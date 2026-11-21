Le dossier ExxonMobil au Gabon connaît un rebond inattendu. La compagnie américaine a fait connaître son intention d’engager avec Libreville la négociation d’un contrat d’exploration pétrolière d’au moins dix ans, portant sur une zone offshore située au large de Mayumba, chef-lieu du département de la Basse-Banio, dans la province de la Nyanga. La durée demandée, inhabituellement longue pour un simple permis de recherche, témoigne de l’ampleur des investissements que la major serait disposée à mobiliser si l’accord se concrétise.

Un retour stratégique dans le bassin sédimentaire gabonais

ExxonMobil n’est pas un acteur étranger à la géologie gabonaise. Le groupe texan avait déjà opéré dans le pays à travers des participations dans plusieurs blocs offshore, avant de céder progressivement ses actifs africains non stratégiques durant la décennie 2010, période marquée par un recentrage des majors américaines sur le schiste nord-américain et sur les méga-projets du Guyana et du Mozambique. Son intérêt renouvelé pour le bassin offshore gabonais s’inscrit dans un mouvement plus large de retour des compagnies internationales vers les pays producteurs de la côte atlantique africaine, où les découvertes récentes au large de la Namibie, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire ont ravivé l’appétit exploratoire.

La zone de Mayumba présente un profil géologique proche des bassins pré-salifères qui ont fait la fortune du Brésil et de l’Angola. Les eaux profondes sud-gabonaises, encore sous-explorées comparativement au nord du pays et à la zone frontalière avec le Congo, sont régulièrement citées par les analystes sectoriels comme un dernier espace à fort potentiel de l’Afrique centrale. Un engagement d’exploration de dix ans permettrait à l’opérateur de mener plusieurs campagnes sismiques et de forer des puits en eaux profondes, dont le coût unitaire dépasse fréquemment cent millions de dollars.

Libreville cherche à relancer une production en déclin

Pour les autorités gabonaises, cette avance de la major américaine arrive à point nommé. La production nationale, qui culminait à près de 370 000 barils par jour à la fin des années 1990, oscille désormais autour de 200 000 barils quotidiens, selon les données publiées ces dernières années par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont le Gabon est redevenu membre en 2016. Le secteur demeure le premier contributeur aux recettes budgétaires et à l’économie du pays, mais son érosion géologique inquiète les planificateurs publics depuis plus d’une décennie.

Les autorités issues de la transition engagée après le changement politique d’août 2023 ont affiché leur volonté de renégocier le cadre contractuel du secteur extractif, d’accélérer l’octroi de permis en souffrance et d’attirer de nouveaux entrants internationaux, afin de réduire la dépendance à l’égard des opérateurs historiques tels que Perenco et TotalEnergies. Un code des hydrocarbures révisé, discuté depuis plusieurs exercices, doit servir de socle à cette diplomatie pétrolière renouvelée. L’ouverture de discussions avec ExxonMobil s’inscrit dans cette logique.

Un signal pour les majors occidentales dans le golfe de Guinée

Au-delà du cas gabonais, la démarche d’ExxonMobil adresse un message aux autres compagnies internationales présentes dans le golfe de Guinée. La concurrence pour les blocs matures et les prospects d’eaux profondes y est devenue vive, notamment face aux acteurs chinois, indiens et émiratis qui multiplient les prises de position depuis la fin de la décennie 2010. Le retour d’une super-major américaine dans une juridiction d’Afrique centrale constitue, de ce point de vue, un indicateur de confiance quant à la stabilité du cadre juridique post-transition.

Reste que la négociation s’annonce exigeante. Un contrat d’exploration de dix ans suppose des engagements chiffrés de travaux minimaux, un partage de production calibré et des clauses de contenu local ajustées aux priorités de l’administration gabonaise. La capacité des équipes de Libreville à obtenir des bonus de signature significatifs, des programmes de forage fermes et des retombées en termes d’emplois dans la Nyanga déterminera la lecture politique du futur accord. Pour Mayumba, enclavée et peu industrialisée, l’arrivée potentielle d’une major pétrolière représente aussi un enjeu de désenclavement et d’infrastructures logistiques qui dépasse le seul champ des hydrocarbures.

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