailleurs au cadre réglementaire ivoirien, révisé en 2014 puis ajusté à plusieurs reprises pour attirer les capitaux étrangers.

L’Afrique de l’Ouest, longtemps cantonnée au rôle de fournisseur d’or et de bauxite, s’impose progressivement comme un terrain d’exploration pour les métaux critiques. La Guinée voisine concentre une part significative des réserves mondiales de bauxite, tandis que le Mali et le Burkina Faso conservent un poids majeur dans l’aurifère. La Côte d’Ivoire, quant à elle, mise sur la complémentarité de ses ressources pour capter une partie des flux d’investissement orientés vers la chaîne de valeur des batteries.

Abidjan accélère la diversification de son économie extractive

Le gouvernement ivoirien a fait du secteur minier l’un des piliers de son plan de transformation économique. Les autorités tablent sur une montée en cadence des recettes minières dans les prochaines années, alors que la contribution du secteur au produit intérieur brut reste encore modeste comparée à celle de l’agriculture, qui demeure la colonne vertébrale de l’économie nationale. Le développement d’une filière nickel viendrait ainsi consolider cette stratégie de diversification.

Au-delà des recettes fiscales, le projet soulève la question de la valeur ajoutée locale. Les pays producteurs africains affichent depuis plusieurs années la volonté d’aller au-delà de la simple extraction, en cherchant à intégrer des étapes de transformation sur leur territoire. L’Indonésie, premier producteur mondial de nickel, a montré la voie en interdisant l’exportation de minerai brut afin de capter la transformation. Reste à savoir si Abidjan empruntera une trajectoire similaire ou privilégiera, dans un premier temps, l’exportation pour générer rapidement des devises.

Des enjeux de gouvernance et de soutenabilité

L’exploitation du nickel n’est pas exempte de défis. L’extraction de ce métal, particulièrement lorsqu’elle concerne des minerais latéritiques, soulève des questions environnementales aiguës liées à la consommation d’énergie, à la gestion des résidus et à l’empreinte hydrique des opérations. Les bailleurs internationaux, soumis à des exigences croissantes en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, conditionnent désormais leurs engagements à des standards renforcés. Le montage financier annoncé devra vraisemblablement intégrer ces paramètres pour sécuriser sa pérennité.

La question du partage de la rente constitue un autre point sensible. Les communautés riveraines des sites miniers expriment régulièrement, en Côte d’Ivoire comme dans le reste du continent, des attentes en matière d’emploi local, d’infrastructures et de retombées fiscales. La capacité du projet à dégager un consensus social conditionnera, autant que sa rentabilité financière, sa viabilité à long terme.

Pour Abidjan, le défi consistera à transformer ce financement de 180 millions de dollars en levier industriel durable, capable de positionner la Côte d’Ivoire sur la cartographie mondiale des métaux stratégiques. Le pays dispose pour cela d’atouts logistiques significatifs, notamment le port d’Abidjan et celui de San Pedro, qui pourraient absorber des volumes croissants à l’exportation. Selon Financial Afrik, l’enveloppe vise spécifiquement à financer la phase d’exploitation du gisement.

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