L’offre publique de vente de Coris Bank International Côte d’Ivoire s’ouvrira le 30 novembre 2026 pour une période de souscription de cinq jours ouvrés, jusqu’au 4 décembre. La filiale ivoirienne du groupe burkinabè Coris proposera 20 % de son capital, pour un montant total de 62,74 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 95 millions d’euros. Quatre catégories de souscripteurs sont admises : les particuliers, les salariés de la banque, les entreprises et les investisseurs institutionnels, chacun étant soumis à des quotas et à des conditions tarifaires propres.

Un calibrage pensé pour le marché régional de la BRVM

La taille de l’opération, 62,74 milliards de francs CFA, place cette OPV parmi les plus importantes jamais menées à la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui réunit les huit États de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). À titre de comparaison, l’ouverture du capital d’Orange Côte d’Ivoire en 2022 avait porté sur un peu moins de 150 milliards de francs CFA pour 9,95 % du capital, tandis que les récentes opérations sur le compartiment bancaire, à l’image de NSIA Banque ou de la SIB, étaient restées sur des gabarits plus modestes. Le dossier de Coris Bank International Côte d’Ivoire reconstitue donc un volume primaire significatif, dans un marché qui souffre depuis trois ans d’un déficit chronique d’introductions.

La segmentation entre particuliers, salariés, entreprises et institutionnels répond à une logique devenue classique sur la place abidjanaise : capter l’épargne intérieure sans dépendre exclusivement des grands fonds. Les salariés bénéficient habituellement d’une décote et d’un quota réservé, tandis que les institutionnels, souvent compagnies d’assurances et caisses de retraite de la sous-région, servent de socle de stabilité. Les particuliers, enfin, constituent la variable d’ajustement : leur mobilisation déterminera largement la lecture politique de l’opération.

Un test grandeur nature pour les valeurs bancaires ouest-africaines

L’opération intervient dans un contexte régional contrasté. Le secteur bancaire de l’UEMOA, dont le total de bilan a franchi la barre des 60 000 milliards de francs CFA selon les dernières statistiques de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), affiche une rentabilité soutenue, portée par la hausse des taux d’intérêt directeurs amorcée en 2022. La Côte d’Ivoire, qui concentre à elle seule près d’un tiers des actifs bancaires de l’Union, demeure le marché le plus profond et le mieux capitalisé de la zone. Coris Bank y a construit en moins de quinze ans l’une des trajectoires de croissance les plus rapides, en s’appuyant sur le financement des PME, du commerce transfrontalier et de la finance islamique.

Le signal envoyé dépasse les frontières ivoiriennes. Sur la place de Casablanca, l’introduction en Bourse de CMGP Group et la perspective d’autres cotations ont ravivé l’appétit pour les valeurs financières en 2024 et 2025, avec des sursouscriptions parfois supérieures à trente fois. La BRVM cherche à capter une partie de cette dynamique panafricaine, en démontrant que son compartiment principal peut absorber des opérations de plusieurs dizaines de milliards sans décote excessive. Une OPV réussie pour Coris Bank International Côte d’Ivoire ouvrirait la voie à d’autres candidats, notamment dans l’énergie, les télécoms et l’agro-industrie, qui patientent depuis plusieurs exercices.

Souveraineté financière et profondeur du marché primaire

Au-delà de la mécanique boursière, l’opération s’inscrit dans un débat plus large sur la souveraineté financière de l’Afrique de l’Ouest. Les autorités régionales, Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) en tête, encouragent depuis plusieurs années l’élargissement de l’actionnariat des grandes entreprises régionales afin de réduire la dépendance aux financements externes. L’ouverture de 20 % du capital d’une filiale bancaire de premier plan, détenue par un groupe burkinabè, répond à cette orientation et illustre la montée en puissance des champions financiers issus du Sahel.

Reste que le succès de l’opération se mesurera à trois indicateurs : le taux de couverture final, la qualité de la base d’actionnaires constituée et la tenue du cours dans les semaines suivant l’admission. Pour les investisseurs de l’UEMOA, la fenêtre de souscription du 30 novembre au 4 décembre 2026 constituera l’un des rendez-vous majeurs du calendrier financier régional.

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