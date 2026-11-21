L’adjudication conduite par le Trésor public du Sénégal le 20 novembre 2026 confirme une tendance qui s’installe depuis plusieurs mois sur le marché régional des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) : Dakar accède aux liquidités, mais à un prix désormais sensiblement plus élevé que celui obtenu par Abidjan pour des maturités comparables. Les 55 milliards de FCFA ainsi mobilisés, soit environ 93,5 millions d’euros, s’inscrivent dans un programme d’émissions soutenu, mais révèlent surtout un phénomène de fond : l’apparition d’un véritable différentiel de rendement souverain à l’intérieur même de la zone franc ouest-africaine.

Un spread souverain qui s’installe à l’intérieur de la zone franc

La particularité de l’UMOA tient à l’unicité monétaire : huit États partagent le franc CFA, une banque centrale commune, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), et un marché unifié animé par l’agence UMOA-Titres. En théorie, le risque de change y est nul pour un investisseur régional. Pourtant, l’écart observé entre les conditions obtenues par le Sénégal et celles consenties à la Côte d’Ivoire traduit une hiérarchisation du risque souverain par des souscripteurs qui, dans leur immense majorité, sont des banques commerciales de la zone.

Cette prime de risque n’est pas marginale. Les bons et obligations assimilables du Trésor sénégalais se négocient depuis le printemps 2026 à des rendements structurellement supérieurs à ceux d’Abidjan, un écart qui s’est creusé après la révision des agrégats budgétaires sénégalais engagée sous le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. La reconnaissance, en 2024 et 2025, d’une dette et d’un déficit plus élevés que ceux affichés sous la présidence précédente a entraîné un ajustement de la notation souveraine par les principales agences internationales, avec des répercussions directes sur le comportement des investisseurs régionaux.

Le marché régional, miroir de la crédibilité budgétaire

Le marché des titres publics de l’UMOA est devenu, depuis une décennie, la principale source de financement des États membres. Selon les données publiées régulièrement par UMOA-Titres, les émissions brutes annuelles dépassent désormais 7 000 milliards de FCFA pour l’ensemble de la zone, un ordre de grandeur qui en fait un instrument central de la politique budgétaire régionale. Le Sénégal y figure parmi les émetteurs les plus actifs, aux côtés de la Côte d’Ivoire et du Bénin.

Dans ce cadre, l’évolution comparée des taux fonctionne comme un baromètre permanent. Abidjan bénéficie d’une trajectoire de croissance élevée, d’un retour sur les marchés internationaux réussi en 2024 avec des eurobonds souscrits plusieurs fois et d’une communication budgétaire que les investisseurs jugent lisible. Dakar, à l’inverse, doit convaincre sur la soutenabilité de sa dette, alors même que les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) autour d’un nouveau programme conditionnent une partie des anticipations. Chaque adjudication devient alors un test de crédibilité, bien davantage qu’une simple opération de trésorerie.

Dakar face à un arbitrage politique et financier

Le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye se trouve pris dans un arbitrage délicat. Renoncer à lever sur le marché régional n’est pas une option : les besoins de financement pour boucler l’exercice 2026 et préparer le budget 2027 sont considérables, dans un contexte où les ressources extérieures concessionnelles restent conditionnées à la reprise d’un accord avec le FMI. Payer la prime demandée revient en revanche à alourdir mécaniquement le service de la dette intérieure, qui absorbe déjà une part croissante des recettes fiscales.

Reste que cette situation ouvre aussi un espace d’action. Le Trésor sénégalais peut travailler la structure de ses émissions, allonger les maturités lorsque la demande le permet, diversifier la base d’investisseurs au-delà des seules banques de la place dakaroise et clarifier son calendrier d’émissions pour réduire l’incertitude. À l’inverse, l’exemple ivoirien rappelle qu’une trajectoire budgétaire perçue comme crédible se traduit, à devise identique, par une économie durable sur le coût de la dette. Le spread observé entre Dakar et Abidjan n’est donc pas une anomalie technique : c’est le signal, chiffré et récurrent, qu’adressent les marchés régionaux à la gouvernance économique sénégalaise.

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